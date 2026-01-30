किसान आत्महत्या मामले पर राजस्व मंत्री का बयान, 'हमें बताते हम कराते बहन की शादी'
उज्जैन किसान की आत्महत्या मामले पर राजस्व मंत्री करण वर्मा का बयान, बोले सरकार चला रही इतनी योजनाएं खुदकुशी की नौबत नहीं आ सकती.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 30, 2026 at 6:47 AM IST|
Updated : January 30, 2026 at 7:12 AM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के उज्जैन के तराना में किसान ने ओले से बर्बाद हुई फसल देखने के बाद खुदकुशी कर ली. इस मामले में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का बयान आया है. उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि हम जांच करेंगे कि किस आधार पर मौत हुई. मंत्री करण सिंह वर्मा का कहना है कि मध्य प्रदेश में मोहन सरकार कन्या विवाह से लेकर किसान सम्मान निधि तक इतनी योजनाएं चला रही है कि किसानों को खुदकुशी करने की नौबत आ ही नहीं सकती. मंत्री ने कहा कि बहन की चिंता थी, तो हमसे कहता हम कराते शादी.
मंत्री ने कहा-हम कराते बहन की शादी
राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने तराना में हुई किसान की मौत को लेकर कहा कि "इसकी जांच होगी तो पता चलेगा कि मौत की वजह क्या थी? बाकी मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार किसानों का पूरा ध्यान रख रही है. किसान सम्मान निधि किसानों को मिल रही है. अलग से गेहूं भी दिया जाता है. जो फसल खराब हुई है, उसका मुआवजा भी देंगे. किसानों को तीर्थ भिजवा रहे हैं. उनकी बेटियों की शादी हम करवा रहे हैं.
देश में कौन सी ऐसी सरकार होगी बताइए जो इतना ध्यान अपने प्रदेश के किसानों का रखती हो, लेकिन खुदकुशी की वजह तो आर्थिक तंगी ही थी. इस सवाल पर करण सिंह वर्मा कहते हैं कि ये जांच का विषय है. जांच होगी तो पता चलेगा कि आत्महत्या क्यों की. हम तो कह रहे हैं अगर बहन की शादी की चिंता थी, तो हमसे कहता हम करवा देते. आर्थिक तंगी थी तो उसका भी रास्ता निकल आता."
बर्बाद हुई फसल का सदमा नहीं झेल पाया किसान
यह पूरा मामला उज्जैन के तराना के गांव जमुनिया का है. जहां एक नौजवान किसान पंकज मालवीय ने जब बारिश ओले में अपनी फसल बर्बाद होते देखी तो वो ये सदमा नहीं झेल पाया. वो घर ही नहीं लौटा और सुबह जब परिवार के लोग खेत पर पहुंचे तो उसका शव मिला. परिजनों का कहना है कि बहन की शादी की तैयारियां कर रहा था. उसे उम्मीद थी कि फसल होने पर सारे पैसो का बंदोबस्त हो जाएगा, लेकिन अपने ही खेत पर बोई गेहूं की फसल तबाह देखी तो ये सदमा वो झेल नहीं पाया.
- मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद, उज्जैन में आहत किसान ने मौत को गले लगाया
- मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से महंगाई पर पडे़गा असर! गेहूं, चना, सरसों सहित कई फसलें बर्बाद
ग्वालियर चंबल मालवा तक बारिश ओले से फसल बर्बाद
मध्य प्रदेश में अचानक हुई आंधी बारिश और ओले की वजह से प्रदेश के बड़े हिस्से में फसल बर्बाद हुई है. हालांकि बरसात के साथ किसानों पर आई इस आफत को लेकर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि "किसी भी किसान को संकट में नहीं रहने दिया जाएगा, उनके नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी."