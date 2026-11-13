तंदुरुस्त होना पड़ेगा महंगा, मध्य प्रदेश में बढ़ गए दूध के दाम, सांची की देखें लिस्ट
दूध उत्पादकों के लिए झटका देने वाली खबर, अमूल और मदर डेयरी के बाद सांची दुग्ध संघ ने बढ़ाए दूध के दाम,14 नवंबर से नई दरें लागू. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 6:55 PM IST
भोपाल: अमूल और मदर डेयरी के दूध के बाद अब सांची दुग्ध संघ ने भी दूध की कीमतें बढ़ा दी हैं. मध्य प्रदेश में सांची दूध की नई दरें 14 नवंबर की सुबह से लागू होगी. सांची दुग्ध संघ के अनुसार दूध के अलग-अलग वैरिएंट के दामों में 1 से 4 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है. सबसे ज्यादा असर फुल क्रीम दूध के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, जिसका एक लीटर पैकेट अब 70 की जगह 74 रुपये में मिलेगा. वहीं स्टैंडर्ड दूध का एक लीटर पैकेट 63 से बढ़कर 67 रुपए और टोन्ड दूध 58 से बढ़कर 59 रुपए का हो जाएगा. हालांकि 500 मिलीलीटर से छोटे पैकेटों की कीमतों में बदलाव नहीं किया गया है.
फुल क्रीम दूध सबसे ज्यादा महंगा, एक लीटर पर 4 रुपये बढ़े
बता दें कि सांची दुग्ध संघ ने फुल क्रीम दूध की कीमतों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की है. इसके तहत 500 मिलीलीटर का पैकेट 35 से बढ़कर 37 रुपए, एक लीटर का पैकेट 70 से बढ़कर 74 रुपए और 6 लीटर का पैक 420 से बढ़कर 444 रुपए का हो गया है. यानी बड़े पैक पर 24 रुपए अधिक चुकाने होंगे. इसी तरह स्टैंडर्ड दूध का 500 मिलीलीटर पैकेट 32 से बढ़कर 34 रुपए और एक लीटर का पैकेट 63 से बढ़कर 67 रुपए का मिलेगा. इसके 6 लीटर पैक की कीमत भी 378 से बढ़कर 402 रुपए कर दी गई है.
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टोन्ड, डबल टोन्ड और स्किम्ड दूध भी महंगा
टोन्ड दूध के 500 मिलीलीटर पैकेट की कीमत 29 से बढ़ाकर 30 रुपए और एक लीटर की कीमत 58 से बढ़ाकर 59 रुपए की गई है. डबल टोन्ड दूध का 500 मिलीलीटर पैकेट अब 27 की जगह 28 रुपए में मिलेगा. वहीं स्किम्ड दूध का 500 मिलीलीटर पैकेट 24 से बढ़कर 25 रुपए और एक लीटर का पैकेट 47 से बढ़कर 49 रुपए का हो गया है. चाय और अमृत दूध का एक लीटर पैकेट 62 से बढ़कर 65 रुपए व टी स्पेशल 56 से बढ़कर 58 रुपए का मिलेगा.
गाय के दूध पर भी बढ़े दाम, छोटे पैकेटों को राहत
गाय के दूध का 500 मिलीलीटर पैकेट 31 से बढ़ाकर 32 रुपए और एक लीटर का पैकेट 62 से बढ़ाकर 64 रुपए किया गया है. वहीं 500 मिलीलीटर से छोटे पैकेटों की मौजूदा कीमतें बरकरार रखी गई हैं. सांची डीटीएम के 180 मिलीलीटर पैकेट के दाम में भी बदलाव नहीं किया गया है. इससे छोटे पैकेट खरीदने वाले उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिलेगी.
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खरीद, पैकिंग और परिवहन लागत बढ़ने का हवाला
एमपी स्टेट को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक जयदेव बिस्वास के अनुसार "दूध की खरीद, पैकिंग सामग्री और परिवहन की लागत में लगातार बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में दुग्ध संघों का वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए उपभोक्ता दरों में संशोधन किया गया है. मध्य प्रदेश के बाहर जिन बाजारों में सांची दूध अलग-अलग दरों पर बेचा जाता है, वहां भी संबंधित पैकेटों की मौजूदा कीमतों में इसी अनुपात में बढ़ोतरी लागू होगी."