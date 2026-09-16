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मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व में पूर्व-पश्चिम का भेद खत्म, 1 अक्टूबर से नई टाइमिंग

मध्य प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व में मॉर्निंग सफारी और ईवनिंग सफारी का समय एक जैसा रहेगा. बृजेन्द्र पटेरिया

MP Tiger Reserves New Timing
टाइगर रिजर्व में 1 अक्टूबर से नई टाइमिंग (Source: Kanha Tiger Reserve)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 8:55 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में टाइगर सहित अन्य वन्य प्राणियों के दीदार का इंतजार खत्म होने जा रहा है. 1 अक्टूबर से प्रदेश भर के टाइगर रिजर्व और वन्य जीव अभ्यारण्य के गेट पर्यटकों के लिए खुलने जा रहे हैं. हालांकि, इस बार वन विभाग इन टाइगर रिजर्व और वन्य जीव अभ्यारण्य की टाइमिंग को लेकर बड़ा बदलाव कर रहा है. प्रदेश भर के सभी टाइगर रिजर्व और वन्य जीव अभ्यारण्य में मॉर्निंग सफारी और ईवनिंग सफारी का समय एक जैसा किया जा रहा है. वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इससे पर्यटकों को अलग-अलग समय को लेकर होने वाली असुविधा का सामना नहीं करना होगा.

1 अक्टूबर से क्या रहेगी नई टाइमिंग

प्रदेश भर के सभी टाइगर रिजर्व और वन्य जीव अभ्यारण्य 1 अक्टूबर से नई टाइमिंग के साथ खुलेंगे. प्रदेश में अभी तक टाइगर रिजर्व और वन्य जीव अभ्यारण्य की समय सारिणी अलग-अलग होती थी, लेकिन अब इसको एक समान रखने का निर्णय लिया गया है. पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ डॉ. समीरा राजौरा के मुताबिक "1 अक्टूबर से सुबह 6 बजे से साढ़े 11 बजे तक मॉर्निंग सफारी का समय निर्धारित किया गया है. इसके अलावा ईवनिंग सफारी का समय दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किय गया है. यह व्यवस्था प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़, पन्ना, संजय डुबरी, नौरादेही, रातापानी, सतपुड़ा और पेंच टाइगर रिजर्व में एक जैसी ही रहेगी."

MP Tiger Reserves and wildlife Sanctuary New Timing
टाइगर रिजर्व और वन्य जीव अभ्यारण्य 1 अक्टूबर से नई टाइमिंग (Source: Madhya Pradesh Van vihar)

डॉ राजौरा के मुताबिक अलग-अलग टाइमिंग होने से पर्यटकों को इसमें कन्फ्यूजन रहता था, इसको लेकर पूर्व में पर्यटकों की तरफ से शिकायतें भी मिली थीं. इसको देखते हुए अब सभी की टाइमिंग में एकरूपता लाई गई है.

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पहले इसलिए होता था अलग-अलग समय

दरअसल, मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में अंतर होता है. प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय सिंगरौली जिले में होता है. जबकि प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में सबसे बाद में सूर्यादय होता है. मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में आने वाले संजय डुबरी टाइगर रिजर्व और छिंदवाड़ा जिले में आने वाले पेंच टाइगर रिजर्व की टाइमिंग में पहले करीब 15 मिनिट का अंतर था. इन दोनों स्थानों पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में ही करीब 15 मिनट का अंतर होता है. सिंगरौली में सूर्योदय सुबह 5 बजकर 46 मिनट पर होता है, जबकि छिंदवाड़ा में सूर्योंदय सुबह 6 बजकर 1 मिनट पर होता है. इसी तरह सिंगरौली में सूर्यास्त का समय शाम को 6 बजकर 1 मिनट पर है, जबकि छिंदवाडा में शाम 6 बजेकर 16 मिनट पर होता है.

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बाघ की सांकेतिक तस्वीर (Source: Madhya Pradesh Van vihar)

क्यों है सूर्योदय और सूर्यास्त में अंतर

देशांतर में एक डिग्री की दूरी बढ़ने से समय में 4 मिनट का अंतर आ जाता है. सिंगरौली और छिंदवाड़ा के बीच करीब 3.7 डिग्री देशांतर का अंतर है इस वजह से दोनों के बीच समय में 15 मिनट का अंतर आता है.

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