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मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर असमंजस, ज्योतिषाचार्य बोले-नौतपा में बारिश अच्छा संकेत नहीं

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं, "इस वर्ष हिंदू नव वर्ष विक्रम संवत 2083 का नाम रौद्र संवत्सर है और रौद्र नाम अपने आप में ही उग्रता और संतुलन को दर्शाता है. जिसका असर इस बार बरसात के मौसम पर भी देखने को मिलेगा. मौसम में भी असामान्य स्थितियां बनेंगी. कहीं बारिश होगी कहीं नहीं होगी, कहीं आंधी तूफान चलेगा कहीं खंड वृष्टि होगी.

आज भी देश में कई जगह पर वर्षा आधारित खेती होती है. शहडोल जिले के ज्यादातर किसान बारिश पर आश्रित होकर ही खेती करते हैं, ऐसे में किसान भी चिंतित हैं कि इस बार किस तरह से खेती की जाए, जिससे उन्हें नुकसान ना हो. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इस वर्ष बारिश का क्या है अनुमान, किन फसलों के लिए बेहतर होगा सीजन.

शहडोल: जून महीने की शुरुआत हो चुकी है और खरीफ सीजन के लिए किसानों ने अपनी खेती किसानी की तैयारी भी शुरू कर दी है. इस बार मौसम विभाग ने बरसात के सीजन में अल नीनो के प्रभाव के चलते मानसून में थोड़ी देरी और देश के कई हिस्सों में मध्यम और उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से कम या खंड वृष्टि की आशंका जताई है.

बारिश में उतार-चढ़ाव का दौर देखने को मिलेगा और इसके संकेत भी मिले हैं, क्योंकि शास्त्रों में उल्लेख है कि जब नवतपा में बारिश नहीं होती, अच्छी तरह से नवतपा तपता है, आंधी नहीं चलती बारिश नहीं होती है तो पूरा बरसात का सीजन बहुत अच्छा होता है, लेकिन इस बार नौतपा में ऐसा नहीं हुआ है. नौतपा में आंधी भी चली है बारिश भी हुई है इसलिए इस बार खंड वृष्टि का अनुमान लगाया जा रहा है."

पंचांगों के अनुसार जानें बारिश की स्थिति

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं, "महावीर पंचांग के अनुसार इस बार खंड वृष्टि और अल्प दृष्टि के योग हैं, कहीं बारिश अधिक होगी कहीं कम होगी. नौतपा में जो हवा पानी चली है उसका असर दिखेगा और करीब 60 परसेंट तक बारिश का अनुमान है.

काशी श्री चिन्ह पत्रा के अनुसार देखें तो वर्षा के योग तो है लेकिन अलग-अलग स्थान में अलग-अलग प्रकार से वर्षा बताई गई है. जैसे आषाढ़ महीने में 3 आढ़त पानी गिरने का अनुमान है, जिसको आर्द्रा भी बोलते हैं. पुनर्वस में ढाई आढ़त बारिश का अनुमान है, मतलब सावन में वर्षा मध्यम होगी लगभग 20 दिन सूखा पड़ने की संभावना है.

भादो में देखें तो 2 आढ़त बारिश का अनुमान है, मध्यम से भी कम 25 से 30 परसेंट के करीब वर्षा होगी. क्वांर में वर्षा की बात करें तो डेढ़ आढ़त बारिश का अनुमान है, मतलब पानी बहुत कम होगा, 15% ही बारिश है. क्वांर के बाद कार्तिक माह में जीरो अंश वर्षा है मतलब इस माह में वर्षा बिल्कुल नहीं है. सूर्य तपेगा और जमीन सूखेगी, फसलों को नुकसान होगा."

बारिश को लेकर राजा और मंत्री का योग

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं, "इस वर्ष के राजा देव गुरु बृहस्पति हैं और गुरु को सुख समृद्धि और जल तत्वों का कारक माना जाता है. ये अच्छी बारिश और खुशहाली का संकेत देते हैं लेकिन इस वर्ष के मंत्री मंगल देव हैं जो अग्नि तत्व के प्रतीक हैं. जब राजा गुरु और मंत्री मंगल होते हैं तो ज्योतिष के मुताबिक खंड वृष्टि, असमान्य बारिश का योग बनता है, इसका मतलब है कि देश के सभी हिस्सों में एक समान बारिश नहीं होगी.

ग्रहों के फेरबदल के कारण इस साल कहीं बहुत अधिक बारिश होगी, कहीं अतिवृष्ट योगी, कहीं बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है, तो कहीं सामान से बहुत कम बारिश खंड वृष्टि सूखा का भी सामना करना पड़ सकता है.

गुरु इस वर्ष कर्क राशि में से भी गुजरेंगे जिसके कारण कुछ विशिष्ट क्षेत्र या जल बहुल इलाकों में अचानक मूसलाधार बारिश और थंडरस्टॉर्म बिजली कड़कने के साथ तेज बारिश के योग भी बनेंगे. ग्रहों की उग्रता के चलते मानसून की शुरुआती रफ्तार थोड़ी धीमी भी रहने की संभावना है."