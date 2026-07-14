कवर्धा मेडिकल कॉलेज को मान्यता, सांसद संतोष पांडेय ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का जताया आभार
संतोष पांडेय ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए पीएम मोदी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और राज्य सरकार का आभार जताया
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 14, 2026 at 4:50 PM IST
कबीरधाम: स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी राहत की खबर सामने आई है. लंबे समय से प्रस्तावित शासकीय मेडिकल कॉलेज कवर्धा को नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) से मान्यता मिल गई है. आयोग ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए औपचारिक अनुमति पत्र (लेटर ऑफ परमिशन) जारी कर दिया है. कॉलेज में 50 एमबीबीएस सीटों पर एडमिशन होगा.
16 जून को केंद्रीय मंत्री को लिखा था पत्र
राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडेय ने इस उपलब्धि को जिले के लिए ऐतिहासिक बताया. उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज की मान्यता को लेकर 16 जून को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखकर प्रक्रिया में आ रही बाधाओं को दूर करने का आग्रह किया था. पत्र में उन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए उपलब्ध वैकल्पिक भवन, छात्रावास, जिला अस्पताल सहित अन्य आवश्यक संसाधनों का विस्तृत उल्लेख करते हुए शीघ्र मान्यता प्रदान करने का अनुरोध किया था.
मेडिकल कॉलेज को मान्यता को सांसद ने बताया ऐतिहासिक
सांसद ने बताया कि उनके आग्रह के बाद नेशनल मेडिकल कमीशन ने सभी पहलुओं पर विचार करते हुए मेडिकल कॉलेज को मान्यता प्रदान कर दी. इससे अब कबीरधाम जिले के विद्यार्थियों को अपने जिले में ही एमबीबीएस की पढ़ाई का अवसर मिलेगा. जिले में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी और स्वास्थ्य सेवाओं को भी नया विस्तार मिलेगा.
लंबे समय से मेडिकल कॉलेज की डिमांड थी.मैंने खुद लोकसभा में डिमांड किया था. एनएमसी की मान्यता रद्द कर दी थी, लेकिन सीएम साय ने प्रयास किया. मैंने पत्र व्यवहार किया. जेपी नड्डा और सभी पार्टी के नेताओं को आभार जताना चाहता हूं, सभी ने प्रयास किया. मान्यता मिलने से निराशा दूर हुई है. चिकित्सा क्षेत्र की पढ़ाई फिर से चालू होगी. दूर दराज के वनवासी क्षेत्रों के जो बच्चे रायपुर जाया करते थे, उनको बहुत लाभ मिलेगा. मेडिकल कॉलेज की मान्यता हमारे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक है- संतोष पांडेय, सांसद
संतोष पांडेय ने कहा कि मेडिकल कॉलेज शुरू होने से न केवल चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि जिले और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी. उन्होंने विश्वास जताया कि यह संस्थान भविष्य में पूरे क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र बनेगा.
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