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मध्य प्रदेश में 3 दिनों में रफ्तार पकड़ेगा मानसून, 28 जिलों में बारिश के अलर्ट की जानिए डेट

मध्य प्रदेश में अगले 3 दिनों तक कई जिलों में होगी तेज बारिश, तापमान में राहत मिलेगी. मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट.

MP 28 DISTRICTS RAIN ALERT
मध्य प्रदेश में 3 दिनों में रफ्तार पकड़ेगा मानसून (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 11:10 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियों की वजह से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक कई स्थानों की बारिश की वजह से तापमान में राहत मिलेगी, लेकिन इसके बाद एक बार फिर लोगों को फिर बढ़ते हुए तापमान का सामना करना होगा. मौसम विभाग के मुताबिक मानसून लगातार धीरे-धीरे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं.

आगामी 4 से 5 दिनों में देश के कई हिस्सों में मानसून की संभावना

मानसून की उत्तरी सीमा लगातार हरनाई, सोलापुर, हैदराबाद, पुरुलिया, धनबाद मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है और आगामी 4 से 5 दिनों में यह महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों, कर्नाटक के बाकी हिस्सों जैसे तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के कुछ हिस्सों और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ने की संभावना है. इसकी वजह से मध्य प्रदेश में अगले 3 दिनों तक प्रदेश में कई स्थानों पर मौसम अनुकूल बना रहेगा.

MADHYA PRADESH PRE MONSOON
28 जिलों में बारिश का अलर्ट (ETV Bharat)

15 जून को 28 जिलों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने 15 जून को प्रदेश के ग्वालियर, इंदौर के अलावा मुरैना, भिंड, गुना, विदिशा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, खंडवा, देवास, बुरहानपुर, हरदा, सीहोर, राजगढ़, आगर-मालवा, नर्मदापुरम, बैतूल, रायसेन, छिंदवाडा, बैतूल, पाढुंर्णा, सिवनी, मंडला, डिंडौरी, बालाघाटा, अनूपपुर में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है. प्रदेश के आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. यहां तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है.

MP 28 DISTRICTS RAIN ALERT
16 जून को बारिश का अलर्ट (Meteorological Department, Bhopal)

16 जून को इन जिलों में बारिश का अलर्ट

16 जून को प्रदेश के श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल, सीहोर, देवास, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, नर्मदापुर, रायसेन, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, छिंदवाड़ा, पांढुनर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

MADHYA PRADESH WEATHER UPDATE
17 जून को कैसा रहेगा मौसम (Meteorological Department, Bhopal)

17 जून को कई जिलों में बढ़ेगा तापमान

17 जून से एक बार फिर कई जिलों में तापमान में बढ़ोत्तरी होगी. राज्य के श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, भिंड, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, इंदौर, देवास, खंडवा, हरदा, बुरहानपुर, बैतूल, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी, अनूपपुर में बारिश की संभावना जताई गई है.

MADHYA PRADESH PRE MONSOON
18 जून को बारिश का अलर्ट (Meteorological Department, Bhopal)

18 जून को प्रदेश के खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर में बारिश की संभावना जताई गई है.

आने वाले दिनों में मानसून पकड़ेगा रफ्तार

मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के मुताबिक, "मानसून के लगातार आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं. एक जून से बारिश की स्थिति देखें तो राज्य में 14 जून तक औसत से 23 फीसदी कम बारिश हुई है. इसमें पूर्वी मध्य प्रदेश में औसत से 47 फीसदी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में औसत से 6 फीसदी कम बारिश हुई है. हालांकि अभी मानसून की शुरूआत है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मानसून अपनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा और प्रदेश में अच्छी बारिश होगी."

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