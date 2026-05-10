ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के लिए खुला सरकार का खजाना, 987 गांवों में खर्च होंगे 1763 करोड़

ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के लिए खुला सरकार का खजाना, 987 गांवों में खर्च होंगे 1763 करोड़
मध्य प्रदेश में बनेंगी 2117 किलोमीटर लंबी नई सड़कें. मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में सीहोर से पीएमजीएसवाई फेज 4 की शुरुआत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 10, 2026 at 8:31 PM IST
भोपाल: ग्रामीण इलाकों की सड़कों को दुरुस्त करने के लिए प्रदेश सरकार ने केन्द्र के सहयोग से बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश की 2117 किलोमीटर लंबी नई सड़कों को बनाने के लिए पीएम जनमन योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में सीहोर के भैंरूदा से इसकी शुरुआत की गई है. इससे प्रदेश के गांवों में बेहतर सड़क सुविधा लोगों को मिलेगी और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की रफ्तार और तेज होगी.
987 ग्रामीण बसाहटें सड़कों से जुड़ेंगी
प्रदेश में नई सड़कें बनने से करीबन 987 ग्रामीण बसाहटें सीधे सड़कों से जुड़ जाएंगी. पीएम जनमन के तहत प्रदेश में 384 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी. इसमें 261 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी. इसके अलावा पीएमजीएसवाई फेज 4 के तहत प्रदेश में 1763 करोड़ रुपए की लागत से 2117 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी. नई सड़कों का जाल बिछने से यह ग्रामीण इलाके सीधे शहरों से जुड़ जाएंगे.
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'ग्रामीण कनेक्टिविटी में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर'
सीहोर के भैंरूदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 और प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान की शुरुआत करते हुए कहा मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा, "मध्य प्रदेश ग्रामीण कनेक्टिविटी में पहले नंबर पर है. पिछले कुछ सालों में 90 हजार 150 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर 17 हजार 540 से अधिक बसाहटों को मुख्य मार्गों से जोड़ा गया है. पिछले 25 सालों में सड़कों से मंडियों तक किसानों की पहुंच आसान हुई है. इस कार्यक्रम के जरिए राज्य को 5 हजार करोड़ से अधिक की सौगातें मिली हैं."
ग्रामीण कनेक्टिविटी में मध्यप्रदेश, देश में पहले स्थान पर…— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) May 10, 2026
माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री @ChouhanShivraj जी के साथ आज भैरूंदा, जिला सीहोर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV एवं पीएम जनमन योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ… pic.twitter.com/OZP528HPPU
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केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने सौंपे आदेश
कार्यक्रम में केन्द्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोनों योजनाओं के स्वीकृति पत्र मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सौंपे. इसमें राज्य को वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना के जुड़ी निधि का 830 करोड़ रुपए का सांकेतिक आवंटन मुख्यमंत्री को सौंपा गया.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 हजार 55 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की गई. केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "प्रदेश में 973 सड़कों को मंजूरी दी गई है. राज्य का कोई भी गांव पक्की सड़कों से नहीं बचेगा. मध्यप्रदेश प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों के निर्माण में देश में नंबर एक पर है. इसके लिए राज्य सरकार और अधिकारियों को उन्होंने बधाई दी."