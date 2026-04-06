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MP की लुटेरी दुल्हन ने हरियाणवी दूल्हे को ठगा, शादी के नाम पर कैश-गहने लेकर भागी, सिरसा पुलिस ने किया अरेस्ट

सिरसा : हरियाणा के सिरसा में डेढ़ लाख रुपए लेकर शादी करने का झांसा देने वाली मध्यप्रदेश की लुटेरी दुल्हन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी महिला के साथ उसकी 2 सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया है. लुटेरी दुल्हन की पहचान मध्य प्रदेश के छतरपुर की रहने वाली फुल्लन देवी उर्फ शिवानी शर्मा के तौर पर हुई है, जबकि उसकी सहयोगी की पहचान हिसार की रहने वाली सरोज के रूप में हुई है. तीसरी युवती की पुलिस ने पहचान उजागर नहीं की है. शिवानी की निशानदेही पर ही सिरसा पुलिस ने हिसार की सरोज को गिरफ्तार किया है. सरोज से सोने के गहने भी बरामद किए गए हैं.

ड्राइवर के तौर पर काम करता है पीड़ित : आपको बता दें कि जनवरी 2026 में सिरसा के पंजुआना गांव निवासी एक युवक ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि वो बिजली निगम में ड्राइवर के पद पर कार्यरत है. सितंबर 2025 में उसके एक साथी ड्राइवर ने उसकी शादी करवाने की बात कही. उसने पीड़ित को दो युवकों से मिलवाया. उन्होंने शादी करवाने के बदले डेढ़ लाख रुपए की मांग की. उन्होंने लड़की और उसके परिवार की पूरी जिम्मेदारी लेने का आश्वासन भी दिया. उन सभी ने उसे एक दिन हिसार बुलाया. हिसार के पड़ाव चौक स्थित एक मकान में शिवानी शर्मा नाम की युवती से मिलवाया गया. वहां पर बात तय होने के बाद उसकी सगाई करवा दी जिसके बाद उसने डेढ़ लाख कैश और सोने के गहने भी दिए.

बिना शादी के घर आकर रहने लगी : हालांकि इसके बावजूद भी जब उसकी शादी नहीं हुई तो उसने युवकों से बात की. इस दौरान आरोपियों ने बहाने बनाने शुरू कर दिए. उसे बताया कि शिवानी के माता-पिता की मौत हो गई है. जब उसने शिकायत करने की बात कही तो आरोपियों ने बिना शादी के ही शिवानी को उसके घर भेज दिया. शिवानी इसके बाद उसके साथ ही रहने लगी.

8 अक्टूबर को कैश-गहने लेकर भागी : 3 अक्टूबर 2025 से शिवानी उनके घर आकर रहने लग गई थी. 8 अक्टूबर को शिवानी अपनी सहेली से मिलने की बात कहकर घर से निकली और फिर वापस नहीं लौटी. घर से कैश और गहने लेकर वो फरार हो गई थी. इसके बाद पीड़ित ने सिरसा शहर थाने में मामला दर्ज करवाया था.

सख्त कार्रवाई होगी : आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की जांच में सामने आया है कि ये गिरोह भोले-भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे पैसे और गहने ऐंठने का काम करता था. शहर थाना प्रभारी संदीप ने बताया कि इस मामले में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. गिरफ्तार महिलाओं को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.