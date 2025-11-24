मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, ग्राम पंचायतों में वसूला जाएगा टैक्स, बदलेंगे नियम
मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, अब ग्रामीणों को भी देना पड़ सकता है टैक्स.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 24, 2025 at 6:34 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के गांवों में रहने वाले लोगों को भी जल्द ही टैक्स देना होगा. प्रदेश की पंचायतों में अलग-अलग सेवाओं के लिए स्थानीय रहवासियों से टैक्स लिए जाने को लेकर सरकार ने हरी झंडी दे दी है. ग्रामीण इलाकों में टैक्स का दायरा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही ग्राम पंचायत नियमों में पहली बार संशोधन करने जा रही है. पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के मुताबिक यह नियम मंत्री के स्तर पर ही बदल सकते हैं. पंचायतों के पास मौजूदा नियमों में टैक्स वसूली के अधिकार हैं, उन्हें उपयोग करें तो जनता पर अलग से किसी तरह का भार डालने की जरूरत ही नहीं होगी.
मंत्री बोले पानी देते हैं तो टैक्स लें
पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं. इसके लिए पंचायतों के राजस्व को बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है. सरकार की कोशिश है कि पंचायतों का अपना राजस्व का मॉडल तैयार हो, ताकि स्थानीय जरूरतों के लिए आय की व्यवस्था पंचायत स्तर पर ही हो सके. इसके लिए सबसे पहले पंचायतों में टैक्स व्यवस्था को शुरू करने की तैयारी की जा रही है. पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल कहते हैं कि "आय के रास्ते ढूंढना जनप्रतिनिधियों के हाथ में है. पंचायत अधिनियम में बदलाव विधानसभा में होगा, लेकिन इसके नियम में बदलाव मंत्री के स्तर पर हो सकता है.
आखिर जनप्रतिनधि क्यों पहल नहीं कर पाते ? नियम में लिखा है कि बैलगाड़ी पर टैक्स लगाए, लेकिन अब बैलगाड़ी कहां है? आखिर नियम बदलकर कोई नई मद क्यों नहीं ढूढी जाती? पानी देते हैं तो उस पर टैक्स लें. स्वच्छता का टैक्स वसूलें, आत्मनिर्भरता के लिए अलग से भार डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी."
पंचायतों की खाली जमीन का कमर्शियल उपयोग
राज्य सरकार का सबसे पहले फोकस बड़े शहरों से सटी ग्राम पंचायतों पर है, या फिर जिसके पास से नेशनल हाइवे गुजर रहे हैं. ऐसी ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने उनमें विकास के मॉडल को तैयार किया जाने की तैयारी की जा रही है. प्रदेश की ऐसी सभी पंचायतों के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है. जिसे सरकार जल्द ही अंतिम रूप देने जा रही है. इसके तहत इन पंचायतों का सेटअप भी बदला जाएगा.
इसके अलावा ग्राम पंचायतों को प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का अधिकार देने, तालाबों में मछली पालन का अधिकार भी ग्राम पंचायतों को दिए जाने पर विचार किया जा रहा है. मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या करीबन 23 हजार है. जबकि बड़े शहरों से सटी ग्राम पंचायतों की संख्या 37 है.