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मध्य प्रदेश में घटी बेरोजगारी!, रोजगार पोर्टल से 6 माह में 8.25 लाख नाम हटे

मध्य प्रदेश विधानसभा में सामने आई चौंकाने वाली जानकारी, 8 साल में रोजगार पोर्टल पर दर्ज आकांक्षी युवाओं के 47 लाख नाम किए गये निरस्त.

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मध्य प्रदेश में कम हो गए 47 लाख बेरोजगार (Source: Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 5:35 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश के रोजगार पंजीयन पोर्टल पर दर्ज आकांक्षी युवा (बेरोजगार) युवाओं की संख्या से होने वाली किरकिरी के बीच पोर्टल से 8 लाख 25 हजार आकांक्षी युवाओं की संख्या कम हो गई है. यह संख्या पिछले छह माह में कम हुई है. उधर, पिछले 8 सालों में दर्ज आवेदकों में से 47 लाख 56 हजार आवेदकों के नामों को निरस्त कर दिया गया. यह आंकड़ा मध्य प्रदेश विधानसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने पेश किया है. उधर, इसको लेकर कांग्रेस ने सवाल किया है कि आखिर छह माह में 8 लाख 25 हजार बेरोजगार कैसे कम हो गए, क्योंकि इस दौरान निजी क्षेत्र में सिर्फ 2700 युवाओं को ही ऑफर लेटर जारी किए गए हैं.

मध्य प्रदेश में कम हो गए 47 लाख बेरोजगार

कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने विधानसभा में यह जानकारी पेश की है. जवाब में बताया गया कि वर्ष 2018 से जून 2026 के दौरान जीवित पंजीकरण में से 3 साल होने पर नवीनीकरण और निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई. इसमें नवीनीकरण कराने वाले आवेदकों की संख्या 3 लाख 85 हजार 375 है. जबकि, इस 47 लाख 56 हजार 152 आवेदकों के नाम निरस्त किए गए. मंत्री ने बताया कि नवीनीकरण कराने वाले और निरस्त किए गए आवेदकों से जुड़ी शिक्षा, वर्ग, जेंडर आदि की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है.

MP UNEMPLOYED YOUTH Number DECREASED
मध्य प्रदेश में रोजगार पोर्टल से 6 माह में 8.25 लाख नाम हटे (ETV Bharat)

प्रदेश में अब सिर्फ 17 लाख 71 हजार आकांक्षी युवा

सरकार ने बताया है कि प्रदेश में रोजगार पोर्टल पर 17 लाख 71 हजार 132 आकांक्षी युवा रजिस्टर्ड हैं. इनमें सबसे ज्यादा संख्या ग्रेजुएट्स की है. मध्य प्रदेश में रोजगार की तलाश करने वाले ग्रेजुएट्स की संख्या 7 लाख 29 हजार 708 है. 12 वीं पास आकांक्षी युवाओं की संख्या 5 लाख 1 हजार 474 है. स्नातकोत्तर की डिग्री ले चुके आकांक्षी युवाओं की संख्या 2 लाख 32 हजार 905 है. कक्षा 10 वीं पास आकांक्षी युवाओं की संख्या 1 लाख 70 हजार 718 है. अन्य शैक्षणिक योग्यता वाले युवाओं की संख्या 1 लाख 36 हजार 327 है.

शैक्षणिक योग्यताआकांक्षी युवाओं की संख्या
10 वीं1 लाख 70 हजार 718
12 वीं5,01,474
स्नातक7,29,708
स्नातकोत्तर2,32,905
अन्य 1,36,327

उधर, वर्ग के अनुसार प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के हिसाब से प्रदेश में ओबीसी वर्ग के युवाओं को सबसे ज्यादा रोजगार की तलाश है. ऐसे आकांक्षी युवाओं की संख्या 7 लाख 12 हजार 312 है, जबकि सामान्य वर्ग के युवाओं की संख्या 4 लाख 27 हजार 853, अनुसूचित जाति वर्ग के 3 लाख 32 हजार 46 और अनुसूचित जनजाति वर्ग के आकांक्षी युवाओं की संख्या 2 लाख 98 हजार 621 है. वहीं, महिला और पुरूषों में 9 लाख 39 हजार जबकि 8 लाख 31 हजार 661 महिला आंकाक्षी पंजीकृत हैं.

वर्गआकांक्षी युवाओं की संख्या
अनुसूचित जाति 3,32,046
अनुसूचित जनजाति2,98,621
अन्य पिछड़ा वर्ग7,12,612
सामान्य4,27,853
महिला8,31,661
पुरुष9,39,471

कांग्रेस ने उठाए आंकड़ों पर सवाल

उधर, प्रस्तुत किए गए आंकड़ों पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल ने कहा "दिसंबर 2025 से जून 2026 के बीच मात्र छह माह में रोजगार पोर्टल पर पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 8.25 लाख कैसे कम हो गई, जबकि इस अवधि में सरकार के अनुसार निजी क्षेत्र में सिर्फ लगभग 2700 युवाओं को ही ऑफर लेटर जारी किए गए हैं. सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि बाकी लाखों युवाओं के नाम पोर्टल से किस आधार पर हटाए गए."

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सरकार ने बताया है कि 30 जून 2017 से जून 2026 के बीच निजी क्षेत्र में कुल 8 लाख 17 हजार 744 युवाओं को ऑफर लेटर जारी किए गए, लेकिन गंभीर सवाल यह है कि ऑफर लेटर जारी होने के बाद यह निरीक्षण या निगरानी नहीं की जाती कि संबंधित युवाओं को वास्तव में रोजगार मिला या नहीं. यह तथ्य सरकार ने भी स्वीकार किया है.

रोजगार के नाम पर सिर्फ पंजीयन और ऑफर लेटर दिए जा रहे

कांग्रेस विधायक ने कहा कि सरकार के पास यह जानकारी ही नहीं है कि कितने युवाओं ने नौकरी ज्वाइन की, कितने युवाओं को नौकरी से निकाल दिया गया या कितने युवा ने स्वयं नौकरी छोड़ दी. सरकार ने माना है कि सरकारी नौकरियों का रिकॉर्ड भी विभाग के पास नहीं है. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश में रोजगार व्यवस्था के नाम पर सिर्फ पंजीयन और ऑफर लेटर जारी किए जा रहे हैं.

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