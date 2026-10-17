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औरैया में सांसद प्रकाश पाल का राहुल गांधी पर तंज, बोले- देश में अराजकता फैलाने की हो रही कोशिश

सांसद प्रकाश पाल का राहुल गांधी पर तंज. ( Photo Credit; ETV Bharat )

औरैया : बीजेपी राज्यसभा सांसद प्रकाश पाल ने इंडी गठबंधन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, विपक्ष देश में अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा है. लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने में सफल नहीं होने के कारण विपक्षी दल विभिन्न संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं और जनता को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं.

औरैया पहुंचे राज्यसभा सांसद प्रकाश पाल ने कहा कि जिस तरह बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी, उसी तरह इंडी गठबंधन भी भारत में सत्ता परिवर्तन की मंशा रखता है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की दिशा में काम कर रहा है.