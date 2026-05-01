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मध्य प्रदेश में RSS की पहली यूनिवर्सिटी ग्वालियर में बनेगी, मोहन यादव करेंगे ऋषि गालव विश्वविद्यालय का भूमिपूजन

मध्य प्रदेश में आरएसएस की पहली यूनिवर्सिटी ग्वालियर में बनेगी. डॉ मोहन यादव 4 मई को रखेंगे ऋृषि गालव विश्वविद्यालय की नींव.

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ग्वालियर में बनेगी RSS की पहली यूनिवर्सिटी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 6:48 PM IST

2 Min Read
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ग्वालियर: मध्य प्रदेश में आरएसएस की पहली यूनिवर्सिटी ग्वालियर में खुलने जा रही है. 4 मई को ग्वालियर में ऋृषि गालव विश्वविद्यालय की नींव मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव रखेंगे. बेंगलुरु की चाणक्य यूनिवर्सिटी के बाद मध्य प्रदेश में आरएसएस की ओर से यह विश्वविद्यालय जल्द तैयार होगा, जिसमें कई तरह के पाठ्यक्रम छात्रों को मिलेंगे.

44 बीघा जमीन पर तैयार होगी आरएसएस की यूनिवर्सिटी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की लगभग 85 साल से सेवा कर रही मध्य भारत शिक्षा समिति ग्वालियर में ऋषि गालव विश्वविद्यालय का गठन करने जा रही है. ग्वालियर के शिवपुरी लिंक रोड पर लगभग 55 बीघा जमीन पर करीब 110 करोड़ की लागत से ऋषि गालव विश्वविद्यालय का निर्माण होगा, जिसमें करीब 5 हजार छात्र छात्राओं की पढ़ाई की सुविधा होगी.

डॉ मोहन यादव 4 मई को रखेंगे ऋृषि गालव विश्वविद्यालय की नींव (ETV Bharat)

पाठ्यक्रम के जरिए करेंगे छात्रों का चरित्र निर्माण

मध्य भारत शिक्षा समिति के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र बांदिल ने बताया, "अगले साल गुरु पूर्णिमा पर 18 जुलाई 2027 को ऋषि गालव विश्विद्यालय का पहला शिक्षा सत्र शुरू होगा. हालांकि विश्वविद्यालय का लगभग एक साल में निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और 3 साल में पूरी तरह संचालन गति में आ जाएगा. विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए रोजगार संबंधी पाठ्यक्रम के साथ ही भारतीय ज्ञान, परंपरा, जीवन दर्शन, धर्म धरोहर संबंधी पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे. हालांकि मूल रूप से कौनसे पाठ्यक्रम संचालित होंगे वे अभी स्पष्ट नहीं हैं, उन पर विचार चल रहा है."

उन्होंने बताया, "उनके साथ सभी वे अनिवार्य पाठ्यक्रम जो अब तक सभी विश्वविद्यालय में संचालित होते हैं, उनका संचालन भी किया जाएगा. लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य छात्र-छात्राओं में राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना है. छात्रों में भारत प्रथम और हम सबकी भारत माता का भाव जागृत करना है."

3 साल में पूरी तरह डेवलप विश्वविद्यालय होगा संचालित

मध्य भारत शिक्षा समिति के सचिव प्रोफेसर राजेंद्र वैद्य का कहना है, "इस विधवविद्यालय का साफ उद्देश्य है कि शिक्षा के द्वारा ऐसे नवयुवक तैयार हों जिनका चरित्र साफ हो, और जो रोजगार के पीछे ना भागें बल्कि रोजगार उनके पीछे भागे. इसके लिए ऐसे पाठ्यक्रम लाने का प्रयास है जिन्हें नवाचारों के साथ सचरित्र युवाओं को समाज में लाया जा सके. एक साल में विश्वविद्यालय परिसर का निर्माण कार्य पूरा होगा और फिर चरणबद्ध तरीके से अगले 3 साल में पाठ्यक्रमों की संख्या बढ़ायी जाएगी.

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