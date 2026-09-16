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मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व में पूर्व-पश्चिम का भेद खत्म, 1 अक्टूबर से नई टाइमिंग

भोपाल: मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में टाइगर सहित अन्य वन्य प्राणियों के दीदार का इंतजार खत्म होने जा रहा है. 1 अक्टूबर से प्रदेश भर के टाइगर रिजर्व और वन्य जीव अभ्यारण्य के गेट पर्यटकों के लिए खुलने जा रहे हैं. हालांकि, इस बार वन विभाग इन टाइगर रिजर्व और वन्य जीव अभ्यारण्य की टाइमिंग को लेकर बड़ा बदलाव कर रहा है. प्रदेश भर के सभी टाइगर रिजर्व और वन्य जीव अभ्यारण्य में मॉर्निंग सफारी और ईवनिंग सफारी का समय एक जैसा किया जा रहा है. वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इससे पर्यटकों को अलग-अलग समय को लेकर होने वाली असुविधा का सामना नहीं करना होगा.

1 अक्टूबर से क्या रहेगी नई टाइमिंग

प्रदेश भर के सभी टाइगर रिजर्व और वन्य जीव अभ्यारण्य 1 अक्टूबर से नई टाइमिंग के साथ खुलेंगे. प्रदेश में अभी तक टाइगर रिजर्व और वन्य जीव अभ्यारण्य की समय सारिणी अलग-अलग होती थी, लेकिन अब इसको एक समान रखने का निर्णय लिया गया है. पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ डॉ. समीरा राजौरा के मुताबिक "1 अक्टूबर से सुबह 6 बजे से साढ़े 11 बजे तक मॉर्निंग सफारी का समय निर्धारित किया गया है. इसके अलावा ईवनिंग सफारी का समय दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किय गया है. यह व्यवस्था प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़, पन्ना, संजय डुबरी, नौरादेही, रातापानी, सतपुड़ा और पेंच टाइगर रिजर्व में एक जैसी ही रहेगी."

टाइगर रिजर्व और वन्य जीव अभ्यारण्य 1 अक्टूबर से नई टाइमिंग (Source: Madhya Pradesh Van vihar)

डॉ राजौरा के मुताबिक अलग-अलग टाइमिंग होने से पर्यटकों को इसमें कन्फ्यूजन रहता था, इसको लेकर पूर्व में पर्यटकों की तरफ से शिकायतें भी मिली थीं. इसको देखते हुए अब सभी की टाइमिंग में एकरूपता लाई गई है.