कवर्धा - मुंगेली बायपास 130A सड़क कार्य में देरी से सांसद संतोष पांडेय नाराज, अधिक्षण अभियंता को लिखा पत्र

सांसद ने अपने पत्र लिखा है कि दोषी ठेकेदार के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाए.

BJP MP ANGRY
सड़क कार्य में देरी से सांसद संतोष पांडेय नाराज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 21, 2026 at 8:15 PM IST

2 Min Read
कवर्धा: क्षेत्रीय सांसद संतोष पांडेय ने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130A के अंतर्गत पोंडी से मुंगेली तक प्रस्तावित सड़क, बायपास एवं पुल निर्माण कार्यों में हो रही लगातार देरी को लेकर कड़ी नाराज़गी जाहिर की है. इस संबंध में सासंद ने राष्ट्रीय राजमार्ग रायपुर के अधीक्षण अभियंता को पत्र लिखकर संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई करने, निर्माण कार्य तत्काल प्रारंभ कराने तथा गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न करने के निर्देश देने की मांग की.

सड़क का हाल देख सांसद हुए नाराज

सांसद पांडेय ने पत्र में उल्लेख किया है कि पोंडी से मुंगेली तक यह मार्ग क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो पोंडी, पंडरिया, मुंगेली और तखतपुर जैसे प्रमुख कस्बों को जोड़ता है. इस परियोजना के अंतर्गत इन सभी स्थानों पर बायपास सड़क का निर्माण प्रस्तावित है, जिससे भारी वाहनों का दबाव कम होगा और आम नागरिकों को यातायात में राहत मिलेगी. इसके साथ ही पांडातराई के पास फोंक नदी, पंडरिया के समीप हाफ नदी तथा हरी नाला में पुल निर्माण भी योजना का हिस्सा है.

सड़क कार्य में देरी से सांसद संतोष पांडेय नाराज (ETV Bharat)

निर्माण कार्य में देरी से हुए नाराज

सांसद संतोष पांडेय ने कहा, इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा करोड़ों रुपये की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, इसके बावजूद निर्माण कार्य में अनावश्यक विलंब होना गंभीर चिंता का विषय है. इससे न केवल क्षेत्र के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है, बल्कि आम जनता को भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है. खराब सड़कों के कारण दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है.

लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी

सांसद संतोष पांडेय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया और लापरवाही बरती जाती रही, तो वे इस मामले में आगे और आवश्यक कठोर कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेंगे. उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्य में तेजी लाई जाए और निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए, ताकि क्षेत्र को शीघ्र ही बेहतर सड़क सुविधा मिल सके.

संपादक की पसंद

