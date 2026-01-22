ETV Bharat / state

48 घंटों में तेजी से बदलेगा मध्य प्रदेश का मौसम, बारिश का अलर्ट, रूह कंपा देगी ठंड

भोपाल: आने वाले 48 घंटों में मध्य प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने इस सीजन में पहली बार बारिश का अलर्ट जारी किया है. पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ग्वालियर-चंबल संभाग के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बन रही है. इसका असर तापमान पर भी पड़ेगा और अगले तीन दिनों में दिन का पारा 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 26 जनवरी से एक और पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश के मौसम को प्रभावित करेगा.

पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम का मिजाज

मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि "वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पाकिस्तान के ऊपर समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन और 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर ट्रफ के रूप में सक्रिय है. इसके प्रभाव से आने वाले दो दिनों में ग्वालियर-चंबल संभाग के कुछ जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है. सैटेलाइट से मिले डाटा के अनुसार मुरैना, दतिया और भिंड के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है. इसके अलावा 23 जनवरी को ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में भी हल्की बारिश हो सकती है. 24 जनवरी को प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहने की संभावना है.

मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट (Getty Image)

फिर न्यूनतम तापमान में आएगी गिरावट

बारिश और बादलों के असर से आने वाले तीन दिनों तक दिन का तापमान सामान्य से नीचे बना रह सकता है. फिलहाल प्रदेश का मौसम साफ है, लेकिन कई जगहों पर बादल देखे जा रहे हैं. इसी कारण अधिकतर क्षेत्रों में दिन का तापमान औसत से नीचे चल रहा है और अगले दो दिन तक यही स्थिति बनी रहने की संभावना है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 26 जनवरी से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा. इसका असर मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में देखने को मिल सकता है. हालांकि सिस्टम की तीव्रता को लेकर फिलहाल आंकलन किया जा रहा है.