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ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के लिए खुला सरकार का खजाना, 987 गांवों में खर्च होंगे 1763 करोड़

मध्य प्रदेश में बनेंगी 2117 किलोमीटर लंबी नई सड़कें ( ETV Bharat )