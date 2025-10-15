ETV Bharat / state

हेलमेट नहीं पहनने से 75 फीसदी मौत, मध्य प्रदेश में रोड एक्सीडेंट के चौंकाने वाले आंकड़े

मध्य प्रदेश के 5 विभाग करेंगे सड़क दुर्घटनाओं को रोकने पर मंथन, हर साल 14 हजार की जाती है जान.

MP ROAD ACCIDENT DEATH TOLL
मध्य प्रदेश में रोड एक्सीडेंट के चौंकाने वाले आंकड़े (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 8:17 PM IST

|

Updated : October 15, 2025 at 8:27 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटना की वजह से हर साल करीब 14 हजार लोगों की जान चली जाती है. इसमें 53 प्रतिशत मौत दो पहिया वाहन चालकों की होती है. जिसका बड़ा कारण टू व्हीलर चालकों का हेलमेट नहीं पहनना है. एमपी में होने वाले रोड एक्सीडेंट को लेकर आईआईटी मद्रास ने रिसर्च किया है. जिसमें सामने आया कि दो पहिया वाहन चालकों की 75 प्रतिशत मृत्यु का कारण हेलमेट नहीं पहनना है.

रोड एक्सीडेंट से हर साल 38 हजार करोड़ का नुकसान

मध्य प्रदेश में होने वाले रोड एक्सीडेंट को लेकर आईआईटी मद्रास ने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है. इसमें बताया गया है कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण प्रदेश को हर साल 14,308 करोड़ से लेकर 38,055 करोड़ रुपए तक का नुकसान होने का अनुमान है. वहीं साल 2023 की बात करें तो रोड एक्सीडेंट के मामले में मध्य प्रदेश देश का चौथा राज्य था. जहां सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती है. मध्य प्रदेश में साल 2023 में रोड एक्सीडेंट से 13,798 लोगों की मौत हुई है.

मंत्री राकेश सिंह ने सड़क दुर्घटना पर दिया बयान (ETV Bharat)

सड़क दुर्घटना में 15 प्रतिशत महिलाओं की मृत्यु

प्रदेश में सड़क दुर्घटना से होने वाली मौत में 15 प्रतिशत भागीदारी महिलाओं की है. साल 2023 में रोड एक्सीडेंट की वजह से 2165 महिलाओं की मौत हुई. जबकि 84.4 प्रतिशत यानि 11,633 पुरुष सड़क दुर्घटना का शिकार हुए. वहीं इस दौरान नेशनल हाइवे पर एक्सीडेंट से 32 प्रतिशत यानि 4,476 लोगों की मृत्यु हुई. इसी तरह स्टेट हाइवे में 22 प्रतिशत यानि 2,960 लोगों की मौत हुई. जबकि 6,362 लोगों की मौत अन्य सड़कों पर हुई.

MOHAN GOVT PREVENT ROAD ACCIDENTS
रोड एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले 75 प्रतिशत युवा (ETV Bharat)

रोड एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले 75 प्रतिशत युवा

इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 75 प्रतिशत लोग 18 से 45 वर्ष की आयु के होते हैं. साल 2023 में सड़क दुर्घटना से 24 प्रतिशत मौत 18 से 25 वर्ष की आयु के लोगों की हुई. जबकि रोड एक्सीडेंट में जान गंवाने वाने 20 प्रतिशत लोग 25 से 35 वर्ष के रहे. वहीं 35 से 45 वर्ष वाले 22 प्रतिशत लोगों की जान एक्सीडेंट से हुई. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 87 प्रतिशत लोग वर्किंग एज ग्रुप के हैं.

MADHYA PRADESH ROAD ACCIDENT DEATH
साल 2023 में सड़क दुर्घटना के आंकड़े (ETV Bharat Info)

एक्सीडेंट के बाद सबसे अधिक मौतें भारत में

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बताया कि "पूरे देश में जितनी मौतें होती हैं, उनके 10 कारणों में एक सड़क सुरक्षा है, बाकी 9 हेल्थ से जुड़ी है. हम अपनी मर्जी से मौत को बुला रहे हैं. खासतौर से 53 फीसदी दो पहिया वालों की हो रही है. प्रदेश में जो भी सड़क दुर्घटनाओं में हो रही हैं, उसमें सबसे ज्यादा मौत घर के कमाने वालों की हो रही है. इसमें से 18 से 45 उम्र के बीच की 75 फीसदी मौते हो रही हैं. देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और मौत पौने 2 लाख होती है, जबकि अमेरिका में 21 लाख एक्सीडेंट पर 35 हजार मौते ही होती है."

सीएस ने बताए सड़क सुरक्षा के पांच स्तंभ

सीएस अनुराग जैन ने कहा कि "सड़क सुरक्षा के पांच स्तंभ इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट, एजुकेशन, इमरजेंसी रिस्पॉन्स और इंश्योरेंस पर एक साथ काम करना आवश्यक है. इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा. मुख्य सचिव ने कहा कि भारत सरकार एक नया इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम शुरू कर रही है, जिसके तहत दुर्घटना की सूचना तुरंत अस्पताल तक पहुंचेगी और पहले 7 दिनों का इलाज डेढ़ लाख रुपये तक निःशुल्क कराया जाएगा. मुख्य सचिव ने सभी विभागों और नागरिकों से सड़क सुरक्षा को जनआंदोलन का रूप देने का आह्वान करते हुए कहा कि हर व्यक्ति की छोटी-सी सावधानी हजारों जीवन बचा सकती है."

MOHAN GOVT PREVENT ROAD ACCIDENTS
सड़क हादसों को रोकने सरकार करेगी प्रयास (ETV Bharat)

सड़क की गलत बनावट से 3 प्रतिशत मौत

आईआईटी मद्रास के रोड सेफ्टी के विशेषज्ञ एवं मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम में स्वतंत्र संचालक प्रोफेसर (डॉ.) वेंकटेश बालासुब्रमण्यम ने कहा "जहां अधिकांश दुर्घटनाएं मानवीय त्रुटियों के कारण होती है, वहीं लगभग 3 प्रतिशत दुर्घटनाएं सड़क डिजाइन, ज्यामिति और संकेतकों की कमी जैसी अवसंरचनात्मक कमियों से जुड़ी होती है. उन्होंने सुझाव दिया कि इन कारणों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर तकनीकी सुधारात्मक कदम उठाए जाए. जिससे दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी लाई जा सके.

उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग, एमपीआरडीसी, पुलिस, स्वास्थ्य संस्थान और जिला प्रशासन के बीच साझा डेटा से ब्लैक स्पॉट की सटीक पहचान और त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई संभव होगी.

मध्य प्रदेश में 1041 ब्लैक स्पॉट चिंहित

लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह ने बताया कि "प्रदेश में 1041 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जिन पर लघु अवधि के सुधार कार्य पूरे कर लिए गए हैं, जबकि दीर्घकालिक उपाय लोक निर्माण विभाग द्वारा 2027 और एमपीआरडीसी द्वारा 2028 तक पूर्ण किए जाएंगे. कार्यशाला में आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर, इंदौर और मऊगंज के कलेक्टर और परिवहन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए. जो सड़क सुरक्षा के लिए बहु-विभागीय दृष्टिकोण को सशक्त बनाते हैं."

Last Updated : October 15, 2025 at 8:27 PM IST

TAGGED:

MP TWO WHEELER RIDERS HIGHEST DEATH
MOHAN GOVT PREVENT ROAD ACCIDENTS
14000 PEOPLE YEARLY DEATH ACCIDENT
MADHYA PRADESH ROAD ACCIDENT DEATH
MP ROAD ACCIDENT DEATH TOLL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पन्ना टाइगर रिजर्व में जिप्सियों के लगे रिवर्स गियर, बाघिन के दौड़ते ही पर्यटकों की सिट्टी-पिट्टी गुम

'मायाजाल में फंसा था', प्रेमानंद महाराज के सामने दंडवत हुए बाबा बागेश्वर, लगाया गले

बाबा महाकाल की शरण में भारतीय महिला क्रिकेट टीम, विश्वकप में जीत की कामना की

जल विहार मेले में राई नृत्य ने मचाई धूम, छतरपुर में दिखी बुंदेली संस्कृति और परंपरा की झलक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.