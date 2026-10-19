पीला सोना फिर मालामाल करने को तैयार, जल्द से जल्द करा लें रजिस्ट्रेशन, बढ़ गई डेट
सोयाबीन का पंजीयन अगर अब तक नहीं कराया, तो आपके लिए अच्छी खबर, बढ़ गई रजिस्ट्रेशन की तारीख. रिपोर्ट अखिलेश शुक्ला
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 10:45 PM IST
शहडोल: खरीफ सीजन में सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है. अगर आपने अब तक अपनी फसल को सरकारी दाम पर बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो एक बार फिर से पंजीयन की तिथि बढ़ा दी गई है, जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करा लें.
सोयाबीन फसल की रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ी
भारत सरकार की प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम (PDPS)(भावांतर योजना) के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2026 (विपणन वर्ष 2026-27) में सोयाबीन उपार्जन (भावांतर भुगतान) के लिए ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 24 अक्टूबर 2026 कर दी गई है. पूर्व में पंजीयन की अवधि 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित की गई थी.
अंतिम तिथि से पहले कराएं पंजीयन
शहडोल उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास के यादव बताते हैं कि शहडोल जिले के किसान भाइयों से अपील है कि वे भावांतर योजना के अंतर्गत सोयाबीन फसल के उपार्जन के लिए ई-उपार्जन पोर्टल पर अपना पंजीयन निर्धारित अंतिम तिथि 24 अक्टूबर 2026 के पूर्व अनिवार्य रूप से करा लें. किसानों से अनुरोध है कि सोयाबीन फसल रजिस्ट्रेशन की बढ़ाई गई अवधि का लाभ उठाएं और समय-सीमा के अंदर पंजीयन की प्रक्रिया पूरी करें, जिससे योजना के अंतर्गत भावांतर भुगतान के लिए निर्धारित प्रक्रिया में शामिल हो सकें.
शहडोल में सोयाबीन की खेती
शहडोल जिले में भी सोयाबीन की खेती बढ़ चढ़ कर की जाती है, खरीफ सीजन में सोयाबीन की खेती की जाती है. शहडोल जिले का सोहागपुर ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जहां काफी ज्यादा तादाद में सोयाबीन की खेती किसान करते हैं. यहां कई गांव के किसान सोयाबीन की खेती करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसान पिछले कई सालों से सोयाबीन की खेती करके अच्छी खासी आय भी हासिल कर रहे हैं.
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शहडोल जिले में लगभग 10 हजार हेक्टेयर में सोयाबीन की खेती मौजूदा साल भी की गई है. ऐसे में किसान अगर भावांतर योजना का लाभ लेना चाहते हैं और इस योजना के तहत अपनी फसल को बेचना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि थी वो भी बढ़ा दी गई है और अगर वो अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, तो जल्द से जल्द करा लें जिससे भावांतर योजना का लाभ वो भी उठा सकें और सोयाबीन की फसल से ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकें.