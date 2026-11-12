बलरामपुर में सांसद राम शिरोमणि वर्मा बोले- 'अखिलेश यादव को अयोध्या जाने से नहीं रोक सकते..."
समाजवादी पार्टी के सांसद गुरुवार को एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने बलरामपुर पहुंचे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 10:42 PM IST
बलरामपुर : समाजवादी पार्टी के सांसद राम शिरोमणि वर्मा गुरुवार को एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने बलरामपुर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अयोध्या जाने से रोकने की कथित धमकी की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा कि उन्हें अयोध्या आने से नहीं रोक सकते हैं.
उन्होंने कहा कि यह गंगा जमुनी संस्कृति का देश है. हिंदू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई का देश है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से भगवान के ऊपर टिप्पणी करना, भगवान राम, भगवान कृष्ण सभी लोग उनकी पूजा करते हैं. यह सबके भगवान हैं. उन्होंने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री का बयान निंदनीय है.
उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर है और जो साधु-संतों का बयान है वह निंदनीय है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को साधु-संतों के द्वारा रोकने का प्रयास किया जा रहा है तो जो भाषा है वह समाज के प्रति निंदनीय है.
उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको अयोध्या जाना चाहिये और उनको रोक नहीं सकते. आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के गठबंधन पर उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल प्रदेश की जनता को गुमराह नहीं कर सकता.
उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सब कुछ देख और समझ रही है. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता इस बार के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को छोड़कर किसी को चुनने वाली नहीं है. उन्होंने बुधवार को मूर्ति विसर्जन कर लौट रही पिकप के पलट जाने से एक श्रद्धालु की मौत और 8 श्रद्धालुओं के गम्भीर रूप से घायल होने पर दुख जताया, उन्होंने सरकार से मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की मांग की.
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