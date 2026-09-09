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केंद्रीय योजनाओं को लेकर सीएम सुक्खू पर क्यों भड़के कांगड़ा सांसद? पढ़ाया नियमों का पाठ!

कांगड़ा जिला की दिशा बैठक में सांसद राजीव भारद्वाज ने की केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा, बैठक में उठाए ये बड़े मुद्दे.

Kangra district DISHA meeting in Dharamshala
कांगड़ा जिला की दिशा बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 5:22 PM IST

5 Min Read
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धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सभागार में मंगलवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा की पांचवीं बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता कांगड़ा-चंबा के सांसद राजीव भारद्वाज ने की. बैठक में सांसद ने केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन, सांसद निधि के उपयोग के साथ-साथ बिजली, स्वास्थ्य, सड़क, सीवरेज, पेयजल और अन्य विकास कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि दिशा बैठक महज औपचारिकता नहीं, बल्कि योजनाओं की प्रगति पर चर्चा और निर्णय लेने का मंच है.

'कांगड़ा में सांसद निधि का व्यापक उपयोग'

दिशा बैठक में सांसद राजीव भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार की परियोजनाओं और योजनाओं को हिमाचल प्रदेश में प्रभावी तरीके से लागू करवाना उनका मुख्य उद्देश्य है. उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा में सांसद निधि का विकास कार्यों के लिए व्यापक स्तर पर उपयोग किया गया है. बैठक में स्वीकृत योजनाओं की प्रगति और फंड के उपयोग की समीक्षा की जा रही है. सांसद ने कहा कि केंद्र प्रायोजित कई योजनाओं में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 90/10 के अनुपात में है. उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से आपसी समन्वय के साथ काम करने का आह्वान किया, ताकि योजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंच सके.

डॉ. राजीव भारद्वाज, भाजपा सांसद (ETV Bharat)

वहीं, सांसद राजीव भारद्वाज ने केंद्रीय योजनाओं के शिलान्यास-लोकार्पण के समय सांसदों को न बुलाने पर नाराजगी जाहिर की है. सांसद ने कहा "केंद्र की ओर से जिन योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होता है, उसका सांसद को पता होना चाहिए. सांसद उनका शिलान्यास करें, सांसद उनका उद्घाटन करें. अगर मुख्यमंत्री केंद्रीय योजनाओं का शिलान्यास-लोकार्पण करना चाहते हैं, तो वे जरूर करें ये उनका अधिकार है, लेकिन सांसद वहां रहना चाहिए. सांसद और विपक्ष के विधायकों को बाईपास करके शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा तो ये हंसी का विषय बनता है. ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं कि RDSS के तहत योजनाओं का उद्घाटन ऐसे नेता कर रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि ही नहीं हैं."

'नियमित बिजली आपूर्ति की जाएगी सुनिश्चित'

बिजली व्यवस्था को लेकर सांसद ने RDSS यानी रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि योजना के तहत बिजली के लोड को संतुलित करने के लिए जरूरत के मुताबिक ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरों की तर्ज पर बेहतर और नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत दी.

सांसद ने जताई आंखें दान करने की इच्छा

इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी बैठक में विस्तार से चर्चा हुई. टांडा मेडिकल कॉलेज की उपलब्धियों की समीक्षा के दौरान सांसद ने हिम केयर कार्ड की स्थिति को लेकर कॉलेज के प्रिंसिपल से जानकारी ली. उन्हें बताया गया कि हिम केयर कार्ड अब काम कर रहा है. वहीं, उन्होंने टांडा मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई रोबोटिक सर्जरी को भी महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया. बैठक में अंगदान को लेकर भी चर्चा हुई. सांसद राजीव भारद्वाज ने अपनी आंखें दान करने की इच्छा जताई और लोगों से भी अंगदान को लेकर जागरूक होने का आह्वान किया. उन्होंने ऑनलाइन प्रक्रिया और फॉर्म भरने की सुविधा के बारे में जानकारी साझा की.

एनएच अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश

बैठक में विकास कार्यों की जमीनी स्थिति को लेकर भी सांसद द्वारा अधिकारियों से तीखे सवाल भी किए गए. फोरलेन निर्माण को लेकर 32 मील में दो परिवारों को अभी तक मुआवजा नहीं मिलने का मुद्दा एक बार फिर उठा. यह मामला पिछली दिशा बैठक में भी उठाया गया था. एनएच अधिकारियों को सांसद ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अधिकारी बैठक में पूरी जानकारी और अपडेट के साथ आएं. बैठक में प्रमुख जंक्शनों पर सुविधाओं को बेहतर करने पर चर्चा हुई. हर प्रमुख जंक्शन पर हाईमास्ट लाइट और शौचालय बनाने की बात कही गई. इसके साथ ही प्रमुख स्थानों पर पुलिस बूथ बनाने को लेकर भी चर्चा हुई. सांसद ने अधिकारियों से कार्यों की प्रगति की निगरानी करने को कहा और करीब 15 दिन बाद दोबारा रिव्यू बैठक आयोजित करने की बात कही.

शहर की इन समस्याओं पर की चर्चा

इस दौरान धर्मशाला नगर निगम की ओर से भी शहर की समस्याओं को बैठक में प्रमुखता से उठाया गया. नगर निगम धर्मशाला के मेयर ने पानी की निकासी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि नालियों में रेत-बजरी फंसने के कारण कई जगह पानी की निकासी प्रभावित हो रही है. वहीं, मैक्लोडगंज की सड़कों को दुरुस्त करने की मांग भी बैठक में उठाई गई. इसके अलावा राजोल से ठनपुरी सड़क के निर्माण को लेकर चर्चा हुई, जिसमें बताया गया कि फिलहाल पेपर वर्क चल रहा है.

बैठक में इन मुद्दों की हुई समीक्षा

बैठक में सांसद ने जिला प्रशासन और विधायकों के बीच तालमेल को बेहतर बताया और कहा कि केंद्र की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सभी विभागों और जनप्रतिनिधियों को मिलकर काम करना होगा. दिशा की बैठक में केंद्र प्रायोजित योजनाओं से लेकर सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, सीवरेज और स्थानीय विकास कार्यों तक कई मुद्दों की समीक्षा हुई. अधिकारियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं. अब करीब 15 दिन बाद होने वाली समीक्षा बैठक में इन निर्देशों पर हुई कार्रवाई की रिपोर्ट भी ली जाएगी.

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