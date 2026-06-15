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मध्य प्रदेश में प्री मानसून का गदर, अगले 24 घंटे संभलकर, 60KM की रफ्तार से आ रही आंधी

भोपाल समेत 28 जिलों में प्री-मानसून की बारिश, आज 37 जिलों में अलर्ट, मानसून के लिए करना होगा और इंतेजार. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

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भोपाल सहित 28 जिलों में प्री-मानसून की दस्तक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 4:20 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी और उमस के बीच मौसम का मिजाज तेजी से बदला है. बीते 24 घंटो में भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन समेत कुल 28 जिलों में गरज-चमक के साथ जोरदार प्री-मानसून की बारिश दर्ज की गई. वहीं मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के लिए प्रदेश के 37 जिलों में आंधी-तूफान और वज्रपात का येलो व आरेंज अलर्ट जारी किया है.

15 जून तक औसत से 29 प्रतिशत बारिश कम
मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार, जून महीने के पहले पखवाड़े में 1 जून से 15 जून तक दीर्घावधि औसत से करीब 29 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है. वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में इस हिस्से में मानसून की बेरुखी सबसे ज्यादा देखी गई, जहां सामान्य दीर्घावधि औसत से 51 प्रतिशत कम बारिश हुई है. वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश की स्थिति पूर्वी हिस्से से थोड़ी बेहतर रही है, लेकिन फिर भी यहां औसत से प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है. नीमच और भोपाल जैसे कुछ चुनिंदा जिलों को छोड़ दिया जाए, तो अलीराजपुर में 100 प्रतिशत कम, बड़वानी में 94 प्रतिशत कम, बालाघाट में 82 प्रतिशत और खरगोन में 88 प्रतिशत बारिश कम दर्ज की गई.

मध्य प्रदेश में रविवार को हुई जमकर बारिश (ETV Bharat)

भोपाल सहित 28 जिलों में प्री-मानसून की दस्तक
मौसम केंद्र भोपाल से मिली जानकारी के अनुसार, पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के 28 जिलों में तेज आंधी और बौछारों का सिलसिला जारी रहा. इन प्रमुख जिलों में भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, मुरैना, श्योपुर, नीमच, मंदसौर, खरगोन, देवास, हरदा, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, डिंडौरी, जबलपुर, सागर, दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और आगर-मालवा शामिल हैं, इन जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की प्री-मानसून बारिश दर्ज की गई.

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भोपाल समेत 28 जिलों में प्री-मानसून की बारिश (ETV Bharat)

वहीं, प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तूफानी हवाएं चलीं. सीहोर जिले में आंधी की रफ्तार प्रदेश में सबसे अधिक 61 किलोमीटर प्रति घंटा मापी गई. इसके अलावा सागर और गुना में 59 किमी, राजधानी भोपाल में 57 किमी, जबलपुर में 50 किमी और इंदौर में 44 किमी प्रति घंटे की गति से अंधड़ हवाएं चली.

आज 37 जिलों में आरेंज और येलो अलर्ट
मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले दो दिनों तक भोपाल और ग्वालियर संभागों सहित कई हिस्सों में मौसम खराब रहने की चेतावनी दी है. विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार, आज प्रदेश के लगभग 35 जिलों में झंझावात, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है. जबकि सीहोर और सागर जिलों में आंधी-बारिश का आरेंज अलर्ट जारी किया गया है. यहां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली आंधी चलने की चेतावनी जारी की गई है.

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बारिश से मौसम हुआ सुहाना (ETV Bharat)

18 जून के बाद हो सकती है मानसून की एंट्री
मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि, ''वर्तमान में समुद्र तल पर स्थित मानसूनी ट्रफ पंजाब से हरियाणा और उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार तक विस्तृत है. साथ ही दक्षिण-पूर्व पाकिस्तान और उससे सटे राजस्थान के ऊपर एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है. 18 जून के आसपास उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने वाले एक नए पश्चिमी विक्षोभ के बाद ही मानसून की सक्रियता मध्यप्रदेश में बढ़ने की उम्मीद है.''

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आज 37 जिलों में बारिश का अलर्ट (ETV Bharat)

इसलिए बढ़ रहा है मानसून का इंतजार
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा फिलहाल हरनाई, सोलापुर, हैदराबाद, कोरापुट, पुरी, रांची और मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है. हालांकि मानसून आंध्र प्रदेश के शेष हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ और भागों में आगे बढ़ चुका है, लेकिन मध्य भारत तक पहुंचने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनने में अभी 4 से 5 दिनों का समय लग सकता है.

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