जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप, राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सरकार को घेरा
राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को लखनऊ स्थित प्रदेश मुख्यालय पर प्रेसवार्ता की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 11:02 PM IST
लखनऊ : आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी, राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को लखनऊ स्थित प्रदेश मुख्यालय पर प्रेसवार्ता की. इस दौरान राज्यसभा सांसद ने केंद्र-राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया. उन्होंने जल जीवन मिशन में 15 हजार करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया है.
आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि गांव-गांव नल से जल पहुंचाने के लिए देश में आठ लाख करोड़ और उत्तर प्रदेश के लिए एक लाख 80 हजार करोड़ रुपये की योजना लागू की, लेकिन यूपी में इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की 57 हजार ग्राम पंचायतों में पाइप खोदाई, खरीदारी और बिछाने के नाम पर घोटाला हुआ. तीन फीट की जगह केवल छह इंच की खोदाई की गई.
उन्होंने आरोप लगाया कि कासगंज, बरेली, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, मथुरा, सीतापुर, एटा, जालौन और बस्ती सहित कई जिलों में करोड़ों रुपये की पानी की टंकियां पहली बार पानी डालते ही टूट गईं या उड़ गईं. उन्होंने दावा किया कि बिना काम कराए ही 15 हजार करोड़ रुपये निकाल लिए गए, जबकि जमीन पर जांच होने पर यह घोटाला 50 हजार करोड़ का निकलेगा.
आप सांसद संजय ने आरोप लगाया कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी पर एफआईआर दर्ज थी और वह ब्लैकलिस्टेड थी, लेकिन उसे ठेका दिया गया. तीन से चार दिन पहले ही इन अधिकारियों ने उसे व्हाइट लिस्ट भी कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी के मालिक ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भाजपा को 60 करोड़ रुपये का सफेद चंदा दिया है.
उन्होंने सवाल उठाया कि भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद कंपनी को टेंडर कैसे मिल रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि 14 सितंबर को ईडी ने विभाग से भ्रष्टाचार से जुड़ी रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने पूछा कि कंपनी के खिलाफ जांच आगे क्यों नहीं बढ़ी.
उन्होंने कहा कि उन्होंने जल जीवन मिशन के एमडी को लिखा गया पत्र सार्वजनिक किया था. उन्होंने दावा किया 14 सितंबर 2019 को ईडी ने विभाग से भ्रष्टाचार से जुड़ी रिपोर्ट मांगी थी. उन्होंने सवाल किया कि 14 सितंबर से 20 नवंबर बीत जाने के बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई.
संजय सिंह ने मलिहाबाद के निकट रहने वाले पैक्स सचिव की आत्महत्या पर गहरा दुख जताया. गोरखपुर में एक बच्चे की मौत की दुखद घटना पर संवेदना व्यक्त करते हुए आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि पीड़ित परिवार की हर संभव मदद होनी चाहिए.
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