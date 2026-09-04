मध्य प्रदेश में रेड अलर्ट, 28 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी, मंदाकिनी खतरे के पार
फिर एक्टिव हुआ भारी बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम, मंदाकिनी के साथ नर्मदा उफान पर, बांधों से लगातार छोड़ा जा रहा पानी. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 11:18 AM IST|
Updated : September 4, 2026 at 11:53 AM IST
भोपाल : मध्यप्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है. बीते दो दिन से लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में नदी-नाले उफान पर हैं और निचले इलाकों में पानी भरने से हालात बिगड़ने लगे हैं. मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में प्रदेश के 28 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. वहींm सबसे ज्यादा चिंता उन इलाकों को लेकर है, जहां तेज बारिश के साथ अचानक बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है.
चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि मंडला क्षेत्र में नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है. इधर छतरपुर, पन्ना और मैहर में भी बारिश का असर ज्यादा है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं.
Subject: (i) Under the influence of Well Marked Low-Pressure Area over northeast Madhya Pradesh &— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 3, 2026
neighbourhood, isolated heavy to very heavy rainfall very likely over Madhya Pradesh during 03rd -05th with
isolated extremely heavy rainfall also likely over East Madhya Pradesh on… pic.twitter.com/vRuO55QIyz
इन जिलों में अति भारी बारिश का खतरा
मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए राजगढ़, नर्मदापुरम, गुना, शिवपुरी, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में कुछ स्थानों पर बहुत तेज बारिश होने की आशंका है. वहीं, लगातार बारिश की स्थिति में निचले इलाकों, नदी-नालों के आसपास और जलभराव वाले क्षेत्रों में लोगों की परेशानी बढ़ सकती है. इसके अलावा भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, बैतूल, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, अशोकनगर, ग्वालियर, दतिया, भिंड, श्योपुर, रीवा, सतना, छिंदवाड़ा और पन्ना में भी भारी बारिश की चेतावनी है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 3 से 5 सितंबर के बीच भारी से अति भारी बारिश का दौर बने रहने की संभावना है.
इन जिलों में अचानक बाढ़ का खतरा
मध्यप्रदेश में बारिश के साथ सबसे बड़ी चिंता अचानक बाढ़ को लेकर है. पूर्वी मध्यप्रदेश के दमोह, छतरपुर, मैहर, मऊगंज, नरसिंहपुर, पन्ना, रीवा, सागर, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, सिवनी, छिंदवाड़ा और टीकमगढ़ में अचानक जलस्तर बढ़ने की आशंका है. वहीं, पश्चिमी हिस्से में अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, सीहोर और बैतूल को भी संवेदनशील माना गया है.
मंदाकिनी-नर्मदा उफान पर, बांधों से छोड़ा जा रहा पानी
लगातार बारिश की वजह से चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. मंडला में नर्मदा का जलस्तर भी तेजी से बढ़ा है. इधर छतरपुर, पन्ना और मैहर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बनने की सूचना है. ऐसे में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए छतरपुर के कुटनी बांध और जबलपुर के बरगी बांध से पानी छोड़ा जा रहा है. बांधों से पानी छोड़े जाने की स्थिति में डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में नदी का जलस्तर और बढ़ सकता है, इसलिए प्रशासन की ओर से निचले इलाकों में निगरानी जरूरी हो गई है.
निम्न दबाव क्षेत्र ने बढ़ाई बारिश
मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के अनुसार, '' ऐसी बारिश के पीछे पूर्वोत्तर मध्यप्रदेश और आसपास बना चिह्नित निम्न दबाव क्षेत्र प्रमुख वजह है. इसके प्रभाव से राज्य में बारिश की गतिविधियां तेज हुई हैं. मध्यप्रदेश में 3 से 5 सितंबर के बीच भारी से अति भारी बारिश की संभावना है. पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की भी संभावना है. ऐसे में अगले 24 से 48 घंटे इसलिए अहम हैं. तेज बारिश के साथ तेज हवा, गरज-चमक और स्थानीय स्तर पर जलभराव की स्थिति बन सकती है.''
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प्रदेश में अब तक सामान्य से कम बारिश
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार तेज बारिश के बावजूद पूरे मानसूनी सीजन का आंकड़ा अभी सामान्य से नीचे है. 4 सितंबर तक प्रदेश में करीब 29.2 इंच बारिश दर्ज हुई है, जो सामान्य से लगभग 8 प्रतिशत कम बताई गई है. जून में बारिश की कमी रही थी, जबकि जुलाई और अगस्त में अच्छी बारिश के कारण स्थिति में सुधार आया. अब सितंबर की शुरुआत में सक्रिय मौसम प्रणाली ने बारिश का जोर फिर बढ़ा दिया है.