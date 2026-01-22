ETV Bharat / state

48 घंटों में तेजी से बदलेगा मध्य प्रदेश का मौसम, बारिश का अलर्ट, रूह कंपा देगी ठंड

इस ठंड मध्य प्रदेश में पहली बार होगी बारिश, तेजी से बदल रहा मौसम का मिजाज, 26 जनवरी से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ.

MADHYA PRADESH RAIN ALERT
48 घंटों में तेजी से बदलेगा मध्य प्रदेश का मौसम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 3:12 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: आने वाले 48 घंटों में मध्य प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने इस सीजन में पहली बार बारिश का अलर्ट जारी किया है. पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ग्वालियर-चंबल संभाग के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बन रही है. इसका असर तापमान पर भी पड़ेगा और अगले तीन दिनों में दिन का पारा 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 26 जनवरी से एक और पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश के मौसम को प्रभावित करेगा.

पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम का मिजाज

मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि "वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पाकिस्तान के ऊपर समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन और 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर ट्रफ के रूप में सक्रिय है. इसके प्रभाव से आने वाले दो दिनों में ग्वालियर-चंबल संभाग के कुछ जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है. सैटेलाइट से मिले डाटा के अनुसार मुरैना, दतिया और भिंड के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है. इसके अलावा 23 जनवरी को ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में भी हल्की बारिश हो सकती है. 24 जनवरी को प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहने की संभावना है.

MADHYA PRADESH RAIN ALERT
मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट (Getty Image)

फिर न्यूनतम तापमान में आएगी गिरावट

बारिश और बादलों के असर से आने वाले तीन दिनों तक दिन का तापमान सामान्य से नीचे बना रह सकता है. फिलहाल प्रदेश का मौसम साफ है, लेकिन कई जगहों पर बादल देखे जा रहे हैं. इसी कारण अधिकतर क्षेत्रों में दिन का तापमान औसत से नीचे चल रहा है और अगले दो दिन तक यही स्थिति बनी रहने की संभावना है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 26 जनवरी से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा. इसका असर मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में देखने को मिल सकता है. हालांकि सिस्टम की तीव्रता को लेकर फिलहाल आंकलन किया जा रहा है.

इस बार की सर्दी में अब तक नहीं हुई बारिश

दिव्या सुरेंद्रन ने बताया कि इस बार ठंड के मौसम में अब तक बारिश नहीं हुई है. दिसंबर और जनवरी के मध्य तक प्रदेश पूरी तरह ड्राय रहा है, लेकिन अब जो मौसम प्रणाली बन रही है, उससे बारिश की संभावना जरूर बनी हुई है. अब सूर्य उत्तरायण होना शुरू हो गया है, जिससे धीरे-धीरे गर्मी की ओर बढ़ाव होगा. हालांकि फिलहाल उत्तरी हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण ठंड बनी रहेगी. दिव्या सुरेंद्र ने बताया कि आमतौर पर 15 फरवरी के बाद तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो जाती है और इस बार भी यही संभावना जताई जा रही है.

MADHYA PRADESH SEVERE COLD
मध्य प्रदेश में बढ़ेगी ठंड (Getty Image)

शहडोल में सबसे ज्यादा ठंड, ग्वालियर में कोहरा

मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में दिन और रात का तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है. बुधवार दिन में अधिकतम तापमान मंडला में 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जो सामान्य से करीब 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. जबकि बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात सबसे अधिक ठंड शहडोल के कल्याणपुर में दर्ज की गई. यहां का न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया. जबकि अन्य जिलों का न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया गया. वहीं गुरुवार सुबह केवल ग्वालियर में कोहरे का असर देखने को मिला. यहां दृश्यता 800 मीटर दर्ज की गई.

बीती रात प्रमुख शहरों का न्यूनतम तापमान

शहरतापमान
नौगांव 6.5 डिग्री सेल्सियस
उमरिया6.9 डिग्री सेल्सियस
रीवा 7 डिग्री सेल्सियस
खजुराहो7.4 डिग्री सेल्सियस
दतिया 7.6 डिग्री सेल्सियस
भोपाल11.2 डिग्री सेल्सियस
ग्वालियर9 डिग्री सेल्सियस
इंदौर13.6 डिग्री सेल्सियस
पचमढ़ी10.6 डिग्री सेल्सियस
जबलपुर 10.9 डिग्री सेल्सियस
उज्जैन13.8 डिग्री सेल्सियस

बुधवार दिन में प्रमुख शहरों का अधिकतम तापमान

शहरतापमान
मंडला 29 डिग्री सेल्सियस
नर्मदापुरम 28.4 डिग्री सेल्सियस
भोपाल 26.6 डिग्री सेल्सियस
दतिया25.9 डिग्री सेल्सियस
ग्वालियर 26.8 डिग्री सेल्सियस
इंदौर26.4 डिग्री सेल्सियस
उज्जैन 28 डिग्री सेल्सियस
जबलपुर 26.2 डिग्री सेल्सियस
रीवा 24.8 डिग्री सेल्सियस

TAGGED:

MADHYA PRADESH WEATHER NEWS
MP TEMPERATURES DROP
MADHYA PRADESH SEVERE COLD
MP NEW WESTERN DISTURBANCE ACTIVE
MADHYA PRADESH RAIN ALERT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.