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सांसद संजय सिंह ने SIT को सौंपे अयोध्या में जमीन खरीद घोटाले के सबूत, कहा- अब प्रभु श्री राम ही जानें

आधे घंटे से ज्यादा समय तक तथ्यों के साथ भ्रष्टाचार के बिंदुओं को सांसद संजय सिंह ने आईएएस विजय विश्वास पंत को बताया.

सांसद संजय सिंह ने आईएएस विजय विश्वास पंत से की मुलाकात.
सांसद संजय सिंह ने आईएएस विजय विश्वास पंत से की मुलाकात. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 3:39 PM IST

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लखनऊ : अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. मामले की एसआईटी जांच कर रही है और विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है. आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और समाजवादी पार्टी सरकार से सवाल पूछ रही है कि आखिर चढ़ावा चोरी करने वालों पर इतनी मेहरबानी क्यों दिखाई जा रही है? आम आदमी पार्टी ने तो एसआईटी को कई साक्ष्य भी उपलब्ध कराए हैं.

लखनऊ में गुरुवार को राम मंदिर चंदा घोटाले की जांच के लिए बनी एसआईटी के अध्यक्ष आईएएस विजय विश्वास पंत से राज्यसभा सांसद संजय सिंह मिले. भ्रष्टाचार के सबूत सौंपे. आधे घंटे से ज्यादा समय तक तथ्यों के साथ भ्रष्टाचार के बिंदुओं को सांसद संजय सिंह ने बताया. कहा कि जीमन खरीद के नाम पर ट्रस्ट ने करोड़ों का घोटाला किया है. मैंने सारे दस्तावेज एसआईटी को सौंप दिए हैं. आगे क्या कार्रवाई होगी प्रभु श्री राम ही जानें?

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कहा कि किस तरह दो करोड़ की जमीन पांच मिनट में आठ करोड़ की हो गई और फिर 18 करोड़ की. किस तरह जमीन की खरीद फरोख्त में ट्रस्ट ने घोटाला किया है. सही से जांच हो जाए तो फिर तमाम जिम्मेदार जेल पहुंच जाएं. राज्यसभा सांसद संजय सिंह का कहना है कि आम आदमी पार्टी लगातार काफी समय से सबूतों के साथ अयोध्या में जमीन खरीद में हुए घोटाले को उठाती रही है, लेकिन सरकार ने कार्रवाई तो छोड़िए इस पर कोई ध्यान तक नहीं दिया.

ऐसे में सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं. सरकार के संरक्षण के ही चलते अब चढ़ावा चोरी का प्रकरण सामने आया है. जिन्हें राम मंदिर में भगवान राम की सेवा करनी थी वही आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. देश-विदेश से जिन लोगों ने भगवान राम के लिए चंदा दिया, उसी चढ़ावे को भगवान राम के दरबार से चोरी कर रहे हैं. ऐसे चंदा चोरों पर कड़ी कार्रवाई होना जरूरी है.

राम मंदिर के चढ़ावा चोरी को लेकर राजनीतिक गलियारों में बीजेपी पर हमले हो रहे हैं. विपक्षी दलों के नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही चंदा चोर कह रहे हैं. हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार पलटवार किया जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले को लेकर काफी सख्त हैं. उन्होंने एसआईटी का गठन किया. एसआईटी ने पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच शुरू की है.

पहले चरण की जांच पूरी हो गई है जिसकी रिपोर्ट एक दिन पहले बुधवार को एसआईटी के अध्यक्ष आईएएस विजय विश्वास पंत ने अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंप दी है. हालांकि अभी तक इस मामले में जिम्मेदारों पर सीधी कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए विपक्षी दलों के नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेर रहे हैं. कह रहे हैं कि बीजेपी चंदा चोरों को संरक्षण दे रही है.

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