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निजी स्कूलों में फ्री एडमिशन की लॉटरी आज, 22 हजार स्कूलों में 1.22 लाख सीटों पर होगा दाखिला

निजी स्कूलों में फ्री एडमिशन की लॉटरी आज ( ETV Bharat )