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अडानी लगाएंगे न्यूक्लियर प्लांट, कमलनाथ जबरन ले रहे क्रेडिट, छिंदवाड़ा सांसद ने बताया गणित

दिल्ली में अडानी को घेरने वाले कांग्रेस के दिग्गज कमलनाथ छिन्दवाड़ा में क्यों कर रहे उनकी तारीफ? सामने आई ये कहानी

VIVEK BUNTY SAHU ON KAMALNATH NUCLEAR PLANT CREDIT
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 2:20 PM IST

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छिंदवाड़ा : अडानी ग्रुप छिंदवाड़ा में थर्मल पावर प्लांट की जगह अब न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की तैयारी कर रहा है, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में बयानबाजियों का दौर भी तेज हो गया है. कमलनाथ ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया था कि उनकी अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी से इस मामले में सार्थक चर्चा हुई है. वहीं, भाजपा सांसद बंटी विवेक साहू और जिला अध्यक्ष ने कहा है कि कमलनाथ सिर्फ झूठा श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं.

'कांग्रेस जिनकी करती है बुराई कमलनाथ उनका कर रहे गुणगान'

सांसद बंटी विवेक साहू ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा, '' अडानी-अंबानी को दिन रात पानी पी पी कर कोसने वाले कांग्रेसी और कमलनाथ उन्हीं के नाम का सहारा लेकर झूठा श्रेय लेने की राजनीति पर उतारू हैं. कांग्रेस की डूबती नाव को कमलनाथ झूठ की डगर के सहारे राजनीति की वैतरणी पार करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं. इतने दिनों से यहां पर पावर प्लांट प्रस्तावित था तो फिर कमलनाथ ने प्रयास क्यों नहीं किया? जबकि 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी.''

Chhindwara Nuclear Power Plant news
बीजेपी सांसद बोले-हमने पावर प्लांट के लिए किया पत्राचार (Etv Bharat)

सांसद बनते ही विवेक बंटी ने अडानी को लिखा था पत्र

सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव जीतने के तत्काल बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्र सरकार के मंत्रियों से लगातार मुलाकात कर छिंदवाड़ा के विकास के लिए प्रयास प्रारंभ कर दिए थे. छिंदवाड़ा विकासखंड के चौसरा में सालों से अधिग्रहित की गई भूमि में पावर प्लांट स्थापित हो इसके लिए सांसद विवेक बंटी साहू ने 23 नवंबर 2024 को अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी को पत्र लिखकर आवश्यक मांग की थी. पावर प्लांट निर्माण शुरू करने को लेकर वे केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले. वहीं, मुख्यमंत्री मोहन यादव और उच्च अधिकारियों से भी मुलाकात की और अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी से पत्राचार चलता रहा.

सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा, '' प्रसन्नता की बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल प्रयासों के चलते अब छिंदवाड़ा की चौसरा में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने जा रहा है. भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार की देन होगा का न्यूक्लियर पावर प्लांट.''

'CM रहते क्यों नहीं किया पावर प्लांट का काम?'

सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा, '' कमलनाथ ने 45 वर्षों तक अपना दरबार सजाकर आम जनता के हितों के साथ सौदा किया. कई बार के केंद्रीय मंत्री और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए कोरी झूठी घोषणाएं कीं, जितनी भी घोषणा की उन्हें कभी मूर्त रूप नहीं मिला. छिंदवाड़ा जिले में बरसों पहले चौसरा में थर्मल पावर प्लांट के लिए सैकड़ों एकड़ भूमि किसानों से ली गई, लेकिन कमलनाथ ने झूठ बोलो राज करो के फार्मूले को अपनाते हुए कम होने नहीं दिया.''

सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा कि आज पावर प्लांट को लेकर चिंता व्यक्त करने वाले कमलनाथ अपने मुख्यमंत्रीत्व काल में इस काम को एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा सके थे. सांसद ने कहा कि कमलनाथ बेशर्मी से झूठ बोलते हैं, इसका उदाहरण है पेंच व्यपवर्तन परियोजना माचागोरा बांध का निर्माण. कमलनाथ ने दो बार इसका झूठा भूमिपूजन किया.

इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव से निकला न्यूक्लियर पावर प्लांट

सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा, '' मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पिछले वित्तीय वर्ष को औद्योगिक वर्ष माना था, जिसमें उन्होंने इन्वेस्टर समिट व इंडस्ट्रियल कांक्लेव किए थे. देश और दुनिया के जाने-माने उद्योगपति अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी ने भी हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने छिंदवाड़ा में उद्योग स्थापित करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने की बात कही थी. इसी का परिणाम है कि छिंदवाड़ा में न्यूक्लियर पावर प्लांट आने की संभावना बनी है.''

अडानी ग्रुप को 16 साल पहले दी थी जमीन

सांसद बंटी विवेक साहू ने बताया कि छिंदवाड़ा के चौसरा गांव में करीब 16 साल पहले अडानी ग्रुप को थर्मल पॉवर प्लांट बनाने के लिए सरकार ने 750 एकड़ जमीन ट्रांसफर की थी. इस प्रोजेक्ट का नाम पेचथर्मल एनर्जी रखा गया था, कंपनी ने अपना ऑफिस भी बनाया, जमीन कवर की, लेकिन प्लांट का काम शुरू नहीं हो पाया. अब इसी जमीन पर थर्मल पॉवर प्लांट की जगह न्यूक्लियर थर्मल पॉवर प्लांट प्रस्तावित किया गया है.

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सांसद बंटी विवेक साहू ने बताया कि न्यूक्लियर पॉवर प्लांट प्लान बनने से स्थानीय युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार मिलेगा. क्षेत्र में उद्योग व व्यापार को नई गति मिलेगी. आधारभूत जरूरतें सड़क, बिजली और जल व्यवस्था मजबूत होगी. शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार होगा. सालों से बंजर पड़ी भूमि का सही उपयोग होगा.

दिल्ली में विरोध, छिंदवाड़ा में स्वागत

छिंदवाड़ा में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के हालिया बयान पर भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने तंज कसते हुए कहा, '' यह पूरा प्रकरण कांग्रेस की खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाशने का नया प्रयोग है. जनता का भरोसा लगातार कम होने के बाद अब कांग्रेस को विकास भी वहीं याद आ रहा है, जहां उसे राजनीतिक संजीवनी मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है.'' शेषराव यादव ने कहा कि कांग्रेस का चरित्र भी बड़ा विचित्र है. दिल्ली में कांग्रेस के नेता सुबह से शाम तक अडानी का नाम लेकर लोकतंत्र खतरे में बता देते हैं, संसद में हंगामा करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्योगपतियों के खिलाफ भाषण देते हैं, और जैसे ही अपने राजनीतिक भविष्य पर संकट दिखाई देता है तो वही अडानी अचानक उन्हें जिले के विकास का सबसे बड़ा माध्यम नजर आने लगते हैं.''

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