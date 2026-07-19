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सांसद संतोष पांडेय का कवर्धा दौरा, राज मिस्त्री के साथ प्रधानमंत्री आवास निर्माण में जोड़ी ईंट

सांसद संतोष पांडेय ने राज मिस्त्री के साथ प्रधानमंत्री आवास निर्माण में जोड़ी ईंट ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

पंडरिया विकासखंड के वनांचल के सुदूर गांवों में पहुंचे सांसद पांडे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कवर्धा. राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडेय ने पंडरिया विकासखंड के वनांचल क्षेत्र का दौरा किया. इस दौरान सुदुर गांव में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों के निरीक्षण के दौरान खुद ईंट भी लगाई.

इस दौरान सांसद ने ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को उनके निराकरण के लिए आवश्यक निर्देश दिए. दौरे के दौरान सांसद ने बकेला, देवसरा, खाम्ही, सेमरहा, कुई, दमगढ़, नेउर, कुश्यारी, महीडबरा, घोघरा, बदना, कौवानार, ताईतिरनी और कुकदूर सहित कई गांवों का भ्रमण किया.

सांसद संतोष पांडेय का कवर्धा दौरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हितग्राहियों का गृहप्रवेश भी कराया

ग्राम बकेला में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत निर्मित आवासों का निरीक्षण करते हुए सांसद ने हितग्राहियों का गृहप्रवेश भी कराया और उनसे संवाद किया. खाम्ही में आंगनबाड़ी भवन और निर्माणाधीन आवासों का जायजा लेते हुए स्वयं ईंट जोड़कर निर्माण कार्य में प्रतीकात्मक सहभागिता निभाई.

गुणवत्तापूर्ण निर्माण के निर्देश

दमगढ़ में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत तक बन रही सड़क का निरीक्षण कर गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. नेउर स्थित आदिवासी बैगा छात्रावास परिसर में पौधरोपण कर विद्यार्थियों से चर्चा की. वहीं, कुई गांव में भाजपा बूथ अध्यक्ष भरतलाल कुंभकार के निवास पहुंचकर उनके दिवंगत परिजन को श्रद्धांजलि अर्पित की.

केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार वनांचल क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है. प्रधानमंत्री जनमन, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, चरण पादुका योजना, वन अधिकार अधिनियम और दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक मजदूर कल्याण योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाया जा रहा है.- सांसद संतोष पांडेय

इस दौरे के दौरान भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे. स्थानीय लोगों के अनुसार कुश्यारी, महीडबरा, बदना, घोघरा, कौवानार और ताईतिरनी जैसे गांवों में पहली बार किसी सांसद के पहुंचने से ग्रामीणों में विशेष उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला.