ETV Bharat / state

बिजली कंपनी के नए आदेश से विवाद, मोहन यादव को देनी पड़ी सफाई, अधिकारी को हटाया

विद्युत कंपनी के आदेश से मध्य प्रदेश में विवाद, मोहन यादव को देनी पड़ी सफाई, किसानों को बिजली देने का मामला.

MP POWER COMPANY ORDER CONTROVERSY
मोहन यादव को देनी पड़ गई सफाई (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 3:45 PM IST

|

Updated : November 5, 2025 at 5:01 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश में किसानों को एक दिन में यदि 10 घंटे से अधिक बिजली दी, तो ऑपरेटर की सैलरी कटेगी. यह आदेश मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी के चीफ जनरल मैनेजर एके जैन ने निकाला था, लेकिन इस आदेश के वायरल होते ही पूरे प्रदेश में विवाद खड़ा हो गया. विपक्ष ने इस मामले को हाथों हाथ लिया. इधर शाम तक विद्युत वितरण कंपनी को इस मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करना पड़ा, तो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी इस मामले में अपनी सफाई दी. बुधवार शाम को कार्रवाई करते हुए सीएम ने बयान देने वाले अधिकारी को हटा दिया है.

ऐसे उल्टे पत्र जारी करने वालों पर होगी कार्रवाई

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि "हमारी सरकार किसानों की समसस्याओं को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है. हमने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश के किसानों को 10 घंटे निर्बाध रुप से बिजली देना है, जिससे उनकी फसलों को नुकसान न हो. विद्युत कंपनी के चीफ जनरल मैनेजर द्वारा 10 घंटे से अधिक बिजली देने पर ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई का मामला संज्ञान में आने के बाद सीएम ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि यदि कोई अधिकारी इस प्रकार उल्टे लेटर निकालता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी." बताया जा रहा है कि चीफ जनरल मैनेजर एके जैन को हटा दिया गया है.

मोहन यादव का बयान (ETV Bharat)

जनरल मैनेजर जैन ने जारी किया था यह आदेश

जनरल मैनेजर जैन के नाम से जारी इस आदेश में लिखा था कि किसानों को एक दिन में 10 घंटे से ज्यादा बिजली दी तो ऑपरेटर की सैलरी कटेगी. आदेश के उल्लंघन पर जूनियर इंजीनियर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, उपमहाप्रबंधक और महाप्रबंधक तक का वेतन काटा जाएगा. इस आदेश की कॉपी भोपाल, ग्वालियर, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, रायसेन, हरदा, विदिशा, अशोकनगर, गुना, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी व दतिया के महाप्रबंधकों को भेजी गई थी. आदेश में लिखा है कि यदि कहीं किसी कारणों से लोड बढ़ता है, तो भी आपूर्ति 10 घंटे से अधिक नहीं की जानी चाहिए.

10 घंटे से अधिक बिजली देने पर होनी थी ये कार्रवाई

बिजली कंपनी के आदेश में लिखा है- यदि किसी कृषि फीडर पर 10 घंटे से अधिक बिजली दी जाती है तो इसे नियम के खिलाफ माना जाएगा. संबंधित ऑपरेटर की एक दिन की सैलरी काटी जाएगी. यदि कंट्रोल रूम द्वारा किसी कृषि फीडर पर 2 दिन लगातार 10 घंटे से अधिक बिजली दी जाती है, तो संबंधित जूनियर इंजीनियर का एक दिन का वेतन काटा जाएगा. लगातार 5 दिन तक ऐसा होने पर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर की 1 दिन की सैलरी काटी जाएगी. यदि 7 दिन तक प्रतिदिन 10 घंटे से अधिक आपूर्ति पाई जाती है, तो उपमहाप्रबंधक या महाप्रबंधक का एक दिन का वेतन काटा जाएगा.

MP 10 HOURS ELECTRICITY TO FARMERS
अधिकारियों को हटाया गया (ETV Bharat)

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने रखा अपना पक्ष

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने स्पष्ट किया है कि राज्य शासन के संकल्प की पूर्ति के लिए कंपनी कार्यक्षेत्र के 16 जिलों में किसानों को कृषि फीडरों पर 10 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है. कंपनी द्वारा अपने परिपत्र में कहा है कि किसानों को 10 घंटे विद्युत आपूर्ति की जाए. यह देखने में भी आया है कि असामाजिक तत्वों के प्रभाव में निर्धारित घंटे व घोषित समयानुसार से अधिक विद्युत प्रदान किए जाने से कृषि फीडरों पर विद्युत से होने वाली दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है.

साथ ही इससे घरेलू फीडरों पर 24 घंटे विद्युत प्रदाय किए जाने में भी बाधा उत्पन्न होती है. इन घंटों से अधिक आपूर्ति के लिए संबंधित अधिकारियों पर दंड के प्रावधान किए हैं. इन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत कहा गया है कि यदि विद्युत प्रदाय के घंटों में किसी कारण से वृद्धि होती है, तो इसके परिणाम बिजली कंपनी के आर्थिक समंकों में गिरावट के रूप में दर्ज होते हैं.

Last Updated : November 5, 2025 at 5:01 PM IST

TAGGED:

MP 10 HOURS ELECTRICITY TO FARMERS
MOHAN YADAV STATEMENT ON POWER
MADHYA PRADESH FARMERS ELECTRICITY
MP NEWS
MP POWER COMPANY ORDER CONTROVERSY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

छतरपुर में 300 साल पुराने हनुमान मंदिर पर भंडारा, 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना

रोहिणी से क्रांति बनने का सफर,जानें क्रिकेट में कैसे भूचाल लेकर आई छतरपुर की छोरी

बिना प्रिस्क्रिप्शन और बिल के बेची दवाइयां तो खैर नहीं, छिंदवाड़ा कलेक्टर का फरमान

हेलीपैड भी खोद डाला, जनता के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार, बिहार में बोले मोहन यादव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.