"बिजली आपूर्ति बाधित रहने की मिल रही हैं शिकायतें"; सांसद संजय सिंह बोले- "पांच जून को आम आदमी पार्टी करेगी विशाल प्रदर्शन"
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय पर प्रेसवार्ता की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 10:53 PM IST
लखनऊ : आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय पर प्रेसवार्ता की. इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकारों पर दलितों, पिछड़ों, युवाओं और आम जनता के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है.
आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा शुरू से ही डॉ. भीमराव आंबेडकर और सामाजिक न्याय की अवधारणा के विरोध में रही है. उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के सम्मान और अधिकारों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं.
यूपी में बिजली का संकट नहीं, सरकार द्वारा प्रायोजित 'अंधकार' है!— Aam Aadmi Party- Uttar Pradesh (@AAPUttarPradesh) May 29, 2026
उत्तर प्रदेश 'अंधकारमय' हो चुका है। 48-48 घंटे तक बिजली कटौती से जनता का हाल बेहाल है, और जब मंत्री से पूछो तो जवाब मिलता है 'जय श्री राम'।
क्या जनता से वोट सिर्फ 'जय श्री राम' बोलकर अंधेरे में रखने के लिए मांगा… pic.twitter.com/vf9LgcFusq
उत्तर प्रदेश में जारी बिजली संकट पर संजय सिंह ने कहा कि प्रदेश आज अंधकार में डूब चुका है. राजधानी सहित कई जिलों में 22 से 48 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने की शिकायतें मिल रही हैं. उन्होंने कहा कि बाराबंकी में बिजली न होने के कारण सड़क किनारे सो रहे एक परिवार को ट्रक ने कुचल दिया, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई.
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बिजली उत्पादन बढ़ाने की दिशा में कोई गंभीर प्रयास नहीं किया और निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए महंगी बिजली और स्मार्ट मीटर थोपे जा रहे हैं. प्रदेश के ऊर्जा मंत्री जनता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं. संजय सिंह ने घोषणा की है कि पांच जून को आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती और महंगी बिजली के खिलाफ जिला मुख्यालयों पर विशाल प्रदर्शन करेगी.
पंजाब नगर निकाय चुनाव परिणामों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जनता का भरोसा @AamAadmiParty @ArvindKejriwal और @BhagwantMann की सरकार के साथ है।— Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) May 29, 2026
1720 सीटों के परिणामों में से 842 सीटों पर आम आदमी पार्टी की शानदार जीत!
“ED पार्टी” की 1142 सीटों पर ज़मानत ज़ब्त। pic.twitter.com/VyAREV0kdR
पंजाब निकाय चुनावों की बात करते हुए संजय सिंह ने कहा कि बैलेट पेपर से हुए चुनावों में जनता ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में अभूतपूर्व जनादेश दिया है. उन्होंने कहा कि अब तक घोषित परिणामों में 59 नगर पालिकाओं में से 41 पर आम आदमी पार्टी ने विजय प्राप्त की है, जबकि भाजपा एक भी नगर पालिका में अध्यक्ष पद नहीं जीत सकी.
उन्होंने कहा कि 1977 वार्डों में से 1720 वार्डों के परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिनमें 842 वार्ड आम आदमी पार्टी की जीत हुई है. उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता ने यह साबित कर दिया है कि वह अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान सरकार के कामों पर भरोसा करती है. भाजपा की राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है. उन्होंने इस विजय के लिए पंजाब की जनता, मुख्यमंत्री भगवंत मान, राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, प्रभारी मनीष सिसोदिया और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी.
NEET परीक्षा का पेपर लीक हो गया है, लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर है, लेकिन मोदी सरकार चुप्पी साधे हुए है। परीक्षा पर चर्चा करने वाले प्रधानमंत्री अब पेपर लीक पर खामोश क्यों हैं? आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को अब चुप नहीं रहने देगी।— Aam Aadmi Party- Uttar Pradesh (@AAPUttarPradesh) May 29, 2026
1 जून को प्रयागराज में पेपर लीक के मुद्दे पर… pic.twitter.com/QvujEOzIH8
युवाओं के मुद्दे पर संजय सिंह ने कहा कि नीट परीक्षा पेपर लीक के बाद अब विभिन्न परीक्षाओं में धांधली और अनियमितताओं के मामले सामने आ रहे हैं. उन्होंने घोषणा की कि एक जून को प्रयागराज में छात्रों, छात्र संगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों को साथ लेकर "पेपर लीक पर चर्चा" कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि इसमें किसी राजनीतिक दल का झंडा नहीं लगेगा, बल्कि युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए एक साझा मंच तैयार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में हुई पेपर लीक घटनाओं का पूरा आंकड़ा छात्रों के सामने रखा जाएगा और एक बड़े छात्र आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी.
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