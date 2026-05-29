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"बिजली आपूर्ति बाधित रहने की मिल रही हैं शिकायतें"; सांसद संजय सिंह बोले- "पांच जून को आम आदमी पार्टी करेगी विशाल प्रदर्शन"

राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पार्टी मुख्यालय पर प्रेसवार्ता की. ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय पर प्रेसवार्ता की. इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकारों पर दलितों, पिछड़ों, युवाओं और आम जनता के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है.







आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा शुरू से ही डॉ. भीमराव आंबेडकर और सामाजिक न्याय की अवधारणा के विरोध में रही है. उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के सम्मान और अधिकारों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश में जारी बिजली संकट पर संजय सिंह ने कहा कि प्रदेश आज अंधकार में डूब चुका है. राजधानी सहित कई जिलों में 22 से 48 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने की शिकायतें मिल रही हैं. उन्होंने कहा कि बाराबंकी में बिजली न होने के कारण सड़क किनारे सो रहे एक परिवार को ट्रक ने कुचल दिया, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बिजली उत्पादन बढ़ाने की दिशा में कोई गंभीर प्रयास नहीं किया और निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए महंगी बिजली और स्मार्ट मीटर थोपे जा रहे हैं. प्रदेश के ऊर्जा मंत्री जनता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं. संजय सिंह ने घोषणा की है कि पांच जून को आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती और महंगी बिजली के खिलाफ जिला मुख्यालयों पर विशाल प्रदर्शन करेगी.





