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MP रामजी लाल सुमन का दावा; भाजपा के ताबूत में आखिरी कील होगा आगरा दलित सम्मेलन

बरेली में सपा सांसद रामजी लाल सुमन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बरेली/बदायूं: समाजवादी पार्टी के सांसद और राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन ने कहा कि 15 नवंबर को आगरा में होने वाला अंबेडकरवादियों और संविधान में विश्वास रखने वालों का विशाल दलित सम्मेलन भाजपा की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ निर्णायक संदेश देगा.

उन्होंने दावा किया कि यह सम्मेलन भाजपा के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा. यह बातें उन्होंने बरेली में कहीं. इसके बाद बदायूं पहुंचे सपा सांसद ने मायावती की राजनीति को भी कटघरे में खड़ा किया.

बरेली में सपा सांसद का बयान. (Video Credit: ETV Bharat) बरेली सपा कार्यालय पहुंचे सुमन: राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन बरेली के सपा कार्यालय पहुंचे. उन्होंने सम्मेलन की सफलता के लिए कार्यकर्ताओं और समाज के लोगों से एकजुट होने का आह्वान किया. रामजी लाल सुमन ने कहा कि भाजपा सरकार में संविधान की मूल भावना, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से हर नागरिक को समान अधिकार और सम्मान दिलाने का रास्ता दिखाया था. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की नीतियां सामाजिक समानता की राह में बाधा बन रही हैं. सपा सांसद ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पिछड़ों, दलितों, वंचितों और शोषितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं. पीडीए विचारधारा समानता, सम्मान और राजनीतिक भागीदारी की उम्मीद जगाती है. उन्होंने संविधान समर्थकों और अंबेडकरवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोगों से 15 नवंबर को आगरा पहुंचकर सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने की अपील की. सपा जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव ने कहा कि पार्टी संविधान की रक्षा और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने दावा किया कि बरेली से भी बड़ी संख्या में लोग आगरा सम्मेलन में भाग लेंगे. महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी ने सामाजिक एकता और भाईचारे को मजबूत करने पर जोर दिया. पूर्व विधायक विजय पाल सिंह ने वंचित वर्गों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता बताई. बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव रणवीर जाटव ने संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुटता की अपील की. कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और दलित समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे. बदायूं में सपा सांसद का बयान. (Video Credit: ETV Bharat)