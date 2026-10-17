औरैया में सांसद प्रकाश पाल का राहुल गांधी पर तंज, बोले- देश में अराजकता फैलाने की हो रही कोशिश
सांसद प्रकाश पाल ने कहा- राहुल गांधी विदेशी साजिशों के मोहरे के रूप में काम कर रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 8:22 PM IST|
Updated : October 17, 2026 at 8:33 PM IST
औरैया : बीजेपी राज्यसभा सांसद प्रकाश पाल ने इंडी गठबंधन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, विपक्ष देश में अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा है. लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने में सफल नहीं होने के कारण विपक्षी दल विभिन्न संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं और जनता को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं.
औरैया पहुंचे राज्यसभा सांसद प्रकाश पाल ने कहा कि जिस तरह बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी, उसी तरह इंडी गठबंधन भी भारत में सत्ता परिवर्तन की मंशा रखता है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की दिशा में काम कर रहा है.
प्रकाश पाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह विदेशी साजिशों के मोहरे के रूप में काम कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी गुप्त रूप से विदेश यात्राएं करते हैं और भारत विरोधी शक्तियों के साथ मिलकर योजनाएं बनाते हैं.
सांसद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जनता का विश्वास जीतने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि प्रशांत भूषण और नेहा बोरा की ओर से सामने आई बातों को विपक्ष के कथित एजेंडे से जोड़कर देखा जाना चाहिए. प्रकाश पाल ने दावा किया कि विपक्ष का उद्देश्य केवल सरकार का विरोध करना नहीं, बल्कि देश में सत्ता परिवर्तन की परिस्थितियां तैयार करना है.
राज्यसभा सांसद प्रकाश पाल ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार बदलने का अधिकार जनता के पास है और राजनीतिक दलों को चुनाव तथा संवैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ही सत्ता हासिल करने का प्रयास करना चाहिए.
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