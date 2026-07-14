ETV Bharat / state

कवर्धा मेडिकल कॉलेज को मान्यता, सांसद संतोष पांडेय ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का जताया आभार

सांसद संतोष पांडेय ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का जताया आभार ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कबीरधाम: स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी राहत की खबर सामने आई है. लंबे समय से प्रस्तावित शासकीय मेडिकल कॉलेज कवर्धा को नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) से मान्यता मिल गई है. आयोग ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए औपचारिक अनुमति पत्र (लेटर ऑफ परमिशन) जारी कर दिया है. कॉलेज में 50 एमबीबीएस सीटों पर एडमिशन होगा.

16 जून को केंद्रीय मंत्री को लिखा था पत्र

राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडेय ने इस उपलब्धि को जिले के लिए ऐतिहासिक बताया. उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज की मान्यता को लेकर 16 जून को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखकर प्रक्रिया में आ रही बाधाओं को दूर करने का आग्रह किया था. पत्र में उन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए उपलब्ध वैकल्पिक भवन, छात्रावास, जिला अस्पताल सहित अन्य आवश्यक संसाधनों का विस्तृत उल्लेख करते हुए शीघ्र मान्यता प्रदान करने का अनुरोध किया था.

मेडिकल कॉलेज को मान्यता को सांसद ने बताया ऐतिहासिक

सांसद ने बताया कि उनके आग्रह के बाद नेशनल मेडिकल कमीशन ने सभी पहलुओं पर विचार करते हुए मेडिकल कॉलेज को मान्यता प्रदान कर दी. इससे अब कबीरधाम जिले के विद्यार्थियों को अपने जिले में ही एमबीबीएस की पढ़ाई का अवसर मिलेगा. जिले में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी और स्वास्थ्य सेवाओं को भी नया विस्तार मिलेगा.