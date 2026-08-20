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"SIR रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट कैसे?" संजय सिंह बोले- "SIT अध्यक्ष को सौंपना चाहता हूं दस्तावेज"

लखनऊ स्थित आम आदमी पार्टी मुख्यालय में गुरुवार को राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेसवार्ता की.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 8:58 PM IST

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लखनऊ : आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी, राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में गुरुवार को प्रेसवार्ता की. उन्होंने कहा कि 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जांच में देरी पर नाराजगी जताते हुए SIT से 'स्टेटस रिपोर्ट' देना चाहिये. उनका आरोप है कि उसी दिन अखबारों में आरोपियों को 'क्लीन चिट' मिलने की खबरें प्रकाशित कराई जा रही हैं.




संजय सिंह ने पूर्व एसआईटी रिपोर्ट की कॉपी दिखाते हुए कहा कि विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाली SIT रिपोर्ट से पन्ना नंबर 6 गायब हो गया था, जो अब मिल गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, 40 दिन में 70 बार चोरी हुई और 81 लाख रुपये की बरामदगी हुई. जब रिपोर्ट सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदार मानती है तो चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट कैसे दी जा सकती है?

संजय सिंह ने आरोप लगाया कि यह घोटाला सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है. चंदे और चढ़ावे की चोरी के साथ-साथ आभूषणों की भी चोरी हुई है. सांसद ने सवाल उठाया कि जो लोग प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर जो चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी हुई है उसमें कौन सा न्याय योगी जी और मोदी जी करने जा रहे हैं? अगर यह हालत जांच की है तो.




सांसद ने बताया कि उन्होंने वर्तमान SIT अध्यक्ष किरन एस. को ईमेल भेजकर मिलने का समय मांगा है. वह पूर्व में दिए गए 13 दस्तावेजों के अलावा 13 नए (कुल 26) दस्तावेज सौंपना चाहते हैं. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि SIT ने इन पुख्ता सुबूतों के आधार पर निष्पक्ष जांच नहीं की, तो वे खुद सारे कागजात लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.



संजय सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश में एक लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, कहीं बिजली नहीं है तो कहीं टॉयलेट नहीं. उन्होंने कहा कि जो सरकार बच्चों के लिए स्कूल नहीं चला सकती, वह सिर्फ शिक्षण संस्थानों को तोड़ने की राजनीति कर रही है.





प्रयागराज में बाढ़ और जलभराव पर डिप्टी सीएम के बयान पर सांसद ने कहा कि भाजपा के तीन-तीन इंजन (केंद्र, राज्य और मेयर) पूरी तरह खटारा हो चुके हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी ने युवाओं को गोबर और गौमूत्र से रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज रोजगार के नाम पर युवाओं को सिर्फ लाठियां मिल रही हैं.


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