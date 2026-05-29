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मध्य प्रदेश की रामसर साइट्स में छोटे तालाब का पानी हाथ धोने लायक भी नहीं, तवा का जल सबसे निर्मल

मध्यप्रदेश की रामसर साइट्स पर प्रदूषण का असर, भोज और सिरपुर वेटलैंड की गुणवत्ता में गिरावट. पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन की रिपोर्ट में खुलासा.

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मध्यप्रदेश की रामसर साइट्स पर प्रदूषण का असर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 9:40 PM IST

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भोपाल: भारत में 99 रामसर साइट मौजूद हैं, इनमें से 5 रामसर साइट्स मध्य प्रदेश में मौजूद हैं, लेकिन बढ़ते प्रदूषण के चलते इन रामसर साइट की पानी की गुणवत्ता और जैव विविधता बुरी तरह से प्रभावित हो रही है. इसका खुलासा पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) की ताजा रिपोर्ट में हुआ है.

रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी भोपाल के छोटे तालाब में वही कोलीफॉर्म बैक्टीरिया बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जिसकी वजह से इंदौर के भागीरथपुरा में कई लोगों की जान गई थी. रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में तवा वेटलैंड की क्वालिटी सबसे बेहतर है. तवा का पानी सीधे पीने योग्य पाया गया है.

भोपाल और इंदौर की साइट्स में प्रदूषण

एप्को की ताजा रिपोर्ट में भोपाल के भोज वेटलैंड के छोट तालाब की स्थिति सबसे ज्यादा खराब पाई गई है. रिपोर्ट में पानी की जैविक ऑक्सीजन की मांग का स्तर 12 मिलीग्राम लीटर तक पहुंच जाता है, जो इसमें प्रदूषण के भारी स्तर को दिखाता है. इसमें सोओडी का स्तर 24 मिलीग्राम लीटर तक रिकॉर्ड किया गया है.

विशेषज्ञों के मुताबिक छोटे तालाब का पानी इतना प्रदूषित है कि इससे हाथ धो लें तो स्किन रोग हो जाएगा. हालांकि इसके मुताबिक भोपाल के अपर लैक की स्थिति काफी बेहतर है. बड़ी झील में घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर 6.8 से 11.2 तक पाया गया है जो जलीय जीवों के लिए बहुत अच्छा है. हालांकि रिपोर्ट पानी के निचले हिस्से में प्रदूषण की स्थिति को दिखाता है.

विशेषज्ञ बोले छोटे तालाब से ग्राउंड वॉटर भी हो रहा प्रदूषित (ETV Bharat)

भोज वेटलैंड, सिरपुर वेटलैंड की गुणवत्ता में लगातार गिरावट

यही स्थिति इंदौर के सिरपुर वेटलैंड की है. इस वेटलैंड की निचली झील में घुली हुई ऑक्सीजन घटकर 0.8 से 1.6 मिलीग्राम लीटर तक रह गई है, जो मछलियों सहित दूसरे जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए बेहद खतरनाक है. इसके अपर लैक में भी पानी की हार्डनेस निचले स्तर पर 412 मिलीग्राम तक पहुंच गई है.

इंदौर के यशवंत सागर की पानी की स्थिति में मध्यम श्रेणी की पाई गई है. शिवपुरी के सांख्य सागर वैटलैंड के गेस्ट हाउस के दोनों स्टेशन पर पानी डी और लैंडिंग साइट 3/5 और ब्रिज के पास स्ट्रीम का पानी सी श्रेणी का पाया गया है. यह वन्यजीव और मछली पालन के लिए ठीक है. रिपोर्ट के मुताबिक भोपाल के भोज वेटलैंड, इंदौर की सिरपुर वेटलैंड और शिवपुरी के सांख्य सागर के पानी की गुणवत्ता में लगातार गिरावट हो रही है.

ENVIRONMENTAL ORGANISATION REPORT
भोपाल और इंदौर की साइट्स में प्रदूषण (ETV Bharat)

तवा का पानी सबसे निर्मल

प्रदेश की 5 रामसर वेटलैंड्स में सबसे बेहतर स्थिति तवा वेटलैंड की है. इसका पानी सीधे पीने योग्य पाया गया है. एप्को के पर्यावरण अनुसंधान प्रयोगशाला प्रभारी डॉ. सुब्रत पाणी कहते हैं, "तवा वेटलैंड का पानी सबसे स्वच्छ है. इसे सीधे पीने में उपयोग किया जा सकता है, जबकि बड़े तालाब और यशवंत सागर का पानी ट्रीटमेंट के बाद ही पीने योग्य हो सकता है."

विशेषज्ञ बोले छोटे तालाब से ग्राउंड वॉटर भी हो रहा प्रदूषित

पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ. सुभाष चंद्र पांडे कहते हैं, "एप्को की रिपोर्ट से पता चलता है कि भोपाल के बड़े तालाब की तलहटी में कचरा जमा हो रहा है, इसकी वजह से डिजाल्व ऑक्सीजन का स्तर लगातार कम हो रहा है. इससे जलीय जंतुओं को खतरा पैदा हो रहा है, क्योंकि जलीय जंतु पानी की तलहटी में ही रहते हैं. सरकार को बड़े तालाब में तलहटी की सफाई करानी चाहिए. गर्मी का समय इसके लिए सबसे बेहतर होता है."

BHOPAL CHOTA TALAB WORST CONDITION
भोज वेटलैंड, सिरपुर वेटलैंड की गुणवत्ता में लगातार गिरावट (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि "भोपाल के छोटा तालाब की स्थिति बेहद खराब पाई गई है. एप्का की रिपोर्ट में इसे डी केटेगरी का बताया गया है लेकिन बतौर साइंटिस्ट मैं इसे ई कैटेगरी का मानता हूं. इस पानी का उपयोग किसी भी उपयोग में नहीं कर सकते. यदि इस पानी से हाथ धो लें तो खुजली हो जाएगी. सरकार को छोटे तालाब में मिलने वाले 27 से ज्यादा नालों का चैनलाइजेंशन कराना चाहिए. छोटे तालाब के आसपास कराए गए बोरिंग से भी यही गंदा पानी आ रहा है, जो लोगों की सेहत के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता है."

TAWA WETLAND CLEANEST WATER
तवा का पानी सबसे निर्मल (ETV Bharat)

क्या होती है रामसर साइट

रामसर साइट ऐसी वेटलैंड होती है, जिसे अंतरराष्ट्रीय महत्व की सूची में शामिल किया गया है. भारत में रामसर साइट की संख्या 99 है. वैटलैंड एरिया में हमेशा भरपूर पानी या नमी पाई जाती है. ऐसे स्थान को अंग्रेजी में किडनी और अर्थ कहा जाता है, क्योंकि यह पानी को सोखते हैं और उसे प्राकृतिक रूप से साफ करते हैं. पर्यावरण के लिहाज से ऐसे स्थान बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ऐसे क्षेत्र में कई तरह से वनस्पतियां और जीव-जंतुओं और पक्षियों को आश्रय मिलता है. ऐसे स्थान संकटग्रस्त प्रजातियों, मछलियों और लाखों पक्षियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हैं. ऐसे स्थानों को कई अंतरराष्ट्रीय मापदंडों की कसौटी पर कसा जाता है और फिर इन्हें रामसर साइट घोषित किया जाता है.

ENVIRONMENTAL ORGANISATION REPORT
पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन की रिपोर्ट में खुलासा (ETV Bharat)

देश में रामसर साइट की संख्या हुई 99

भारत में रामसर साइट की संख्या बढ़कर 99 हो गई है. उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ स्थित शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को 99वीं रामसर साइट की सूची में अप्रैल 2026 में जोड़ा गया. देश में सबसे ज्यादा 20 रामसर साइट तमिलनाडु में मौजूद हैं. इस मामले में दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां 11 रामसर साइट्स मौजूद है. मध्य प्रदेश में 5 रामसर साइट्स मौजूद हैं.

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