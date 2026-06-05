ETV Bharat / state

प्री-मानसून की धांसू एंट्री, मध्य प्रदेश में तेज आंधी-बारिश, ओले भी गिरे, आज 45 जिलों में अलर्ट

मध्य प्रदेश में कहीं ओले तो कहीं 60 किमी की रफ्तार से चली आंधी, देवास में बारिश में बह गई कार, तापमान गिरने से राहत.

MP Pre monsoon entry
​एमपी में प्री-मानसून की धमाकेदार एंट्री (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 12:03 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

​भोपाल: मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून की दस्तक भले ही 20 से 22 जून के बीच होने का अनुमान हो, लेकिन उससे पहले सक्रिय हुई प्री-मानसून एक्टिविटी ने कई इलाकों को तरबतर कर दिया है. गुरुवार को प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में मौसम बदला रहा, जिसके बाद मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी 45 जिलों में धूलभरी आंधी और गरज-चमक के साथ बारिश का आरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. ट्रफ लाइन और पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर और मध्य प्रदेश के आसमान में बादल छाए हुए हैं.

​​आंधी-तूफान के साथ हुई बारिश, कई जगह गिरे ओले
​बीते बुधवार और गुरुवार को प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश दर्ज की गई. रायसेन जिले के देवनगर, गैरतगंज और सिलवानी क्षेत्रों में बुधवार देर रात करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चली और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ीं. इसी तरह नर्मदापुरम के पिपरिया में बुधवार रात 12 बजे से शुरू हुआ तेज और रिमझिम बारिश का दौर रात 1.20 बजे तक जारी रहा. इधर राजधानी भोपाल में भी रात में तेज बारिश हुई. मौसम विभाग ने शुक्रवार को नीमच, श्योपुर, मुरैना, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में विशेष सावधानी बरतने को कहा है, क्योंकि यहां ओलावृष्टि के साथ ही 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है.

​राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में बदला मिजाज
​राजधानी भोपाल में गुरुवार शाम से ही घने बादल छाए रहे और कई इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ झमाझम बूंदाबांदी दर्ज की गई. भोपाल के अलावा रायसेन, सीहोर और नर्मदापुरम में भी बारिश का दौर देखा गया. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में उज्जैन, जबलपुर, सागर और रीवा संभाग के करीब 33 जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है.

​देरी से आएगा मानसून, सिस्टम है सक्रिय
​मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के अनुसार, ''वर्तमान में उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है. इसके साथ ही मध्य और ऊपरी क्षोभमंडल में पछुआ पवनों के बीच एक ट्रफ लाइन बनी हुई है, जो मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है. इसी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में आंधी-बारिश का दौर बना हुआ है. हालाकि इन प्री-मानसून गतिविधियों के कारण इस बार मानसून अपनी सामान्य तिथि 15 जून की बजाय करीब एक सप्ताह की देरी से यानी 20 से 22 जून के बीच मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगा.''

​आगे के लिए चेतावनी और प्रभावित जिले
​​ओलावृष्टि और तीव्र आंधी का अलर्ट (05 जून) - नीमच, श्योपुर, मुरैना, टीकमगढ़, छतरपुर, भिंड और ग्वालियर संभाग के जिलों में भारी गरज-चमक के साथ 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और ओले गिरने का आरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

​तेज हवा और वज्रपात की चेतावनी (06 जून) - भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सीहोर, राजगढ़, रायसेन, गुना, अशोकनगर और शिवपुरी जैसे जिलों में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से धूलभरी आंधी चलने और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो वाच जारी की गई है.

​दक्षिणी हिस्सों में लगातार बारिश (07 जून) - मानसून के आगे बढ़ने के साथ ही रविवार को प्रदेश के दक्षिणी हिस्से जैसे खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, बैतूल, हरदा, छिंदवाड़ा, सिवनी, मण्डला और बालाघाट जिलों के कुछ स्थानों पर वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी गई है.

TAGGED:

CROPS DAMAGED DUE TO RAIN IN MP
TEMPERATURES DROP MADHYA PRADESH
IMD RAIN THUNDERSTORM ALERT
RAIN ALERT 45 DISTRICT MP
MP PRE MONSOON ENTRY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.