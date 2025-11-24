ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, ग्राम पंचायतों में वसूला जाएगा टैक्स, बदलेंगे नियम

भोपाल: मध्य प्रदेश के गांवों में रहने वाले लोगों को भी जल्द ही टैक्स देना होगा. प्रदेश की पंचायतों में अलग-अलग सेवाओं के लिए स्थानीय रहवासियों से टैक्स लिए जाने को लेकर सरकार ने हरी झंडी दे दी है. ग्रामीण इलाकों में टैक्स का दायरा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही ग्राम पंचायत नियमों में पहली बार संशोधन करने जा रही है. पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के मुताबिक यह नियम मंत्री के स्तर पर ही बदल सकते हैं. पंचायतों के पास मौजूदा नियमों में टैक्स वसूली के अधिकार हैं, उन्हें उपयोग करें तो जनता पर अलग से किसी तरह का भार डालने की जरूरत ही नहीं होगी.

मंत्री बोले पानी देते हैं तो टैक्स लें

पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं. इसके लिए पंचायतों के राजस्व को बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है. सरकार की कोशिश है कि पंचायतों का अपना राजस्व का मॉडल तैयार हो, ताकि स्थानीय जरूरतों के लिए आय की व्यवस्था पंचायत स्तर पर ही हो सके. इसके लिए सबसे पहले पंचायतों में टैक्स व्यवस्था को शुरू करने की तैयारी की जा रही है. पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल कहते हैं कि "आय के रास्ते ढूंढना जनप्रतिनिधियों के हाथ में है. पंचायत अधिनियम में बदलाव विधानसभा में होगा, लेकिन इसके नियम में बदलाव मंत्री के स्तर पर हो सकता है.