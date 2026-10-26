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राज्यसभा के लिए मध्य प्रदेश के बाहर का हो सकता उम्मीदवार, रेस में छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी

राज्य सभा सांकेतिक तस्वीर ( Source: ANI )

भोपाल: केन्द्रीय मंत्री डॉ. एल मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हुई मध्य प्रदेश बीजेपी की राज्यसभा सीट के लिए मध्य प्रदेश से पांच नामों का पैनल भेजा गया है. इसमें प्रदेश के बाहर के संभावित नाम भी हैं. सीएम आवास पर हुई बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में इन नामों को लेकर चर्चा हुई और ये नाम केन्द्रीय नेतृत्व को भेज दिए गए. मध्य प्रदेश के कोटे से खाली हुई राज्यसभा की इस सीट पर केन्द्र से ही कोई नेता भेजा जाएगा ये तय माना जा रहा है.

बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के बाद भेजे गए राज्यसभा के लिए नाम