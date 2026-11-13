ETV Bharat / state

तंदुरुस्त होना पड़ेगा महंगा, मध्य प्रदेश में बढ़ गए दूध के दाम, सांची की देखें लिस्ट

तंदरुस्त होना पड़ेगा महंगा ( Getty Image )

भोपाल: अमूल और मदर डेयरी के दूध के बाद अब सांची दुग्ध संघ ने भी दूध की कीमतें बढ़ा दी हैं. मध्य प्रदेश में सांची दूध की नई दरें 14 नवंबर की सुबह से लागू होगी. सांची दुग्ध संघ के अनुसार दूध के अलग-अलग वैरिएंट के दामों में 1 से 4 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है. सबसे ज्यादा असर फुल क्रीम दूध के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, जिसका एक लीटर पैकेट अब 70 की जगह 74 रुपये में मिलेगा. वहीं स्टैंडर्ड दूध का एक लीटर पैकेट 63 से बढ़कर 67 रुपए और टोन्ड दूध 58 से बढ़कर 59 रुपए का हो जाएगा. हालांकि 500 मिलीलीटर से छोटे पैकेटों की कीमतों में बदलाव नहीं किया गया है.

फुल क्रीम दूध सबसे ज्यादा महंगा, एक लीटर पर 4 रुपये बढ़े