मनरेगा को लेकर पंचायत मंत्री ने कह दी बड़ी बात, बोले यह आखिरी कदम होगा

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने अभियंताओं को टीएस अधिकार देने की घोषणा की. ग्रेच्युटी देने की भी तैयारी में सरकार.

MNREGA ENGINEERS TS RIGHT
प्रहलाद पटेल अभियंताओं को टीएस अधिकार देने की घोषणा की (X/ Prahlad Singh Patel)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 8:34 PM IST

3 Min Read
भोपाल: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम यानि मनरेगा अभियंता संघ का बुधवार को राजधानी के रवींद्र भवन में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था. इसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल भी शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि "आप लोगों के संगठन ने कन्वर्जेस का अधिकार मिलने की मांग की थी. आप लोगों का कहना था कि कन्वर्जेस कलेक्टर करता है, तो इसकी परमानेंट व्यवस्था होना चाहिए. इसलिए अब जल्द ही टास्क निर्धारण यानि टीएस के अधिकार मनरेगा अभियंताओं को देने की तैयारी की जा रही है."

'मनरेगा बंद हो गया तब हमारा भविष्य क्या होगा'

मंत्री पटेल ने मनरेगा अभियंताओं से कहा कि "हमने कभी ऑर्गनाइज वे में विचार नहीं किया, कि हमारा 10 साल बाद क्या होगा. मान लीजिए किसी कारणवश मनरेगा बंद हो गया, तब हमारा भविष्य क्या होगा. इस मामले में मंत्रालय को भी सोचना पड़ेगा और आप लोगों को भी. हालांकि मंत्री ने स्पष्ट किया कि मनरेगा का बंद होना, ऐसा सोचना आखिरी कदम होगा."

अभियंताओं की ग्रेच्युटी के लिए भी चल रही बात (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि "जब हम किसी मिशन के लिए काम करते हैं, तो उस समय जो कठिनाइयां आती हैं, हम उसका सामना तो करते हैं, लेकिन मिशन कब तक चलेगा, उसकी भूमिका कैसी होगी. इस पर भी विचार करने की जरूरत है."

मनरेगा अभियंताओं के भविष्य की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार मनरेगा अभियंताओं की सेवा स्थिरता और भविष्य की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है. यदि कोई संविदा कर्मचारी दीर्घकाल से सेवा दे रहा है, तो उसकी सेवा अवधि को मान्यता दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि "अभियंताओं के कार्यकाल का अभिलेखन कर उसे एसीआर (वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट) के रूप में स्वीकार करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं. साथ ही मनरेगा अभियंताओं को टीएस अधिकार दिए जाने पर भी निर्णय शीघ्र होगा."

अभियंताओं की ग्रेच्युटी के लिए भी चल रही बात

प्रहलाद पटेल ने सम्मेलन में बताया कि "मनरेगा अभियंताओं के वित्तीय दृष्टि से ग्रेच्युटी के संबंध में भारत सरकार से संवाद किया जा रहा है, ताकि दीर्घकालीन सेवाएं देने वाले अभियंताओं को सेवानिवृत्ति के पश्चात भी सुरक्षा मिल सके. उनको ग्रेच्युटी का लाभ दिलाया जा सके."

मंत्री पटेल ने इस दौरान कहा कि "बीते कुछ समय में मनरेगा अभियंताओं की हड़ताल से विकास कार्यों में देरी न हो, इसके लिए सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी संवेदनशीलता से कार्य करें. उन्होंने यह भी कहा कि संवाद बंद नहीं होना चाहिए. जब तक हम बातचीत करते रहेंगे, हर समस्या का समाधान संभव है. हमारा उद्देश्य सभी को न्याय और सम्मान देना है."

