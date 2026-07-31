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पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पिक्चर बदलने का मोहन यादव का प्लान, सफर ऐसे आसान करने की तैयारी

मुख्यमंत्री मोहन यादव पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तस्वीर बदलने इंदौर में करने जा रहे परिवहन विजन समिट. 11-12 सितंबर को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में होगा मंथन.

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पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पिक्चर बदलने का मोहन यादव का प्लान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 6:39 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश में अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेस को भी पीपीपी मोड पर चलाए जाने की तैयारी है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तस्वीर बदलने अब परिवहन विजन समिट करने जा रहे हैं. 11-12 सितंबर को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में इस समिट का आयोजन होगा. 2 दिन के इस आयोजन में कई विषय विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे और परिवहन संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ निवेशकों से भी वन टू वन करेंगे.

8 पाइंट में समझिए कैसे बदलेगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तस्वीर

2 दिन की इस समिट में जो 8 बिंदु तय किए गए हैं, वो महत्वपूर्ण हैं. 2 दिन की इस समिट में सबसे ज्यादा फोकस निजी भागीदारी पर है. फ्यूचर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट मॉडल कैसा होगा. वो कौन से बिंदु हैं, जिनको लक्ष्य रखकर इस समिट में संवाद होगा.

  • एमपी मोबिलिटी विजन 2030 , बस ऑपरेशन के साथ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम में पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप पर फोकस.
  • फ्यूचर ट्रांसपोर्ट कैसा होगा और पीपीपी मॉडल पर इन्वेस्ट के मौके कैसे बढ़ाए जा सकते हैं.
  • इंटर सिटी के जो बस रूट हैं वहां ऑपरेशन की प्लानिंग.
  • फाइनेंशियल मॉडल टिकाऊ पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट के लिए स्ट्रेटेजी.
  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सेफ्टी भरोसा और सुविधा पर जोर.
  • फ्यूचर व्हीकल कैसे हरित मोबेलिटी का संदेश देंगी. स्वच्छ ईधन पर जोर.
  • ऑटोमैटिक टिकट फंक्शनिंग के साथ सफर आसान.
  • पैसेंजर ट्रांसपोर्ट से रोजगार और उद्यमिता के लिए केन्द्र की योजनाओं का लाभ का लक्ष्य.

इस एक्शन प्लान पर लक्ष्य करके होगा 2 दिन मंथन

2 दिन इंदौर में चलने वाली इस समिट के लिए जो लक्ष्य तय किए गए हैं, उसमें 2030 के मध्य प्रदेश यात्री मोबिलिटी विजन के लिए रोडमैप का खाका तैयार कर लिया जाएगा. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पीपीपी मॉडल के साथ आगे बढ़ने के अवसर बढ़ सकते हैं. फाइनेंशियल गेन के साथ राजस्व कैसे बढ़ाया जाए, इसके न्यू मॉडल पर चर्चा हो सकती है. इसके अलावा कैसे उद्योग, शिक्षा और प्रोद्योगिकी इसमें बराबर के भागीदार हो सकते हैं, इस पर भी मंथन किया जाएगा.

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यात्री परिवहन विजन समिट 2026 भारत का प्रमुख राष्ट्रीय मंच है. यह मंच स्मार्ट सुरक्षित सतत और डिजिटल सार्वजनिक परिवहन के नए युग को गति देने के लिए समर्पित है. यह मंच इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, AI-संचालित फ्लीट प्रबंधन, डिजिटल टिकटिंग, एकीकृत मोबिलिटी समाधान और पीपीपी आधारित नवाचारों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श और सहयोग का अवसर देगा.

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