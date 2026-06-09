राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका, ज्ञानचंदानी का इस्तीफा, निर्मला सप्रे की सीएम से मुलाकात
अपने त्यागपत्र में नरेश ज्ञानचंदानी ने कांग्रेस पार्टी नेतृत्व पर उठाए गंभीर सवाल, कहा- 37 साल की ईमानदारी का ये सिला, विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 9:19 AM IST
भोपाल : मध्यप्रदेश में राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी पारा पूरी तरह चढ़ गया है. कांग्रेस के अंदर सुलग रहा असंतोष अब खुलकर सामने आ गया है. भोपाल की हुजूर सीट से दो बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके वरिष्ठ नेता नरेश ज्ञानचंदानी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. दूसरी तरफ बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे की मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से अचानक हुई मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है. इसके बाद से तीसरी सीट को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच की सियासी जंग चुनौतीपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है.
तीसरी राज्यसभा सीट से शुरू हुआ पॉलिटिकल ड्रामा
मध्यप्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट का चुनाव अब केवल संख्याबल का खेल नहीं रह गया है, बल्कि यह दोनों दलों के लिए संगठनात्मक मजबूती और प्रतिष्ठा की परीक्षा बन चुका है. भाजपा ने इस सीट पर महेश केवट को मैदान में उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है, जबकि कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन पर दांव खेला है. इस कांटे की टक्कर के बीच कांग्रेस के भीतर असंतोष के सुर फूट पड़े हैं. इधर नरेश ज्ञानचंदानी के इस्तीफे को सीधे तौर पर राज्यसभा उम्मीदवार के चयन और उपेक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है.
37 साल की ईमानदारी के बाद मिला यह सिला
प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को भेजे अपने त्यागपत्र में नरेश ज्ञानचंदानी ने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ राहुल गांधी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक ट्वीट किया था, जिसे मध्यप्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने सही तरीके से नहीं लिया. उन्होंने भावुक होते हुए लिखा, '' 37 साल तक ईमानदारी से पार्टी की सेवा करने के बाद भी मेरे साथ न्याय नहीं हुआ.'' 1989 में राजनीति में आए ज्ञानचंदानी ने याद दिलाया कि 2018 में उन्हें टिकट मिलने से पूरा सिंधी समाज एकजुट होकर कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ था, लेकिन आज उनकी निष्ठा की उपेक्षा की गई.
बीना विधायक निर्मला सप्रे पहुंची सीएम हाउस, कांग्रेस की उड़ी नींद
राजनीतिक हलकों में इस समय सबसे बड़ी चर्चा बीना विधायक निर्मला सप्रे को लेकर भी हो रही है. सोमवार को वे अचानक मुख्यमंत्री निवास पर डॉ. मोहन यादव से मिलने पहुंचीं. हालांकि, इस मुलाकात को लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले हुई इस मुलाकात को कांग्रेस में एक और बड़ी सेंधमारी के रूप में देखा जा रहा है.
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भाजपा के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी दावा कर दिया है कि निर्मला सप्रे भाजपा के साथ ही रहेंगी, जिसने कांग्रेस नेतृत्व की नींद उड़ा दी है.