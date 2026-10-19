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पीला सोना फिर मालामाल करने को तैयार, जल्द से जल्द करा लें रजिस्ट्रेशन, बढ़ गई डेट

पीला सोना फिर मालामाल करने को तैयार ( ETV Bharat )

शहडोल: खरीफ सीजन में सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है. अगर आपने अब तक अपनी फसल को सरकारी दाम पर बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो एक बार फिर से पंजीयन की तिथि बढ़ा दी गई है, जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करा लें.

सोयाबीन फसल की रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ी