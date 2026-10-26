स्मृति ईरानी के छत्तीसगढ़ प्रवास पर संतोष पांडे का बयान, बोले- परिचयात्मक बैठक थी, फीडबैक जैसी नहीं कोई चर्चा
सांसद संतोष पांडेय ने राहुल गांधी पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुद्दाविहीन हो गई है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 26, 2026 at 10:52 PM IST
रायपुर: भाजपा प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी के दो दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान पार्टी के मंत्री, विधायक, सांसद और पदाधिकारियों के साथ कई अहम बैठकें हुईं. इन बैठकों को आगामी चुनावों की तैयारियों और संगठनात्मक रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि, सांसद संतोष पांडे ने इसे परिचयात्मक बैठक बताया है. उन्होंने कहा कि बैठकों में न तो किसी तरह के फीडबैक पर चर्चा हुई और न ही ऐसी कोई बात सामने आई. वहीं, कांग्रेस के दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन और राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर भी उन्होंने निशाना साधा.
भाजपा प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी के छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान हुई बैठकों को लेकर सांसद संतोष पांडे ने कहा कि यह मूल रूप से परिचयात्मक बैठक थी. इसमें मंत्री, विधायक और पार्टी पदाधिकारियों के साथ परिचय और संवाद हुआ. उन्होंने स्पष्ट किया कि इन बैठकों में किसी प्रकार के फीडबैक लेने की चर्चा नहीं हुई.
चुनावी तैयारी और रणनीति पर क्या बोले सांसद?
स्मृति ईरानी के प्रवास को आगामी चुनावों की तैयारियों से जोड़कर देखे जाने और पार्टी की रणनीति को लेकर पूछे गए सवाल पर संतोष पांडे ने कहा कि भाजपा हमेशा अपने स्तर पर तैयारियां करती रहती है. यह पार्टी की सामान्य प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया के तहत छत्तीसगढ़ में बैठकें आयोजित की गईं.
कांग्रेस के दिल्ली प्रदर्शन पर साधा निशाना
छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस मनाया जाएगा, वहीं इसी दिन कांग्रेस के दिल्ली में प्रदर्शन करने की तैयारी है। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के नेता दिल्ली में मौजूद रहेंगे. इस मुद्दे पर संतोष पांडे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को प्रधानमंत्री और उनके परिवार के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल बंद करना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस लगातार सिमट रही है और आने वाले समय में उसकी स्थिति और कमजोर होगी.
राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार
राहुल गांधी की ओर से लगातार वोट चोरी के आरोप लगाए जाने के सवाल पर सांसद संतोष पांडे ने कहा कि कांग्रेस के पास फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है. उन्होंने कहा कि जब कोई मुद्दा नहीं होता, तो इस तरह के बयान दिए जाते हैं. संतोष पांडे ने राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताते हुए कांग्रेस पर राजनीतिक निशाना साधा.
कुल मिलाकर, स्मृति ईरानी के छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान हुई बैठकों को लेकर भाजपा की ओर से इसे सामान्य संगठनात्मक और परिचयात्मक प्रक्रिया बताया जा रहा है. वहीं, कांग्रेस के प्रदर्शन और वोट चोरी के आरोपों को लेकर भाजपा सांसद संतोष पांडे ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है.