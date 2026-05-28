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तपती धरती पर 29 मई से झमाझम बारिश, प्री मानसून की कड़कड़ाती बिजली और आंधी संग एंट्री

मध्य प्रदेश में गर्मी होगी छूमंतर, 47.2 डिग्री के साथ सबसे ज्यादा तपा खजुराहो. 29 मई से 6 जून तक होगी प्री मानसून की बारिश. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

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मध्यप्रदेश में नौतपा का कहर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 7:11 AM IST

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Updated : May 28, 2026 at 7:22 AM IST

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भोपाल: पूरे देश में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है. हर कोई बारिश का इंतजार कर रहा है. इसी बीच मौसम विभाग से भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है. अनुमान है कि 29 मई से मध्य प्रदेश में प्री मानसून की दस्तक दे सकता है. भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर देखने को मिलेगा.

29 मई से प्री मासनून की बारिश
प्री मानसून सबसे पहले केरल में दस्तक देगा. वहीं 29 मई को प्री मानसून के मध्य प्रदेश में पहुंचने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं. जिससे प्रदेश के कई इलाकों में तेज आंधी और हवाएं चलेंगी. भोपाल सहित कई इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. मौसम विभाग का कहना है कि, प्रदेश के चंबल इलाके के ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, दतिया, भिंड, दतिया, शिवपुरी में बारिश होगी. वहीं टीकमगढ़, निवाड़ी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा और बालाघाट में भी बारिश हो सकती है. बारिश होने से तापमान में भी गिरावट आएगी. पारा 2 से 3 डिग्री नीचे जाने का अनुमान है.

29 मई से प्री मासनून की बारिश (ETV Bharat)

मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के अनुसार, ''मध्य प्रदेश में मानसून आमतौर पर 15 जून के आसपास पहुंचना शुरू होता है और 22 जून तक ग्वालियर-चंबल के कुछ इलाकों को छोड़कर ज्यादातर जिलों में पहुंच जाता है. 7-8 जून के बाद प्रदेश में जो बारिश शुरू होगी, उसे प्री-मानसून गतिविधि कहा जाता है. ऐसे में माना जा रहा है की 29 मई से प्री मानसून की गतिविधियां शुरु हो सकती हैं.''

भीषण गर्मी से जूझ रहा मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश में नौतपा की शुरुआत के साथ ही भीषण गर्मी की शुरुआत हो गई है. मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार, राज्य के अधिकांश जिले भीषण गर्मी की चपेट में हैं और आगामी दिनों में राहत के आसार फिलहाल कम दिख रहे हैं. प्रदेश में चिलचिलाती गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने की चेतावनी जारी की है.

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नौतपा में ऐसे करें बचाव (ETV Bharat)

​खजुराहो में पारा 47 के पार, लू की चपेट में पूरा प्रदेश
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, ​प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है. नौतपा के पहले दिन से ही हीट वेव का व्यापक प्रकोप देखा जा रहा है. मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि, प्रदेश में मंगलवार को खजुराहो जिले में सबसे अधिक तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सीवियर हीटवेव की श्रेणी में आता है. वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश के छह स्थानों पर हीट वेव और एक स्थान पर सीवियर हीट वेव दर्ज की गई है. पश्चिमी मध्य प्रदेश के दतिया में पारा 45.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुच गया. पिछले 24 घंटों के आंकड़ों को देखें तो प्रदेश के अधिकतर जिलों में मंगलवार दिन का तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है.''

​आगामी दिनों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी (ETV Bharat)

27 मई को ऐसा रहेगा मौसम
रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर और निवाड़ी में तीव्र हीटवेव का असर रहेगा. वहीं टीकमगढ़ में दिन में हीट वेव के साथ वार्म नाईट और छिंदवाड़ा में हीट वेव के साथ वार्म नाईट की चेतावनी जारी की गई है. इनके साथ ही शिवपुरी, भिंड, मुरैना और श्योपुरकलां में भी सीवियर हीट वेव चलेगी, जबकि ग्वालियर और दतिया में वार्म नाईट के साथ के साथ तीव्र हीट वेव का प्रभाव रहेगा.

इनके अलावा राजगढ़, आगर, गुना, अशोकनगर, सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, दमोह, सागर और मैहर में भी हीट वेव का अलर्ट है. जबकि भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, अनूपपुर, डिंडोरी, नरसिंहपुर, सिवनी और पांढुर्णा में भी हीट वेव की स्थिति बनी रहने की संभावना है.

Khajuraho Mercury crosses 47 degree
मध्य प्रदेश के ​खजुराहो में लू के बाद आएगा मानसून (ETV Bharat)

​आगामी दिनों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी
​प्रदेश में तीव्र हीटवेव को देखते हुए मौसम विभाग ने आगामी दो से तीन दिनों के लिए कई जिलों में हीट वेव और सीवियर हीट वेव का अलर्ट जारी किया है. इनमें टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, सतना और भिंड जैसे जिलों के लिए रेड और आरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके साथ ही सागर, विदिशा, राजगढ़, रायसेन, दमोह, कटनी, सीधी और सिंगरौली सहित कई अन्य जिलों में भी गुरुवार और शुक्रवार को भी भीषण गर्मी जारी रहने की संभावना है.

​पश्चिमी विक्षोभ से मिलेगी थोड़ी राहत
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, 28 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने जा रहा है. इसके प्रभाव से शुक्रवार और शनिवार को राज्य के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल सकता है. इस दौरान गरज-चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और हल्की बारिश की संभावना है. इस गतिविधि के कारण तापमान में धीरे-धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकेगी.

​जनता के लिए एडवाइजरी, सावधानी ही बचाव है
​मौसम केंद्र भोपाल ने जनता से खास सावधानी बरतने का अनुरोध किया है. भीषण गर्मी और लू से बचने के लिए दिन भर पर्याप्त पानी पीने और नींबू पानी, छाछ, लस्सी व ओआरएस के घोल को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का सुझाव दिया है. इसके अलावा दोपहर 12 से 3 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचने की अपील भी की है. बढ़ते तापमान को देखते हुए बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की सलाह भी दी गई है.

Last Updated : May 28, 2026 at 7:22 AM IST

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