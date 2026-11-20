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जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप, राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सरकार को घेरा

राज्यसभा सांसद संजय सिंह ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी, राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को लखनऊ स्थित प्रदेश मुख्यालय पर प्रेसवार्ता की. इस दौरान राज्यसभा सांसद ने केंद्र-राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया. उन्होंने जल जीवन मिशन में 15 हजार करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया है.









आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि गांव-गांव नल से जल पहुंचाने के लिए देश में आठ लाख करोड़ और उत्तर प्रदेश के लिए एक लाख 80 हजार करोड़ रुपये की योजना लागू की, लेकिन यूपी में इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की 57 हजार ग्राम पंचायतों में पाइप खोदाई, खरीदारी और बिछाने के नाम पर घोटाला हुआ. तीन फीट की जगह केवल छह इंच की खोदाई की गई.