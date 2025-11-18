ETV Bharat / state

किसानों के मुद्दे पर प्रतिनिधिमंडल ने की कृषि मंत्री से मुलाकात, सांसद कस्वां और बुडानिया को मंत्री किरोड़ी लाल ने दिया भरोसा

चूरू में ट्रैक्टर मार्च कर रहे किसानों की कृषि मंत्री से मुलाकात (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

ट्रैक्टर मार्च के बाद जयपुर पहुंचा प्रतिनिधिमंडल : किसानों का यह प्रतिनिधिमंडल सोमवार शाम चूरू में ट्रैक्टर मार्च के रोकने के बाद सीधे जयपुर पहुंचा, जहां रात को कृषि मंत्री से वार्ता के लिए पंत कृषि भवन में एकत्र हुआ. बैठक में तारानगर विधायक नरेन्द्र बुडानिया, रतनगढ़ विधायक पुसाराम गोदारा , सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, सरदारशहर विधायक अनिल शर्मा , पूर्व विधायक बलवान पूनिया , पूर्व विधायक कृष्णा पूनिया सहित कई प्रमुख किसान नेता मौजूद रहे.

जयपुर : कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के साथ चूरू से आए किसानों की सोमवार देर रात निर्णायक बातचीत हुई. किसानों के बीमा क्लेम, उर्वरक व्यवस्था, एमएसपी टोकन और जल जीवन मिशन की प्रगति से जुड़े अहम मुद्दों को लेकर रात को पंत कृषि भवन में हुई बैठक को किसान नेताओं ने ऐतिहासिक और यादगार बताया. चूरू सांसद राहुल कस्वां के नेतृत्व में पहुंचे 21 सदस्यीय किसान प्रतिनिधिमंडल ने करीब दो घंटे तक कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा से विस्तृत चर्चा की. इस दौरान कई जनता प्रतिनिधि, विधायक और किसान नेताओं ने भी हिस्सा लिया. यह उच्च-स्तरीय बैठक करीब दो घंटे चली और रात्रि 11:30 बजे समाप्त हुई. बैठक में प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी शासन सचिव कृषि राजन विशाल और आयुक्त कृषि चिन्मयी गोपाल मौजूद रहे.

सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता किसान : कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने बैठक में कहा कि प्रदेश के किसानों की समस्याओं का समाधान करना हमारी सरकार का सर्वोच्च ध्येय है. हम किसानों की हर चिंता को गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ सुलझाने के लिए तत्पर हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि लंबित फसल बीमा क्लेमों के निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति लेकर एसआरजीसी की बैठक जल्द बुलवाई जाएगी, ताकि किसानों को जल्द भुगतान मिल सके.

ट्रैक्टर रैली के बाद कृषि मंत्री साथ चली बैठक (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

उर्वरक की कमी नहीं, चूरू जिले को मिलेगा अतिरिक्त स्टॉक : कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य में यूरिया और डीएपी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि चूरू जिले के सुजानगढ़, रतनगढ़ और बिदासर क्षेत्रों में उर्वरक वितरण सुचारू रखने के लिए नागौर जिले से अतिरिक्त आपूर्ति भेजी जाएगी.

विधायक बुढ़ानिया बोले राजनीतिक जीवन की यादगार यात्रा : तारानगर विधायक नरेन्द्र बुढ़ानिया ने कहा कि 2021 के लगभग 500 करोड़ रुपये के लंबित बीमा क्लेम के लिए 2021 से 2025 तक लगातार संघर्ष जारी था. उन्होंने कहा कि मैंने लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में लंबे समय तक कार्य किया है, लेकिन किसानों के पक्ष में आज जैसी वार्ता हुई, वैसी वार्ता मेरे राजनीतिक जीवन में कभी नहीं हुई. कृषि मंत्री ने जिस पारदर्शिता और संवेदनशीलता से किसानों की बात सुनी, वह अद्वितीय है.

21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

सांसद राहुल कस्वां ने भी मंत्री की तारीफ : चूरू सांसद राहुल कस्वां ने कृषि मंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह वार्ता इस बात का प्रमाण है कि डॉ. किरोड़ी लाल मीणा किसानों की समस्याओं को तत्काल और गंभीरता से लेते हैं. उन्होंने भरोसा जताया कि लंबे समय से अटके हुए बीमा दावों का भुगतान अब जल्द होगा.