रामपुर में रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल हुए सांसद संजय सिंह; बोले- इस तरह के कार्यक्रम से एकता और भाईचारे का देते हैं परिचय
प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला की ओर से रविवार को कार्यालय पर रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 7, 2026 at 9:47 PM IST
रामपुर : राज्यसभा सांसद संजय सिंह रविवार को रामपुर में आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय पहुंचे. प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला की ओर से रविवार को कार्यालय पर रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था. इसमें सभी धर्म के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए.
मीडिया से बातचीत के दौरान संजय सिंह ने कहा कि 'प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला ने आज रोजा इफ्तार पार्टी का कार्यक्रम रखा है. हम लोगों की परंपरा रही है कि हम इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से अपनी एकता और भाईचारे का भी परिचय देते हैं. मैं इस रोजा इफ्तार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आया हूं.'
कहा कि 'भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. उन्होंने केंद्र सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि इसराइल एक छोटा सा देश है, जिसकी एक करोड़ की भी आबादी नहीं होगी, उसके इशारे पर आप नाच रहे हैं. उन्होंने अमेरिका तय करेगा कि रूस से आप तेल खरीदेंगे की नहीं खरीदेंगे.'
उन्होंने आरोप लगाया कि 'आपका 60 प्रतिशत कच्चा तेल हारमोंस के समुद्री मार्ग से आता है. 50 प्रतिशत आपकी गैस हारमोंस के समुद्री मार्ग से आती है. उन्होंने कहा कि यह विदेश नीति नहीं है. नीतीश कुमार के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि यह तो हम लोग पहले से ही कह रहे हैं. चुनाव के बाद उनको हटा दिया.'
उन्होंने कहा कि 'आमंत्रण पर 2026 के मिलन युद्धाभ्यास के लिये ईरानी जहाज हिंदुस्तान आया था. लौटते वक्त उसको मार गिराया गया. उन्होंने कहा कि इस मामले पर स्पेन बोल रहा है, फ्रांस बोल रहा है, यूके बोल रहा है, रूस बोल रहा है, कनाडा बोल रहा है.'
