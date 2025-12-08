ETV Bharat / state

बालाघाट में नक्सली सीएम मोहन यादव के आगे होंगे सरेंडर! नौकरी या जमीन, क्या देगी सरकार?

इनमें सुरेंद्र उर्फ कबीर, राकेश, समर, सलीता, विक्रम, लाल सिंह मरावी, शिल्पा, जरीना, जयशील और नवीन शामिल हैं. इन सभी नक्सलियों पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 2 करोड़ 36 लाख रुपये का इनाम घोषित था. जिसके बाद बालाघाट के जंगल में नक्सलियों में दीपक और रामधेर की टिम होने की बात कहीं जा रही थी, और उनकी ही अंतिम मौजूदगी होना बताया जा रहा था.

इतिहास से बड़ी संख्या में नक्सलियों का सरेंडर वैसे तो मध्य प्रदेश के बालाघाट में 90 के दशक से शुरू हुआ नक्सली कलंक अब समाप्त की ओर हैं. केंद्र सरकार ने नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की डेडलाइन मार्च 2026 तय की गई, जिसके बाद से सुरक्षाबलों की कार्रवाई तेज हो गई है. नतीजतन 1 नवंबर को सुनीता योयाम ने पहले आत्मसमर्पण किया और फिर 6 दिसंबर को केबी डिविजन के 2 करोड़ से अधिक के ईनामी 10 खूंखार नक्सलियों ने हथियार एक फॉरेस्ट गार्ड के सहयोग से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने समर्पण किया. यह मध्य प्रदेश नक्सल सरेंडर का इतिहास बन गया की एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया.

बालाघाट: मध्य प्रदेश के बालाघाट से बड़ी खबर निकल कर आ रही है. बताया जा रहा है कि सोमवार को 4 से लेकर 7 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण का फैसला लिया है. ग्रामीणों के सहयोग से लांजी थाना के देवरबेली पुलिस चौकी में नक्सली पहुंचे और पुलिस के अधिकारियों के समक्ष अपने हथियार डालने की पेशकश की. यह भी बताया जा रहा है कि उन्हें पुलिस बालाघाट मुख्यालय लेकर जाने की योजना बना रही क्योंकि नक्सलियों ने सीएम मोहन यादव से मिलकर सरेंडर की इच्छा जताई थी. सूत्रों के मुताबिक, यह लोग मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिल सकते हैं और उनके सामने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा से जुड़ेंगे.

जिसमें अब बालाघाट से फिर खबर निकलकर आ रही है कि 8 दिसंबर की सुबह के वक्त को 4 से अधिक और नक्सलियों ने देवरबेली पुलिस चौकी में समर्पण किया है. नक्सलियों में खूंखार रोशन उर्फ सोमाजी नरोते, सुभाष, रोहित उर्फ मंगलू, दीपक उर्फ सुधाकर उर्फ मंगल उर्फ मेहतर उईके सहित अन्य नक्सली बताए जा रहे हैं. लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है.

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया

इधर, मध्य प्रदेश की सीमा से लगे छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में 12 MMC जोन के नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. जिसमें रामधेर मज्जी की टिम बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि CPI कैडर के 12 हथियारों के साथ 08 दिसंबर सुबह को गांव कुम्ही, थाना बकरकट्टा, जिला खैरागढ़, छत्तीसगढ़ में सरेंडर किया है.

जिसमें रामधेर मज्जी CCM जोन के नक्सली ने AK47 रायफल के साथ सरेंडर किया है, जिसमें उनके साथ चंदू उसेंडी, ललिता, जानकी, प्रेम, रामसिंह दादा, सुकेश पोट्टम, लक्ष्मी, शीला, सागर, कविता और योगिता ने अपने हथियारों के साथ बकरकट्टा थाना में सरेंडर किया है.

मोस्ट वांटेड दीपक का सरेंडर

सूत्रों की माने तो शेष बचे नक्सली दीपक और रामदेव की टीम ने जिस प्रकार से समर्पण किया है. उससे ही अब बताया जा रहा है कि 35 सालों से बालाघाट को लगा नक्सली कलंक अब धुलने जा रहा है. या यूं कहे कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा दिया गया नक्सलवाद को समाप्त करने की चुनौती साकार समय से पहले पूर्ण होते नजर आ रही है.

नक्सलियों से पास से बरामद हुआ सामान (ETV Bharat)

मार्च 2026 में देश से नक्सलवाद का सफाया

केंद्र सरकार ने देश में नक्सलवाद खत्म करने की तारीख मार्च 2026 रखी थी. गृह मंत्री अमित शाह कई बार कह चुके हैं कि मार्च 2026 तक भारत नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा. इस डेडलाइन के बाद नक्सलियों में डर साफ दिख रहा है. कई राज्यों में नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में. आज फिर चार से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है, यह बहुत ही अच्छी खबर है.

12 साल बाद महिला नक्सली का सरेंडर

इससे पहले नवंबर की शुरुआत में एक महिला नक्सली ने सरेंडर किया था. बताया गया कि, 12 साल बाद पहली बार किसी महिला नक्सली द्वारा यहां आत्मसमर्पण किया था. सरेंडर करने वाली नक्सली का नाम सुनीता है. वह बीजापुर (छत्तीसगढ़) की रहने वाली है और उस पर 8 लाख रुपए का इनाम था. उसकी उम्र सिर्फ 23 साल है. वह नक्सलियों के बड़े नेता रामधेर की गार्ड थी. सुनीता 2023 में नक्सली संगठन से जुड़ी और बालाघाट में दलम ग्रुप में सक्रिय थी. इसके बाद नक्सली धनुष और उसकी पत्नी ने भी छत्तीसगढ़ में सरेंडर किया था.

नक्सल मुक्त होता बालाघाट (ETV Bharat)

नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुआ जवान

नक्सलियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में पुलिस ने कई नक्सलियों को मार गिराया है, हालांकि इस दौरान कई जवान भी शहीद हुए हैं. हाल ही में बालाघाट से सटे छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड में मध्य प्रदेश हॉक फोर्स के जांबाज पुलिस अधिकारी आशीष शर्मा शहीद हो गए थए. फोर्स ने नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, गोली आशीष शर्मा को लगी और उनकी शहादत हो गई.

नक्सलियों को क्या सुविधा देगी मध्य प्रदेश सरकार

मध्य प्रदेश सरकार नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने के लिए आसान और लाभकारी नीति बना रही है. सरकार ने नक्सलियों के लिए कई घोषणाएं की हैं. जैसे️ उनके घर व पुनर्वास के लिए पैसा दिया जाएगा. नक्सलियों के बच्चों की पढ़ाई हो सके इसके लिए उनको सुविधाएं दी जाएंगी. इसके अलावा उनको नौकरी और ट्रेनिंग देने की भी योजना है. बता दें कि मध्य प्रदेश में बालाघाट, मंडला और डिंडौरी नक्सल प्रभावित इलाके हैं. सरेंडर करने वाले नक्सली अगर अन्य नक्सलियों के बारे में कोई सूचना देते हैं तो उन्हें प्रोत्साहन के लिए सरकारी जमीन भी अलॉट की जाएगी. इसके साथ ही सभी सरकारी योजनाओं का लाभ भी सरेंडर करने नक्सलियों को मिलेगा.