"राज्य सरकारों ने 30 हजार करोड़ का बजट वापस कर दिया...", सांसद संजय सिंह बीजेपी सरकार पर जुबानी हमला बोला
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लखनऊ में मंगलवार को प्रेसवार्ता की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 9:52 PM IST
लखनऊ : आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लखनऊ में मंगलवार को प्रेसवार्ता की. इस दौरान उन्होंने यूपी में शिक्षा व्यवस्था, स्कूलों के मर्जर और बदहाली का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार को जमकर घेरा. उन्होंने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाये.
सांसद संजय सिंह ने कहा कि जब आम आदमी पार्टी ने स्कूलों के मर्जर का विरोध किया था तब विधानसभा में दावा किया गया था कि कोई स्कूल बंद या मर्ज नहीं होगा. उन्होंने आरोप लगाया कि 15 अगस्त से शुरू हुए ‘स्कूल ठीक करो अभियान’ में जब जर्जर स्कूलों की हालत सामने आई तो प्रशासन कहने लगा कि ये स्कूल मर्ज हो चुके हैं.
उन्होंने दावा किया कि यू-डायस पोर्टल पर इन स्कूलों को अब भी उसी पते पर संचालित दिखाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के अभियान के दबाव में आकर आखिरकार सरकार जागी और बेसिक स्कूलों के कायाकल्प के लिए 604 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की.
उन्होंने सवाल उठाया कि जब केंद्र सरकार के ‘समग्र शिक्षा अभियान’ के तहत मिले 9 हजार करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना खर्च किए वापस भेज दिए तो प्रदेश के बच्चे टूटे क्लासरूम, बिना बिजली-पंखे, बिना बाउंड्री जैसी बदहाली झेलने को क्यों मजबूर हैं?
उन्होंने दावा किया कि 62 हजार करोड़ रुपये के बजट में से 30 हजार करोड़ रुपये का बजट वापस भेज दिया गया. उन्होंने कहा कि संसद की याचिका समिति से जांच कराने की मांग की गई है. उन्होंने कहा कि याचिका समिति को स्कूलों की हालत के संबंध में, बच्चों को जो खाना दिया जाता है उसके संबंध में, जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सच्चाई दिखाने वालों पर एफआईआर दर्ज की, उनके संबंध में एक विस्तृत शिकायत की है.
सांसद संजय सिंह ने कहा कि अगले एक महीने तक ‘आप’ कार्यकर्ता सभी जिलों के जर्जर स्कूलों, टॉयलेट, बाउंड्री और मिड-डे मील की समस्याओं की लिखित शिकायत सीधे बीएसए, शिक्षा निदेशक और मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचना देंगे और कार्रवाई की अपील करेंगे. अगर एक महीने में निर्माण और सुधार कार्य शुरू नहीं हुआ तो स्कूलों की सच्चाई को दिखाएंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे.
यह भी पढ़ें : सांसद संजय सिंह ने SIT को सौंपे अयोध्या में जमीन खरीद घोटाले के सबूत, कहा- अब प्रभु श्री राम ही जानें