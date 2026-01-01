ETV Bharat / state

सीधी में ट्रेन आने तक नहीं पहनूंगा माला, सांसद राजेश मिश्रा की नई शपथ

सीधी: मध्य प्रदेश के सीधी में रेल सुविधा को लेकर लंबे समय से चल रही मांग के बीच सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने एक बार फिर भावनात्मक और राजनीतिक रूप से अहम ऐलान किया है. प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, संजय गांधी कॉलेज सीधी में मंगलवार की देर शाम आयोजित सुशासन दिवस कार्यक्रम के दौरान सांसद ने मंच से यह शपथ ली कि जब तक सीधी जिले में नियमित रूप से ट्रेन का संचालन शुरू नहीं हो जाता, तब तक वे किसी भी कार्यक्रम में माला नहीं पहनेंगे. चाहे वह पार्टी का कार्यक्रम हो या कोई अन्य सार्वजनिक आयोजन.

सांसद का अनोखा संकल्प

कार्यक्रम के दौरान मंच पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष देवकुमार सिंह चौहान के सामने सांसद डॉ. मिश्रा ने यह बात कही, जिस पर सभागार में मौजूद लोगों ने तालियों के साथ प्रतिक्रिया दी. सांसद का यह बयान अब जिले की राजनीति में चर्चाओं का केंद्र बन गया है. डॉ. राजेश मिश्रा ने अपने संबोधन में सीधी जिले की वर्षों पुरानी रेल मांग का जिक्र करते हुए कहा कि, ''यह केवल एक वादा नहीं, बल्कि जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है.'' उन्होंने अपने पिछले संकल्प का उदाहरण देते हुए बताया कि, ''कैसे उनकी शपथ के बाद सीधी में ट्रेन का ट्रायल संभव हुआ.''