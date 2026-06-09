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राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका, ज्ञानचंदानी का इस्तीफा, निर्मला सप्रे की सीएम से मुलाकात

नरेश ज्ञानचंदानी ( Etv Bharat )

भोपाल : मध्यप्रदेश में राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी पारा पूरी तरह चढ़ गया है. कांग्रेस के अंदर सुलग रहा असंतोष अब खुलकर सामने आ गया है. भोपाल की हुजूर सीट से दो बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके वरिष्ठ नेता नरेश ज्ञानचंदानी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. दूसरी तरफ बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे की मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से अचानक हुई मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है. इसके बाद से तीसरी सीट को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच की सियासी जंग चुनौतीपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है. तीसरी राज्यसभा सीट से शुरू हुआ पॉलिटिकल ड्रामा ​मध्यप्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट का चुनाव अब केवल संख्याबल का खेल नहीं रह गया है, बल्कि यह दोनों दलों के लिए संगठनात्मक मजबूती और प्रतिष्ठा की परीक्षा बन चुका है. भाजपा ने इस सीट पर महेश केवट को मैदान में उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है, जबकि कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन पर दांव खेला है. इस कांटे की टक्कर के बीच कांग्रेस के भीतर असंतोष के सुर फूट पड़े हैं. इधर नरेश ज्ञानचंदानी के इस्तीफे को सीधे तौर पर राज्यसभा उम्मीदवार के चयन और उपेक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है.