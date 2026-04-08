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राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की अटकलों के बीच दल-बदलू विधायक का स्टैंड, थाली में छेद नहीं करूंगा

राज्यसभा चुनाव में तीसरी सीट के लिए कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग का अंदेशा. विधायक अभय मिश्रा बोले-जिस थाली में खाता हूं उसमें छेद नहीं करूंगा.

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 5:39 PM IST

5 Min Read
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भोपाल: राजेन्द्र भारती की तरह ही कांग्रेस के विधायक अभय मिश्रा की विधायकी भी संकट में है. दल-बदल में माहिर विधायक अभय मिश्रा को जबलपुर हाईकोर्ट में चल रहे मामले में फिलहाल राहत नहीं मिली है. राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर जिस तरह से अब तीसरी सीट के लिए कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग का अंदेशा जताया जा रहा है. तब कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा का बयान काबिल ए गौर है.

हालांकि अदालत की तलवार तो विधायक अभय मिश्रा के सिर पर भी लटक रही है लेकिन ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने साफ कर दिया है कि उनका रुख क्या रहने वाला है. उन्होंने कहा कि थाली में छेद तो नहीं करूंगा.

'जिस थाली में खाता हूं उसमें छेद तो नहीं करूंगा'

राजेन्द्र भारती के बाद रीवा जिले की सेमरिया सीट से विधायक अभय मिश्रा का मामला भी अदालत में है. इनकी विधायकी भी फिलहाल संकट में ही है. ऐसे में सियासी तौर पर ये सवाल उठ रहे हैं कि कौन से विधायक हैं जो कांग्रेस के लिए कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं और क्रॉस वोटिंग के जरिए राज्यसभा में बीजेपी की ताकत बन सकते हैं.

राज्यसभा में क्रास वोटिंग की अटकलों के बीच दल बदलू विधायक का स्टैंड (ETV Bharat)

सेमरिया से विधायक अभय मिश्रा ने साफ कर दिया है कि वे क्रॉस वोटिंग के खेल में नहीं पड़ेंगे. उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि "मैं लाख नाराज हो जाऊं लेकिन जिस थाली में खाऊंगा उसमें छेद नहीं करूंगा."

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करने की मांग की निरस्त

अभय मिश्रा की याचिका को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बीते महीने ही खारिज किया है. इस याचिका में उन्होंने उनके खिलाफ दायर चुनाव याचिका को शुरुआती स्तर पर ही निरस्त करने की मांग की थी. कोर्ट की ओर से जस्टिस विनय सराफ की एकलपीठ ने साफ कर दिया कि याचिका में जो आरोप लगाए गए हैं वे गंभीर श्रेणी के हैं, लिहाजा विधिवत सुनवाई जरुरी है. हाईकोर्ट ने विधायक अभय मिश्रा को निर्देश दिया है कि वे 4 हफ्ते में अपना लिखित जवाब दें.

'मैं अभी कांग्रेस पार्टी के वोट पर विधायक हूं'

विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि "मैं अभी कांग्रेस पार्टी के टिकट के वोट पर विधायक हूं. कांग्रेस पार्टी के टिकट का वोट है. वोट हमारा अकेले का नहीं है. कुछ हमारे व्यक्तिगत हो सकते हैं. कुछ कांग्रेस के भी वोट हो सकते हैं. अभी मेरी आइडेन्टिटी कांग्रेस के पंजे पर है. इसलिए ये सवाल ही नहीं उठता कि मैं इतना गिरा हुआ काम करूं."

केवल 637 वोट के मामूली मार्जिन से जीता था चुनाव

2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अभय मिश्रा ने केवल 637 वोट के मामूली मार्जिन से चुनाव में जीत दर्ज की थी. उन्हें इस चुनाव में करीब 56 हजार 24 वोट मिले थे. जबकि उनके निकटतम उम्मीदवार कृष्णपति त्रिपाठी को 55 हजार 387 वोट मिले थे. नतीजे आने के बाद ही बीजेपी प्रत्याशी त्रिपाठी ने इन चुनाव परिणामों को चुनौती देते हुए याचिका दायर कर दी थी.

हारे उम्मीदवार केपी त्रिपाठी ने निर्वाचन को दी है चुनौती

रीवा जिले की सेमरिया विधानसभा मध्य प्रदेश की उन विधानसभा सीटों में से थी जहां पर बहुत कम अंतर से जीत हार तय हुई. बीजेपी के हारे हुए उम्मीदवार केपी त्रिपाठी ने नतीजे आने के बाद कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा के निर्वाचन को चुनौती दी. अभय मिश्रा पर आरोप ये लगा कि उन पर अपराधिक मामला दर्ज है. लेकिन उन्होंने अपने शपथ पत्र में इसका जिक्र नहीं किया.

सूचना के अधिकार से मिली जानकारी के आधार पर ये जानकारी कोर्ट में प्रस्तुत की गई. हांलाकि विधायक की दलील ये थी कि जब उन्होंने निर्वाचन पत्र भरा था तब कोई मामला दर्ज नहीं था. इसके अलावा आर्थिक जानकारी का भी मामला सामने आया . ये आरोप भी लगा कि अभय मिश्रा ने 50 लाख 87 हजार का जो लोन बकाया है उसकी जानकारी भी छिपाई. अब इस मामले में विधायक की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है और साक्ष्यों के साथ तथ्यों की जांच की जा रही है.

राज्यसभा का गणित कहां जाएंगे लकी 7

जून में होने जा रहे राज्यसभा चुनाव को लेकर देखें. तो संख्या बल के हिसाब से बीजेपी के पाले में 2 सीटें जाएंगी जबकि कांग्रेस के हिस्से 1 सीट आ सकती है. लेकिन जिस तरह से पहले मुकेश मल्होत्रा की वोटिंग पर रोक और फिर राजेन्द्र भारती की विधानसभा से सदस्यता गई है. उसके बाद बीजेपी का जोर तीसरी सीट पर भी रहेगा.

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भटनागर का कहना है कि "बीजेपी की पूरी कोशिश रहेगी कि तीसरी सीट से भी बीजेपी का नेता ही राज्यसभा में पहुंचे. निर्मला सप्रे का वोट पहले ही बीजेपी के खाते में रिजर्व माना जा रहा है. हालांकि स्पष्ट तो उनके वोट दे देने के बाद ही होगा. राज्यसभा की एक सीट के लिए मैजिक नंबर 58 है.

बीजेपी को तीसरी सीट पर 58 वोट के लिए केवल 7 विधायकों का समर्थन चाहिए. यानि मैजिक नंबर 7 है. कांग्रेस के हिस्से में आई इकलौती सीट के लिए केवल 62 वोट बाकी बचेंगे. इनमें से कुल सात विधायकों ने भी अगर क्रास वोटिंग कर दी तो गणित बदल जाएगा."

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