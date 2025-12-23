ETV Bharat / state

रिन्यूएबल एनर्जी में देश में 6वें नंबर पर मध्य प्रदेश, मंत्री बोले-हम अकेले हैं जो कमा के देते हैं

मध्य प्रदेश के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने पेश किया 2 साल का ब्यौरा, 76000 घर मुफ्त बिजली योजना से हुए रोशन.

MP RENEWABLE ENERGY RANKS
रिन्यूएबल एनर्जी में देश में 6वें नंबर पर मध्य प्रदेश (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 23, 2025 at 11:04 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने बताया कि "रिन्यूएबल एनर्जी में साढ़े आठ हजार मेगावाट की आपूर्ति के साथ प्रदेश, देश में 6वें नंबर पर है. इसके साथ ही 2023 में स्थापित सौर क्षमता 3159 मेगावाट से बढ़कर 5781 मेगावाट हो गई है. ये 82 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि है. इसी तरह से देश में डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी में मध्य प्रदेश की बड़ी उपलब्धि ये भी है कि सौर बिजली की दरें 2.40 से 2.85 प्रति यूनिट के बीच प्राप्त हुई हैं." मंत्री शुक्ला ने कहा कि "एक हमारा ही विभाग है, जो सरकार को कमा कर देता है, खर्चा उतना नहीं करता है."

राकेश शुक्ला ने पेश किया 2 साल का ब्यौरा

मंत्री ने अपने विभाग के 2 साल का ब्यौरा पेश करते हुए बताया कि "प्रदेश में अब तक कुल 9508 मेगावाट क्षमता की नवकरणीय ऊर्जा स्थापित है. सौर बिजली की दरें 2.40 से 2.85 रुपये प्रति यूनिट के बीच प्राप्त हुई हैं, जो देश में डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी की न्यूनतम दरों मे शामिल हैं. इससे न केवल दिन के समय सस्ती बिजली उपलब्ध होगी, बल्कि ग्रिड प्रबंधन को भी मजबूती मिलेगी."

76000 घर मुफ्त बिजली योजना से हुए रोशन (ETV Bharat)

76 हजार घर मुफ्त बिजली योजना से हुए रोशन

मंत्री राकेश शुक्ला ने बताया कि "प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जरिए 76 हजार घरो में 292 मेगावाट से ये योजना स्थापित की गई है. इसके साथ ही सरकार सोलर कुकर को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम कर रही है. लक्ष्य है कि अधिक से अधिक परिवारों तक सोलर कुकर पहुंचाया जाए, जिससे स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने के साथ-साथ ईंधन पर होने वाले खर्च को भी कम किया जा सके."

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में करोड़ों का एमओयू

मंत्री शुक्ला ने अपने विभाग की उपलब्धियों का ब्यौरा पेश करते हुए बताया कि "मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 5.72 लाख करोड़ के प्रस्ताव आए. इसमें से 2.67 लाख करोड़ के प्रस्तावों पर एमओयू साइन हुए. 1.78 लाख करोड़ का कार्य प्रगति पर है. इससे 1 लाख 85 हजार नए रोजगार के अवसर बनेंगे ऐसी संभावना है."

उन्होने आगे बताया कि "प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना के तहत मध्य प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति सामने आई है. योजना के अंतर्गत प्रदेश को अब तक लगभग 14,500 मेगावाट क्षमता के करीब 550 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से करीब 4,500 मेगावाट परियोजनाओं पर काम शुरु हो चुका है."

मुरैना में 440 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट

मंत्री राकेश शुक्ला ने बताया कि "मुरैना में 440 मेगावाट क्षमता की सोलर पावर परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें 4 घंटे का ऊर्जा भंडारण शामिल है. यह परियोजना 2.70 रुपये प्रति यूनिट की ऐतिहासिक दर पर स्थापित की जा रही है, जो देश में अब तक की सबसे कम दर मानी जा रही है. यह मध्य प्रदेश की पहली ऊर्जा भंडारण परियोजना भी होगी."

उन्होंने कहा, "मुरैना सोलर पावर परियोजना से क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है. स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आधारभूत सुविधाओं को मजबूती मिलेगी."

