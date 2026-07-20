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मध्य प्रदेश में घटी बेरोजगारी!, रोजगार पोर्टल से 6 माह में 8.25 लाख नाम हटे

मध्य प्रदेश में कम हो गए 47 लाख बेरोजगार ( Source: Getty Image )