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बलरामपुर में सांसद राम शिरोमणि वर्मा बोले- 'अखिलेश यादव को अयोध्या जाने से नहीं रोक सकते..."

सपा सांसद राम शिरोमणि वर्मा ( Photo credit: ETV Bharat )

बलरामपुर : समाजवादी पार्टी के सांसद राम शिरोमणि वर्मा गुरुवार को एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने बलरामपुर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अयोध्या जाने से रोकने की कथित धमकी की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा कि उन्हें अयोध्या आने से नहीं रोक सकते हैं.

उन्होंने कहा कि यह गंगा जमुनी संस्कृति का देश है. हिंदू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई का देश है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से भगवान के ऊपर टिप्पणी करना, भगवान राम, भगवान कृष्ण सभी लोग उनकी पूजा करते हैं. यह सबके भगवान हैं. उन्होंने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री का बयान निंदनीय है.