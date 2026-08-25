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"राज्य सरकारों ने 30 हजार करोड़ का बजट वापस कर दिया...", सांसद संजय सिंह बीजेपी सरकार पर जुबानी हमला बोला

लखनऊ : आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लखनऊ में मंगलवार को प्रेसवार्ता की. इस दौरान उन्होंने यूपी में शिक्षा व्यवस्था, स्कूलों के मर्जर और बदहाली का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार को जमकर घेरा. उन्होंने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाये.



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सांसद संजय सिंह ने कहा कि जब आम आदमी पार्टी ने स्कूलों के मर्जर का विरोध किया था तब विधानसभा में दावा किया गया था कि कोई स्कूल बंद या मर्ज नहीं होगा. उन्होंने आरोप लगाया कि 15 अगस्त से शुरू हुए ‘स्कूल ठीक करो अभियान’ में जब जर्जर स्कूलों की हालत सामने आई तो प्रशासन कहने लगा कि ये स्कूल मर्ज हो चुके हैं.

उन्होंने दावा किया कि यू-डायस पोर्टल पर इन स्कूलों को अब भी उसी पते पर संचालित दिखाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के अभियान के दबाव में आकर आखिरकार सरकार जागी और बेसिक स्कूलों के कायाकल्प के लिए 604 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की.