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अटकते मानसून ने बढ़ाई चिंता, मध्य प्रदेश के 5 जलाशयों का निकला दम, 11 में 10 फीसदी से भी कम पानी

मध्य प्रदेश में बरगी, तवा, गांधी सागर जैसे 54 ऐसे जलाशय हैं, जिनके पानी का उपयोग बड़े स्तर पर सिंचाई और कई स्थानों पर पेयजल के लिए भी होता है. अल नीनो के चलते मानसून रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है. प्रदेश में आमतौर पर 15 जून से आने वाला मानसून अब तक पूरे प्रदेश को अपनी गिरफ्त में नहीं ले सका है. जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट से पता चलता है कि अभी तक प्रदेश के जलाशयों में पानी का स्तर बिलकुल भी नहीं बढ़ सका है.

इसको देखते हुए प्रदेश के जलाशयों में पानी की उपलब्धता के लेकर समीक्षा शुरू हो गई है. प्रदेश के 54 प्रमुख जलाशयों में से 15 बड़े बांध आधे से ज्यादा भरे हुए हैं. हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के पूरी तरह से छाने के बाद अच्छी बारिश की उम्मीद है.

भोपाल: मध्य प्रदेश में 2 दिन पहले मानसून की दस्तक के बाद एक बार फिर मानसून की चाल बिगड़ गई है. मानसून के आगे बढ़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है. हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में मानसून पूरे मध्य प्रदेश में छा जाएगा. हालांकि अल नीनो का असर मानसून पर दिखाई दे रहा है.

प्रदेश के 5 जलाशय पूरी तरह खाली

मध्य प्रदेश के 5 जलाशय पूरी तरह खाली हो गए हैं. इनमें मंदसौर का काकासाहब गाडगिल सागर, राजगढ़ का कुंवर चैन सागर दुधी, राजगढ़ का कुशलपुरा, झाबुआ का माही और मंदसौर का रेतम बैराज डेड स्टोरेज पर पहुंच गया है.

11 जलाशयों में 10 फीसदी से भी कम पानी

प्रदेश में 11 जलाशय ऐसे हैं, जहां पानी का स्तर 10 फीसदी से भी कम है. प्रदेश में विदिशा का संजय सागर में 1 फीसदी से भी कम पानी बचा है. इसी तरह की स्थिति शाजापुर के अपर काकोटे, धार के माही सबसिडियरी, रतलाम का धोलाबाड़ टैंक की है. इसके अलावा तवा डेम में 4.53 फीसदी और पेंच डायवर्सन में 7.73 फीसदी पानी की उपलब्धता है.

खंडवा के इंदिरा सागर में करीबन 15 फीसदी पानी

हालांकि 22 जलाशय ऐसे हैं, जो 40 फीसदी तक अभी भरे हुए हैं. ग्वालियर के तिघरा में 60.63 फीसदी, राजगढ़ के मोहनपुरा में 36.04 फीसदी पानी, बरगी में 12.73 फीसदी पानी, खंडवा के इंदिरा सागर में 15.34 फीसदी पानी, उर्मिल में 33.94 फीसदी और दहोद में 11 फीसदी पानी की उपलब्धता है.

गांधी सागर में 60 फीसदी से ज्यादा पानी

चंबल नदी पर बने मंदसौर के गांधी सागर में पानी की अभी भरपूर उपलब्धता है. इस डैम के बैक वाॅटर में कई एडवेंचर एक्टिविटी संचालित होती हैं. इसके अलावा इससे बड़े स्तर पर सिंचाई के लिए पानी सप्लाई होता है. रिपोर्ट के मुताबिक यह बांध अभी 62.62 फीसदी भरा हुआ है.

इसके अलावा 15 ऐसे जलाशय हैं, जो आधे या उससे अधिक तक भरे हुए हैं. भोपाल के कलियासोत डैम में भी 62 फीसदी पानी है. शिवपुरी के मणिखेड़ा में 56.47 फीसदी, ओंकारेश्वर डैम आधे से ज्यादा भरा हुआ है. इसमें 53 फीसदी पानी है. जबकि ग्वालियर का हरसी डैम भी आधा भरा हुआ है. बाणसागर में 47.34 फीसदी और राजघाट जलाशय 46.66 फीसदी पानी से भरा हुआ है.

प्रदेश का एक डैम अभी भी लबालब

प्रदेश में एक डैम ऐसा भी है, जो पूरा साल बीतने के बाद भी अब तक लबालब भरा हुआ है. मुरैना के कोटवाल फीडर जलाशय अभी पूरा भरा हुआ है. 554 फीट जल भराव क्षमता वाले इस डैम में 96 फीसदी पानी है. इस डैम में सोन नदी का पानी पहुंचता है. सोन नदी के पानी से कोतवाल डैम को भरने के लिए करीबन 35 किलोमीटर लंबी कैनाल बनाई गई थी.

जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर आरआर मीणा ने बताया, "प्रदेश के सभी बड़े जलाशयों में पानी की पर्याप्त उपलब्धता है. जल्द ही बारिश शुरू होने के बाद इसमें और सुधार होगा. बारिश को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. बाढ़ से निपटने के लिए भी निगरानी समितियां गठित की गई हैं."