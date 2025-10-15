ETV Bharat / state

फिल्म फेयर अवार्ड मिलने के बाद गोरखपुर पहुंचे सांसद रवि किशन; बोले- 'जीवन में कभी हार नहीं मानना, अब ऑस्कर की बारी'

गोरखनाथ मंदिर में बीजेपी सांसद रवि किशन ( Photo credit: pro )