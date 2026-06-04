बीजेपी ने फिर चौंकाया, मध्य प्रदेश से तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल उम्मीदवार
राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए बीजेपी ने 11 उम्मीदवारों का किया एलान, मध्य प्रदेश से रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग होंगे उम्मीदवार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 7:20 PM IST
भोपाल: बीजेपी ने राज्यसभा की दो सीटों पर आखिर उम्मीद्वारों के नाम का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने इस बार भी चौंका दिया है. सियासी गलियारों में जो नाम चल रहे थे, उनसे उल्ट मध्य प्रदेश से बीजेपी के प्रदेश रजनीश अग्रवाल और दिल्ली से राष्ट्रीय महामंत्री को अपना उम्मीदवार बनाया है.
सारे कद्दावर पीछे, अग्रवाल के नाम ने चौका दिया
बीजेपी में इतने दिनों से जिन नेताओं के नाम चर्चा में थे. कैलाश विजयवर्गीय से लेकर नरोत्तम मिश्रा तक पार्टी ने उस नाम पर मुहर लगाई जो कहीं दौड़ में ही नहीं माने जा रहे थे. हालांकि प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रबंधन के लिहाज से महती भूमिका निभाई थी. उसके पहले भी 2003 और 2008 के विधानसभा चुनाव में दिवगंत अनिलदवे की टीम का हिस्सा रहते हुए चुनाव के दौरान महत्वपूर्ण दायित्व निभाते रहे हैं.
Rajya Sabha Elections 2026 | BJP nominates Tai Tagak from Arunachal Pradesh; Rajubhai Shukla, Mukeshbhai Rathwa and Mansingh Parmar from Gujarat; Tarun Chugh and Rajneesh Agrawal from Madhya Pradesh; A. Sharda Devi from Manipur; Alka Gurjar and Satish Poonia from Rajasthan.— ANI (@ANI) June 4, 2026
BJP… pic.twitter.com/5a3Bitx0zS
ईटीवी भारत से बात करते हुए रजनीश अग्रवाल ने कहा कि "ये भाजपा जैसे ही दल में संभव है. जहां एक साधारण कार्यकर्ता को ये अवसर दिया जाए." बता दें ईटीवी भारत ने बताया था जॉर्ज कुरियन की जगह दिल्ली से तरुण चुग को मौका मिल सकता है. उसी नाम पर मुहर लगी. कुरियन का कार्यकाल 21 जून को खत्म हो रहा है. बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश से तरुण चुग को पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिया भूमिका के चलते राज्यसभा भेजने का फैसला लिया गया है.
कांग्रेस ने बुलाई बैठक विधायकों को आदेश
उधर कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक शनिवार को बुलाई है. प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के अलावा अध्यक्ष जीतू परवारी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इस बैठक को लेंगे. राजसभा चुनाव के मद्देनजर इसमें विधायकों की मौजूदगी अनिवार्य की गई है.
- राज्यसभा चुनाव का काउंटडाउन: BJP में चौकाएंगे कौन से नए नाम, कमलनाथ कितने मजबूत?
- मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित, कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का भय
बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए 11 उम्मीदवारों की लिस्ट गुरुवार देर शाम जारी कर दी है. जहां गुजरात से राजूभाई शुक्ला और मुकेशभाई राठवा को टिकट मिला है. वहीं राजस्थान से सतीश पुनिया और अलका गुर्जर उम्मीदवार होंगे. वहीं अरुणाचल प्रदेश से ताई तागाक और मणिपुर से ए शारदा और ओडिशा से देबाशीष सामंतराय को पार्टी ने मैदान में उतारा है.
18 जून को होगा चुनाव
बता दें राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार 8 जून तक अपने नामांकन जमा कर सकते हैं. जबकि कागजों की जांच 9 जून तक की जाएगी. जबकि नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 11 जून है. वहीं मतदान 18 जून को होगा.