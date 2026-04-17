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मध्य प्रदेश में किताबों के दाम और यूनिफॉर्म का नया रुल, प्रशासन की पैरेंट्स को खुशखबरी

मध्य प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र से पहले पेरेंट्स के लिए अच्छी खबर, नहीं बढ़ेगा जेब पर दबाव, किताबों और यूनिफॉर्म को लेकर नया नियम.

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मध्य प्रदेश में किताबों के दाम और यूनिफॉर्म का नया रुल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 1:35 PM IST

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Updated : April 17, 2026 at 1:50 PM IST

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विदिशा: मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों में यूनिफॉर्म और किताबों को लेकर अभिभावकों की परेशानी की खबरें आती रहती है. कई बार बच्चों के माता-पिता स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाते हैं और यूनिफॉर्म और किताबों को तय जगह से खरीदने को लेकर नाराजगी भी जताते हैं. ऐसे अभिभावकों के लिए अच्छी खबर है. नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत से पहले ही प्रशासन ने निजी स्कूलों की कार्यशैली पर सख्त रूख अपनाया है और अभिभावकों के हित में जरूरी कदम उठाया है.

विदिशा में किताबों और यूनिफॉर्म को लेकर आदेश

विदिशा एसडीएम क्षितिज शर्मा ने निजी स्कूलों को लेकर एक आदेश जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि "सभी निजी विद्यालय पिछले शैक्षणिक सत्र 2025-26 में निर्धारित दरों पर ही किताबों का विक्रय (सेलिंग) सुनिश्चित करें. किसी भी प्रकार से ज्यादा कीमत वसूलना या अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक भार डालना प्रतिबंधित रहेगा. इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन को यह भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अभिभावकों को किसी विशेष दुकान या विक्रेता से किताबें खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेंगे.

विदिशा एसडीएम का बयान (ETV Bharat)

स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं होगा कोई परिवर्तन

यूनिफॉर्म के मुद्दे पर भी प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. आदेश में कहा गया है कि स्कूल छात्रों की ड्रेस के डिजाइन, रंग, कपड़े या प्रकार में कोई परिवर्तन अनिवार्य नहीं कर सकते हैं. यदि किसी स्कूल द्वारा पहले ही यूनिफॉर्म बदलने की सूचना जारी की गई है, तो उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जाएगा. अभिभावकों को अपने बच्चों को पूर्व निर्धारित यूनिफॉर्म में ही स्कूल भेजने की पूरी अनुमति दी गई है. जिससे उन पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े.

आदेश का पालन न करने पर होगी कार्रवाई

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई स्कूल या संबंधित संस्था इन निर्देशों का उल्लंघन करती है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत उसे दण्डनीय अपराध माना जाएगा और संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. चूंकि यह आदेश व्यापक जनहित से जुड़ा है और लागू किया जाना जरूरी था, इसलिए इसे धारा 163(2) के तहत एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है.

प्रशासन का मानना है कि हर साल नए शैक्षणिक सत्र के दौरान कई निजी स्कूल पाठ्यक्रम में बदलाव, नई किताबों की अनिवार्यता और यूनिफॉर्म परिवर्तन जैसे कदम उठाते हैं. जिससे पेरेंट्स पर आर्थिक दबाव बढ़ता है. इस आदेश के माध्यम से ऐसी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने का प्रयास किया गया है.

पेरेंट्स पर न पड़े आर्थिक बोझ

मामले में एसडीएम क्षितिज शर्मा ने बताया कि "कलेक्टर अंशुल गुप्ता द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के पालन में यह आदेश जारी किया गया है. उन्होंने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होते ही कई निजी स्कूलों द्वारा प्रवेश प्रक्रिया और पाठ्यक्रम से जुड़ी नई-नई व्यवस्थाएं लागू करने की कोशिश की जाती है. जैसे कि पिछले साल संचालित कोर्स की किताबों को बदलकर नई किताबें लागू करना या पहले से उपयोग में आ रही सामग्री को बदलने के निर्देश देना. इन प्रक्रियाओं के कारण अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ता है, साथ ही समाज में भी एक नकारात्मक संदेश जाता है.

MP SCHOOLS NOT PRESSURE ON PARENTS
किताबों के नहीं बढ़ेंगे दाम (Getty Image)

इन्हीं सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए धारा 163 बीएनएसएस के तहत यह आदेश जारी किया गया है कि जिन विद्यालयों में जो पाठ्यक्रम की पुस्तकें पूर्व से प्रचलित हैं, वही इस शैक्षणिक सत्र में भी लागू रहेंगी. इसके अतिरिक्त, प्रवेश से संबंधित जो प्रक्रिया और प्रावधान पिछले वर्ष लागू थे, उन्हें ही इस वर्ष भी यथावत रखा जाएगा."

भोपाल कलेक्टर ने भी निजी स्कूलों को लेकर दिया आदेश

बताते चलें इस तरह का नियम मध्य प्रदेश के लगभग सभी स्कूलों में जारी किया गया है. कुछ दिनों पहले भोपाल और इंदौर में भी कलेक्टर ने यूनिफॉर्म और किताबों को लेकर नियम जारी किया था. जहां भोपाल कलेक्टर ने कहा था कि कोई भी स्कूल पेरेंट्स पर यूनिफॉर्म, किताबें और स्टेशनरी को निर्धारित दुकानों से खरीदने को लेकर दबाव नहीं बना सकते हैं.

इंदौर में भी स्कूल नहीं बना सकता अभिभावकों पर दबाव

जिसके लिए कलेक्टर ने निजी स्कूलों पर निगरानी को लेकर आठ अनुभागों में एसडीएम की अगुवाई में 5 सदस्यीय टीम गठित की है. वहीं इंदौर में भी यही नियम लागू किया गया है. यहां भी बच्चों के माता-पिता कहां से किताब-कॉपी और यूनिफॉर्म खरीदेंगे, यह स्कूल प्रबंधन यह तय नहीं करेगा.

Last Updated : April 17, 2026 at 1:50 PM IST

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