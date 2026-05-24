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दक्षिणी दिल्ली की नहर पार कॉलोनियों में O-Zone विवाद, सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने लोगों को दिलाया भरोसा, कही ये बात

उन्होंने कहा कि ओ-जोन बोर्ड, कोर्ट के निर्देश पर लगाए गए हैं, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है. अफवाहों से बचें.

सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी
सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 24, 2026 at 5:38 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों ओ-जोन का मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है. नहर पार कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोग अपने मकानों और भविष्य को लेकर चिंता में हैं. इसी बीच दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है और किसी गरीब का मकान नहीं टूटने दिया जाएगा.

सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के चलते क्षेत्र में भ्रम फैला रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि साल 2008 में उनके विधायक कार्यकाल के दौरान नहर पार की तमाम अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करवाया गया था, लेकिन अगस्त 2010 में कांग्रेस सरकार के दौरान इन्हीं कॉलोनियों को 'ओ-जोन' में डाल दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय न तो इसका विरोध किया गया और न ही क्षेत्र के लोगों के हितों का ध्यान रखा गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के साथ खड़े हैं और किसी गरीब का मकान नहीं टूटेगा.

उन्होंने कहा कि हाल ही में इलाके में ओ-जोन बोर्ड, कोर्ट के निर्देश पर लगाए गए हैं, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है. अफवाहों से बचें और भ्रम में न आएं. इस दौरान सांसद ने बदरपुर क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने लगभग 50 हजार करोड़ रुपये की लागत से सात नए मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी दी है. वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में दक्षिणी दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर भी तेजी से काम चल रहा है. इतना ही नहीं, बदरपुर में 885 एकड़ जमीन पर दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क तैयार किया जा रहा है. इसके अलावा 6 लेन हाईवे, 40 पार्क, जैतपुर पुस्ता रोड का चौड़ीकरण, पीएनजी गैस पाइपलाइन, आरोग्य मंदिर और स्कूल जैसी कई विकास परियोजनाएं क्षेत्र में चल रही हैं.

क्या है 'ओ-जोन': दिल्ली में ओ-जोन (Zone-O) का अर्थ यमुना नदी और उसके आसपास के बाढ़ संभावित क्षेत्र (डूब क्षेत्र) से है. यह दिल्ली मास्टर प्लान का एक हिस्सा है जिसे पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील माना जाता है.

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