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स्मृति ईरानी के छत्तीसगढ़ प्रवास पर संतोष पांडे का बयान, बोले- परिचयात्मक बैठक थी, फीडबैक जैसी नहीं कोई चर्चा

बीजेपी सांसद संतोष पांडेय ( ETV BHARAT )

रायपुर: भाजपा प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी के दो दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान पार्टी के मंत्री, विधायक, सांसद और पदाधिकारियों के साथ कई अहम बैठकें हुईं. इन बैठकों को आगामी चुनावों की तैयारियों और संगठनात्मक रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि, सांसद संतोष पांडे ने इसे परिचयात्मक बैठक बताया है. उन्होंने कहा कि बैठकों में न तो किसी तरह के फीडबैक पर चर्चा हुई और न ही ऐसी कोई बात सामने आई. वहीं, कांग्रेस के दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन और राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर भी उन्होंने निशाना साधा.

भाजपा प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी के छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान हुई बैठकों को लेकर सांसद संतोष पांडे ने कहा कि यह मूल रूप से परिचयात्मक बैठक थी. इसमें मंत्री, विधायक और पार्टी पदाधिकारियों के साथ परिचय और संवाद हुआ. उन्होंने स्पष्ट किया कि इन बैठकों में किसी प्रकार के फीडबैक लेने की चर्चा नहीं हुई.