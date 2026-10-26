राज्यसभा के लिए मध्य प्रदेश के बाहर का हो सकता उम्मीदवार, रेस में छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी
राज्यसभा सीटों के लिए पांच नाम का पैनल तैयार, खंडेलवाल ने बताए मध्य प्रदेश के बाहर के भी संभावित नाम. रिपोर्ट शिफाली पांडे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 6:04 PM IST
भोपाल: केन्द्रीय मंत्री डॉ. एल मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हुई मध्य प्रदेश बीजेपी की राज्यसभा सीट के लिए मध्य प्रदेश से पांच नामों का पैनल भेजा गया है. इसमें प्रदेश के बाहर के संभावित नाम भी हैं. सीएम आवास पर हुई बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में इन नामों को लेकर चर्चा हुई और ये नाम केन्द्रीय नेतृत्व को भेज दिए गए. मध्य प्रदेश के कोटे से खाली हुई राज्यसभा की इस सीट पर केन्द्र से ही कोई नेता भेजा जाएगा ये तय माना जा रहा है.
बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के बाद भेजे गए राज्यसभा के लिए नाम
बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर भी अहम रही. इस बैठक में राज्यसभा की खाली हुई एक सीट के लिए उम्मीदवार के चुनाव को लेकर विचार मंथन हुआ. इस बैठक में चर्चा के बाद प्रदेश और प्रदेश के बाहर के संभावित पांच उम्मीदवारों के नामों का पैनल केन्द्रीय नेतृत्व को भेजा गया है. बैठक के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि "राज्यसभा चुनाव को लेकर जो उम्मीदवार तय किए जाने हैं. उस पर भी कोर कमेटी की बैठक में चर्चा हुई. चार पांच नामों पर चर्चा हुई जो अब केन्द्रीय नेतृत्व को अंतिम मुहर के लिए भेजे जाएंगे."
केन्द्र से स्मृति इरानी के नाम की चर्चा प्रदेश से लाल सिंह आर्य
सियासी गलियारों में केन्द्रीय नेतृत्व से स्मृति इरानी के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है. छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रभारी बनाई गईं स्मृति इरानी को मध्य प्रदेश कोटे से राज्यसभा भेजा जा सकता है. सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है. दूसरी तरफ नितिन नबीन की टीम में हाल ही में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए लाल सिंह आर्य के नाम की भी इस सीट के संभावित उम्मीदवारों में गिना जा रहा है. हांलाकि, संभावना पूरी है कि राष्ट्रीय नेतृत्व से ही कोई नेता इस सीट के जरिए राज्यसभा में एंट्री लेगा. लेकिन अब उम्मीदवार चयन की मध्य प्रदेश की एक्सरसाईज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में पांच नामों पर बनी सहमति के साथ पूरी हो गई.
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एल मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट
इस राज्यसभा सीट का कार्यकाल 2030 तक है. केन्द्रीय मंत्री एल मुरुगन के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है. राज्यसभा सीट के लिए चुनाव कार्यक्रम भी घोषित हो चुका है. जिसके मुताबिक 12 नवंबर तक निर्वाचन का काम पूरा हो जाएगा और इस राज्यसभा सीट से राज्यसभा सांसद की घोषणा कर दी जाएगी.