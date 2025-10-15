फिल्म फेयर अवार्ड मिलने के बाद गोरखपुर पहुंचे सांसद रवि किशन; बोले- 'जीवन में कभी हार नहीं मानना, अब ऑस्कर की बारी'
सांसद रवि किशन ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर बाबा गोरखनाथ के दर्शन किये.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2025 at 5:27 PM IST
गोरखपुर : जिले के भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन शुक्ला को उनकी फिल्म ‘लापता लेडीज’ के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवॉर्ड मिला है. अवार्ड मिलने के बाद पहली बार गोरखपुर पहुंचे सांसद रवि किशन शुक्ला का जोरदार स्वागत किया गया. उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि जीवन में कभी हार नहीं मानना. उन्होंने कहा कि फिल्म फेयर आ गया है, अब ऑस्कर की बारी है.
एयरपोर्ट पर उतरते ही उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया. एयरपोर्ट से रवाना हुए रवि किशन शुक्ला का काफिला जब महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर पहुंचा, तो जयघोषों से पूरा परिसर गुंजायमान हो गया. उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में बाबा गोरखनाथ के दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया.
मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह सम्मान मेरे गुरु गोरखनाथ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आशीर्वाद का परिणाम है. फिल्म अभिनेता रवि किशन शुक्ला ने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में जब भी फिल्म फेयर अवार्ड की सेरेमनी होती थी तो मैं नहीं जाता था. हमने सोंच लिया था जिस दिन नॉमिनेशन होगा तभी उस मंच पर जाएंगे. हम भी जिद ठान लिये थे. इसका श्रेय गुरु गोरखनाथ और गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देना चाहता हूं.
उन्होंने कहा कि गोरखपुर की जनता ने मुझे जो प्यार दिया है, वही मेरी असली ताकत है. उन्होंने कहा कि युवा अपने लक्ष्य पर टिके रहें. एक न एक दिन उन्हें सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता है. 55 वर्ष की उम्र में मुझे यह पुरस्कार मिलेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था. जब मेरा नाम फिल्म फेयर के लिए लिया गया तो मैं अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया. अब तो मैं कई गुनी तेजी से ऊर्जावान होकर देश, समाज और फिल्म जगत के लिए कार्य करने में लग गया हूं.
गुजरात में आयोजित हुए प्रतिष्ठित फिल्म फेयर अवार्ड समारोह में रवि किशन को फिल्म 'लापता लेडीज' में शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का सम्मान दिया गया. उन्होंने बताया कि यह क्षण बेहद खास रहा, क्योंकि 33 वर्षों के लंबे अभिनय सफर के बाद उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किया.
मंच पर अवार्ड ग्रहण करते समय भी उन्होंने कहा कि 'महादेव की कृपा, आप सभी लोगों के स्नेह, परिवार और विशेष रूप से पत्नी के सहयोग से यह सफलता मिली है. यह सम्मान मेरे दर्शकों, मेरे क्षेत्र और मेरे देश को समर्पित है. गुजरात में आयोजित फिल्मफेयर अवार्ड समारोह में देशभर के नामचीन कलाकार, निर्देशक और निर्माता मौजूद रहे.
'लापता लेडीज' को दर्शकों और समीक्षकों दोनों से भरपूर सराहना मिली. उन्होंने कहा कि केवल सिनेमा में ही नहीं, बल्कि जनसेवा के क्षेत्र में भी हाल ही में उन्हें 'सांसद रत्न पुरस्कार' से भी सम्मानित किया गया. जो संसद में उत्कृष्ट कार्य और लोकहित में निरंतर सक्रियता के लिए दिया जाता है. अपने कला और जनसेवा दोनों क्षेत्रों में जो ऊंचाई हासिल हुई है, वह गोरखपुर और पूरे देश के लिए गर्व का विषय है.
