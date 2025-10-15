ETV Bharat / state

फिल्म फेयर अवार्ड मिलने के बाद गोरखपुर पहुंचे सांसद रवि किशन; बोले- 'जीवन में कभी हार नहीं मानना, अब ऑस्कर की बारी'

सांसद रवि किशन ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर बाबा गोरखनाथ के दर्शन किये.

गोरखनाथ मंदिर में बीजेपी सांसद रवि किशन
गोरखनाथ मंदिर में बीजेपी सांसद रवि किशन (Photo credit: pro)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 5:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर : जिले के भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन शुक्ला को उनकी फिल्म ‘लापता लेडीज’ के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवॉर्ड मिला है. अवार्ड मिलने के बाद पहली बार गोरखपुर पहुंचे सांसद रवि किशन शुक्ला का जोरदार स्वागत किया गया. उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि जीवन में कभी हार नहीं मानना. उन्होंने कहा कि फिल्म फेयर आ गया है, अब ऑस्कर की बारी है.

बीजेपी सांसद रवि किशन (Photo credit: ETV Bharat)

एयरपोर्ट पर उतरते ही उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया. एयरपोर्ट से रवाना हुए रवि किशन शुक्ला का काफिला जब महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर पहुंचा, तो जयघोषों से पूरा परिसर गुंजायमान हो गया. उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में बाबा गोरखनाथ के दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया.

मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह सम्मान मेरे गुरु गोरखनाथ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आशीर्वाद का परिणाम है. फिल्म अभिनेता रवि किशन शुक्ला ने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में जब भी फिल्म फेयर अवार्ड की सेरेमनी होती थी तो मैं नहीं जाता था. हमने सोंच लिया था जिस दिन नॉमिनेशन होगा तभी उस मंच पर जाएंगे. हम भी जिद ठान लिये थे. इसका श्रेय गुरु गोरखनाथ और गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देना चाहता हूं.

उन्होंने कहा कि गोरखपुर की जनता ने मुझे जो प्यार दिया है, वही मेरी असली ताकत है. उन्होंने कहा कि युवा अपने लक्ष्य पर टिके रहें. एक न एक दिन उन्हें सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता है. 55 वर्ष की उम्र में मुझे यह पुरस्कार मिलेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था. जब मेरा नाम फिल्म फेयर के लिए लिया गया तो मैं अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया. अब तो मैं कई गुनी तेजी से ऊर्जावान होकर देश, समाज और फिल्म जगत के लिए कार्य करने में लग गया हूं.

यह भी पढ़ें : फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 विनर्स लिस्ट: 'लापता लेडीज' और 'किल' ने गाड़ा झंडा, अभिषेक बच्चन, आलिया भट्ट को मिला बड़ा सम्मान

गुजरात में आयोजित हुए प्रतिष्ठित फिल्म फेयर अवार्ड समारोह में रवि किशन को फिल्म 'लापता लेडीज' में शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का सम्मान दिया गया. उन्होंने बताया कि यह क्षण बेहद खास रहा, क्योंकि 33 वर्षों के लंबे अभिनय सफर के बाद उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किया.

यह भी पढ़ें : 'ये मेरी पहली पान इंडिया फिल्म है', 'लापता लेडीज' में रवि किशन ने चबाए थे 160 पान, सुनाया मजेदार किस्सा

मंच पर अवार्ड ग्रहण करते समय भी उन्होंने कहा कि 'महादेव की कृपा, आप सभी लोगों के स्नेह, परिवार और विशेष रूप से पत्नी के सहयोग से यह सफलता मिली है. यह सम्मान मेरे दर्शकों, मेरे क्षेत्र और मेरे देश को समर्पित है. गुजरात में आयोजित फिल्मफेयर अवार्ड समारोह में देशभर के नामचीन कलाकार, निर्देशक और निर्माता मौजूद रहे.

यह भी पढ़ें : 'लापता लेडीज' प्लेगरिज्म: 'बुर्का सिटी' से कॉपी किए जाने के आरोपों पर मेकर्स का आया रिएक्शन, सबूत के साथ जारी किया बयान

'लापता लेडीज' को दर्शकों और समीक्षकों दोनों से भरपूर सराहना मिली. उन्होंने कहा कि केवल सिनेमा में ही नहीं, बल्कि जनसेवा के क्षेत्र में भी हाल ही में उन्हें 'सांसद रत्न पुरस्कार' से भी सम्मानित किया गया. जो संसद में उत्कृष्ट कार्य और लोकहित में निरंतर सक्रियता के लिए दिया जाता है. अपने कला और जनसेवा दोनों क्षेत्रों में जो ऊंचाई हासिल हुई है, वह गोरखपुर और पूरे देश के लिए गर्व का विषय है.

यह भी पढ़ें : EXCLUSIVE: ऑस्कर के मंच पर पहुंची किरण राव की 'लापता लेडीज', जानें कौन है इस जबरदस्त कहानी के पीछे

TAGGED:

GORAKHPUR NEWS
ACTOR RAVI KISHAN SHUKLA
LAAPATAA LADIES
CM YOGI ADITYANATH
GORAKHPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.