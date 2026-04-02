निजी स्कूलों में फ्री एडमिशन की लॉटरी आज, 22 हजार स्कूलों में 1.22 लाख सीटों पर होगा दाखिला
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश आज. दोपहर 2.15 बजे के बाद पोर्टल पर मिलेगी जानकारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 10:29 AM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए गुरुवार को ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी. राज्य शिक्षा केंद्र दोपहर 2 बजे शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत यह लॉटरी प्रक्रिया संचालित करेगा. इस बार करीब 1.78 लाख बच्चों की किस्मत का फैसला होगा, जिन्हें प्रदेश के लगभग 22 हजार निजी स्कूलों की 1.22 लाख से अधिक सीटों पर प्रवेश का मौका मिल सकता है. लॉटरी प्रक्रिया का सीधा प्रसारण राज्य शिक्षा केंद्र के यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा.
दोपहर 2.15 बजे के बाद पोर्टल पर मिलेगी जानकारी
ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदक दोपहर 2.15 बजे के बाद अपने बच्चों को आवंटित स्कूल की जानकारी आरटीई पोर्टल www.rteportal.mp.gov.in पर देख सकेंगे. अभिभावक पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड भी कर सकेंगे. इसके अलावा पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भी स्कूल आवंटन की सूचना भेजी जाएगी.
25 प्रतिशत सीटों पर मिलता है निःशुल्क प्रवेश
शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(C) के तहत गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 या प्री-स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर निशुल्क प्रवेश देने का प्रावधान है. मध्य प्रदेश में इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आवेदन से लेकर शाला आवंटन तक की व्यवस्था पूरी तरह ऑनलाइन की गई है.
1.78 लाख बच्चे लॉटरी के लिए पात्र
इस वर्ष दस्तावेज सत्यापन के बाद करीब 1 लाख 78 हजार 714 बच्चे ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया के लिए पात्र पाए गए हैं. इनमें से चयनित बच्चों को प्रदेश के लगभग 22 हजार निजी स्कूलों की 1 लाख 22 हजार 551 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा.
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3 से 15 अप्रैल तक कराना होगा प्रवेश
ऑनलाइन लॉटरी में स्कूल आवंटन होने के बाद चयनित बच्चों के अभिभावक 3 से 15 अप्रैल 2026 के बीच संबंधित स्कूल में जाकर अपने बच्चों का निशुल्क प्रवेश करा सकेंगे. इसके लिए अभिभावकों को आवंटन पत्र और आवश्यक दस्तावेज लेकर स्कूल पहुंचना होगा.