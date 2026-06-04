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बीजेपी ने फिर चौंकाया, मध्य प्रदेश से तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल उम्मीदवार

भोपाल: बीजेपी ने राज्यसभा की दो सीटों पर आखिर उम्मीद्वारों के नाम का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने इस बार भी चौंका दिया है. सियासी गलियारों में जो नाम चल रहे थे, उनसे उल्ट मध्य प्रदेश से बीजेपी के प्रदेश रजनीश अग्रवाल और दिल्ली से राष्ट्रीय महामंत्री को अपना उम्मीदवार बनाया है.

सारे कद्दावर पीछे, अग्रवाल के नाम ने चौका दिया

बीजेपी में इतने दिनों से जिन नेताओं के नाम चर्चा में थे. कैलाश विजयवर्गीय से लेकर नरोत्तम मिश्रा तक पार्टी ने उस नाम पर मुहर लगाई जो कहीं दौड़ में ही नहीं माने जा रहे थे. हालांकि प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रबंधन के लिहाज से महती भूमिका निभाई थी. उसके पहले भी 2003 और 2008 के विधानसभा चुनाव में दिवगंत अनिलदवे की टीम का हिस्सा रहते हुए चुनाव के दौरान महत्वपूर्ण दायित्व निभाते रहे हैं.

ईटीवी भारत से बात करते हुए रजनीश अग्रवाल ने कहा कि "ये भाजपा जैसे ही दल में संभव है. जहां एक साधारण कार्यकर्ता को ये अवसर दिया जाए." बता दें ईटीवी भारत ने बताया था जॉर्ज कुरियन की जगह दिल्ली से तरुण चुग को मौका मिल सकता है. उसी नाम पर मुहर लगी. कुरियन का कार्यकाल 21 जून को खत्म हो रहा है. बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश से तरुण चुग को पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिया भूमिका के चलते राज्यसभा भेजने का फैसला लिया गया है.