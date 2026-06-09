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राज्यसभा चुनाव में जानिए वोटों का गणित, भोपाल छूटे कांग्रेस विधायकों का क्या है स्टेट्स

राज्यसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में सियासी घमासान ( ETV Bharat )

विधायक आमिर अकील ने कहा एक कहावत है, जो डर गया वो मर गया. तो हम डरने वालों में से नहीं है. जब हमने पूछा कि फिर शहर क्यों छोड़ना पड़ रहा है, इस पर आमिर ने कहा कि हम डरकर नहीं जा रहे. घूमने जा रहे हैं.

विक्रांत भूरिया ने कहा कि बैग गाड़ी में है. जैसे ही अंदर जाने का आदेश मिलेगा, चले जाएंगे. 16 -17 तक तो हमें बाहर रहना पड़ सकता है. ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है और हम ये लड़ाई जीतेंगे.

विधायक सुरेश राजे ने कहा 17 या 18 जिस दिन भी पार्टी का आदेश होगा, उस दिन लौट आएंगे. राजे ने कहा कि हम किसी से डरते नहीं हैं, लेकिन दबाव बनाया जा रहा है. हमारी अपनी पार्टी में आस्था गहरी है.

जानिए रवाना होने से पहले ईटीवी भारत से किस विधायक ने क्या कहा

बीजेपी ने जैसे ही तीसरे उम्मीदवार महेश केवट का नामांकन दाखिल किया. उसके बाद से कांग्रेस में गतिविधियां तेजी से बढ़ने लगी. देर शाम तक विधायकों के साथ चली मीटिंग के बाद सुबह 10 बजे से विधायक नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बंगले पर पहुंचना शुरू हो गए थे. इसके बाद उमंग सिंघार के बंगले से ही इन विधायकों ने भोपाल के राजाभोज एयरपोर्ट के लिए रवानगी डाली. सब अलग-अलग अपनी अपनी गाड़ियों से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए. अपने साथ विधायक करीब 8 दिन का सामान पैक करके ले गए हैं. कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह इन विधायकों के साथ रवाना नहीं हुए, वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी भोपाल में ही रहकर सारे सियासी घटनाक्रम पर नजर रखेंगे.

पहले सिंघार के बंगले में जुटे और फिर मीटिंग के बाद एयरपोर्ट रवाना

विधायकों की खरीद फरोख्त के सवाल पर उनका कहना है कि अब कोई बिकने वाला नहीं है. इस पूरे घटनाक्रम में जानना होगा, आखिर क्या है राज्यसभा की सीटों का गणित.

भोपाल: कांग्रेस के हिस्से वाली राज्यसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार उतारने के बाद मध्य प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम हर घंटे बदल रहा है. कांग्रेस ने अपने विधायक कर्नाटक रवाना कर दिए हैं. वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि सारे विधायक कर्नाटक नहीं जा रहे हैं. उधर करीब 8 दिनों का लगेज लेकर एयरपोर्ट पहुंचे. कई विधायक इस पूरे घटनाक्रम को जानते हुए भी इसे पॉलिटिकल वेकेशन का नाम दे रहे हैं.

विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा सभी विधायकों की भावना थी कि वोटिंग में कुछ दिन रह गए हैं, तो सब कुछ दिन साथ बिताएं. इसलिए पार्टी ने कहा सब लोग कर्नाटक में साथ रहेंगे, तो कुछ दिन अब सब इकट्ठा वहीं रहेंगे.

विधायक महेश परमार ने कहा कि जो बिकाऊ थे, वो चले गए जो टिकाऊ थे, वो बाकी रह गए हैं. हम तो देव दर्शन के लिए जा रहे हैं. सभी विधायकों ने तय किया कि देव दर्शन करने जा रहे हैं. 5-7 दिन अपने परिवार के साथ रह गएं.

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का दावा, वोटिंग कांग्रेस के पक्ष में होगी

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि "देखिए 62 विधायक कांग्रेस के हैं. 62 से ज्यादा वोटिंग कांग्रेस के पक्ष में होगी. कुछ विधायक सीनियर यहीं मैनेजमेंट के हिसाब से रहेंगे. बाकी को भेजेंगे. बीजेपी के कांग्रेस का विधायक पर विश्वास न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव होते हैं, सरकार बदल रही थी तो विधायकों को असम ले गई थी, हॉर्स ट्रेडिंग कराई थी. तब क्या कहेंगे.

भोपाल एयरपोर्ट पर मौजूद कांग्रेस विधायकों की तस्वीर (Umang Singhar X Image)

सिंघार ने कहा कि बात सरकार गिराना या राज्यसभा चुनाव नहीं है. बीजेपी लोकतंत्र की आवाज को बंद करना चाहती है. मध्य प्रदेश में ऊठापटक पर कर्नाटक कनेक्शन को लेकर कहा कि देखिए ये संयोग है, बाकी कर्नाटक कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है."

राज्यसभा सीटों का गणित

अब सीटों के गणित के बारे में समझें तो अगर मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं. जिसमें 229 प्रभावी विधायक हैं. बीजेपी के 164 विधायक, कांग्रेस 64 विधायक और 1 बीएपी विधायक. वहीं राज्यसभा की 3 सीटों के प्रति सीट जीत का आंकड़ा देखें तो 58 वोट चाहिए. बीजेपी दो सीटों पर पहले ही अपने प्रत्याशी रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग उतार चुकी थी.

बीजेपी के पास तीसरी सीट के लिए 48 वोट, 10 की कमी

इन दो सीटों के लिए बीजेपी को 58-58 वोट चाहिए, इसका मतलब 116 वोट. अब 164 विधायकों यानि वोट में से 116 बाकी दो सीटों के लिए मतदान कर चुके होंगे, ऐसे में तीसरी सीट के लिए बीजेपी के पास 48 वोट बचते हैं. जबकि जीतने के लिए 58 वोट की जरूरत है. यानि 10 वोट एकस्ट्रा चाहिए. यहां बताते चलें बीजेपी ने तीसरी राज्यसभा सीट के लिए महेश केवट को उतारा है, जबकि कांग्रेस से मीनाक्षी नटराजन ने नामांकन भरा है.

ईटीवी भारत से बात करते उमंग सिंघार (ETV Bharat)

कांग्रेस पास 64 वोट, 6 एक्सट्रा, क्रॉस वोटिंग का डर

इस गणित के बीच कांग्रेस के पास 64 विधायक हैं, जिसमें से प्रभावी 63 वोट है, क्योंकि विजयपुर सीट के विधायक मतदान नहीं कर सकेंगे. अगर कांग्रेस को बीएपी का समर्थन मिलता है, तो उसके पास 64 वोट हो जाएंगे. यानि कांग्रेस के पास 6 एकस्ट्रा वोट है. जबकि बीजेपी के पास तीसरी सीट के लिए 48 वोट ही हैं, ऐसे में बीजेपी को अतिरिक्त 10 वोट चाहिए, इसलिए कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है. अगर कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोटिंग हो जाती है, तो बीजेपी तीसरी राज्यसभा सीट जीत सकती है. लिहाजा कांग्रेस अपने विधायकों को बेंगलुरु भेज रही है.